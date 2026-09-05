Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalCeutaManresaSeat VolkswagenViajes ImsersoVolcán KrakatoaFutbol en catalàCamp NouMulta ambulanciaMédica cubana camareraBombero ayudó a que nacieraUnai fontanero
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos.

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos. / CENTCOM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos ha informado este sábado de que ha atacado a tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío 'M/T Kylo', conocido también como 'Noxen', en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".

El ataque es en represalia al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la armada estadounidense que patrullaban las aguas regionales. "Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún personal militar estadounidense resultó dañado", ha explicado el Mando Central norteamericano.

Ataques a varios buques

La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de dos incidentes de seguridad, uno en el propio estrecho y otro en el norte del golfo Pérsico, donde se encuentra la isla de Jark.

En concreto se refiere a varios buques implicados al norte de la costa de Omán y señala que varias fuentes han informado de ataques contra varios buques en la zona. Los barcos fueron objeto de "fuego de neutralización".

Mientras, los medios oficiales iraníes no han dado información propia sobre estos ataques y se han limitado a difundir los datos publicados por el CENTCOM estadounidense.

Los tres petroleros destruidos en represalia pertenecían a la "red fantasma" de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que destaca que los tres barcos "no tenían medios para defenderse".

"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense, Brad Cooper. "No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán.

Noticias relacionadas

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
  2. La OTAN y la UE apuntan a una respuesta a Rusia tras atribuirle Alemania un ataque híbrido sobre el país
  3. Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto
  4. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Los ataques rusos evidencian la debilidad defensiva ucraniana
  5. Encuestas de las elecciones en Estados Unidos 2026: así están los sondeos sobre Trump y las 'midterm
  6. Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta
  7. Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones de sus ministros sobre Ceuta
  8. 1.413 días: Meloni alcanza el Gobierno más largo en una Italia atrapada en el inmovilismo económico y social

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

Última hora del volcán Anak Krakatoa en erupción, en directo

EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

Putin y Zelenski suspenden tres días los ataques tras la llegada de emisarios de EEUU

Putin y Zelenski suspenden tres días los ataques tras la llegada de emisarios de EEUU

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

La 'rentrée' política en Francia mira ya hacia las elecciones de 2027 con Le Pen en cabeza

La 'rentrée' política en Francia mira ya hacia las elecciones de 2027 con Le Pen en cabeza

Francia intenta aprobar unos presupuestos de recortes antes de las elecciones presidenciales

Francia intenta aprobar unos presupuestos de recortes antes de las elecciones presidenciales

El vicepresidente de Guinea Ecuatorial desmiente un supuesto intento de golpe de Estado

El vicepresidente de Guinea Ecuatorial desmiente un supuesto intento de golpe de Estado