El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entra en erupción con fuentes de lava y una columna de cenizas

El coloso volcán Anak Krakatoa, hijo del legendario Krakatoa situado en las islas indonesias de Sonda, entró en erupción este sábado por la noche, cuando se observaron fuentes de lava y columnas de ceniza que han alcanzado los 15 km de altitud. La actividad del volcán, que se mantiene activo durante esta mañana de sábado, preocupa a los residentes de la costa de la isla de Java, pues fue el 22 de diciembre de 2018 cuando la actividad del volcán provocó un devastador tsunami que dejó 439 fallecidos y más de 7000 heridos.

Por el momento, las autoridades indonesias mantienen la alerta a nivel 3 y han recomendado que residentes, pescadores y turistas suspendan cualquier actividad dentro de un radio de peligro de tres kilómetros alrededor del cráter activo. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) ha hecho una llamada a la calma ante la preocupación por un posible tsunami provocado por la erupción del monte Anak Krakatoa.

No tiene potencial de tsunami

Las evaluaciones realizadas por el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos indonesio, el PVMBG, concluyen que por el momento la erupción actual no tiene potencial para provocar un tsunami.

Según su directora, Rita Susilawati, la parte del volcán que ha vuelto a crecer desde 2018 todavía es relativamente pequeña y no presenta ahora mismo riesgo de sufrir un derrumbe de suficiente magnitud para generar una gran ola. Las autoridades mantienen, eso sí, una vigilancia continua sobre su actividad y sobre los cambios en la forma de la isla.

Noticias relacionadas

La Dirección de Control de Operaciones de la BNPB confirmó que el material volcánico expulsado dañó varios equipos de observación, entre ellos cámaras y sistemas de circuito cerrado de televisión, que dejaron de funcionar.