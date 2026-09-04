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Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha
Àlex Álvarez García
Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.
Balance a estas horas | 1.326 fallecidos y 5.429 desaparecidos
Las autoridades chinas elevaron este viernes a 31 los muertos por la devastadora riada que golpeó la semana pasada el condado tibetano de Gyirong, mientras 531 personas continúan desaparecidas, según el último balance oficial. Los equipos de emergencia han logrado el miércoles abrir un acceso terrestre hasta el núcleo de la zona arrasada en Gyirong tras varios días de trabajos condicionados por carreteras destruidas, desprendimientos y el riesgo de nuevos desastres secundarios. En el lado nepalí, las autoridades elevaron este viernes a 1.295 los muertos y situaron en 4.898 los desaparecidos, entre ellos al menos 618 extranjeros. Los últimos balances separados de Nepal y China elevan así la catástrofe a al menos 1.326 fallecidos y 5.429 desaparecidos.
Nepal rescata a dos hombres con vida, después de 10 días atrapados en un túnel
El número de muertos por las devastadoras riadas en Nepal aumentó a 1.295 y el de desaparecidos se sitúa en 4.898, según el último balance de las autoridades publicado este viernes, en una jornada marcada por el rescate de dos trabajadores que pasaron diez días atrapados en un túnel. El reciente informe de la Policía de Nepal elevó a 1.295 los fallecidos, mientras que el número de desaparecidos disminuyó a 4.898, entre ellos al menos 618 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron a EFE fuentes oficiales. La actualización de las cifras coincidió con un hilo de esperanza procedente de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, cuando los equipos de emergencia lograron sacar con vida a dos empleados que quedaron atrapados cuando el agua, el barro y los escombros sepultaron el complejo. Uno de los rescatados, Kabir Maharjan, se encuentra en estado crítico y recibe cuidados intensivos en un hospital militar de Katmandú por hipotermia severa y un fuerte agotamiento en las extremidades. El otro trabajador, Sanjay Sah, se encuentra estable y relató que, durante su encierro, pudo comunicarse a gritos con varias personas que se encontraban cerca de él.
Sube a 1.252 el número de muertos en Nepal por el deslave
Las inundaciones en la frontera entre China y Nepal ocurridas el 26 de agosto han causado la muerte de al menos 1.252 personas del lado nepalí, casi cincuenta más que en el anterior reporte, informó el organismo de gestión de desastres de este país el jueves.
Del lado chino, los medios estatales reportaron por su lado que 21 personas murieron en la región autónoma del Tíbet, lo que sitúa el balance total del desastre en 1.273 víctimas mortales.
Llega a Nepal un vuelo humanitario de la UE con más de 80 toneladas de ayuda para 420.000 personas
Un vuelo humanitario financiado por la Unión Europea ha llegado este viernes a Nepal con más de 80 toneladas de suministros de emergencia para asistir a los afectados por la inundación registrada el 26 de agosto en el norte del país, en la frontera con China, una tragedia que deja ya cerca de 1.300 muertos, según el último balance.
Uno de los trabajadores rescatados del túnel en Nepal se encuentra en estado crítico
Kabir Maharjan, uno de los dos trabajadores rescatados con vida este viernes tras permanecer diez días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal, se encuentra en estado crítico y recibe cuidados intensivos en un hospital militar de Katmandú.
Mahrjan presenta hipotermia leve, un fuerte agotamiento en manos y pies, que no puede mover con normalidad, según la información disponible tras el rescate.
El otro trabajador rescatado, Sanjay Sah, se encuentra estable. El ejercito nepalí informo de que su evaluación médica inicial mostró parametros normales aunque sera sometido a nuevas pruebas. Sah y Maharjan se encontraban entre los trabajadores que quedaron atrapados cuando el agua y el barro y los escombros alcanzaron el complejo el pasado 26 de agosto.
"No podía huir solo", dice el rescatado tras diez días atrapado por las riadas en Nepal
"No podía simplemente huir solo", relató Sanjay Sah, uno de los dos trabajadores rescatados con vida este viernes tras pasar diez días atrapado en el túnel de una central hidroeléctrica arrasada por las riadas en Nepal, donde asegura que sobrevivió rezando y comunicándose a gritos con otros trabajadores.
Unos 600 niños continúan sin ser localizados en los distritos de Rasuwa y Nuwakot nueve días después de la devastadora riada que arrasó comunidades enteras en el centro de Nepal, según un recuento preliminar de las autoridades educativas, que todavía tratan de determinar cuántos de ellos sobrevivieron o se encuentran entre los miles de desaparecidos.
Rescatan a dos trabajadores de un túnel en Nepal y aseguran que hay más supervivientes
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La ONU eleva a 2,5 millones de dólares la ayuda a labores de emergencia por riada en Nepal
La ONU elevó a 2,5 millones de dólares el paquete de ayuda para labores de emergencia tras la devastadora riada de Nepal, según informó este jueves el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric. Dujarric explicó en su rueda de prensa diaria que el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, ha asignado medio millón de dólares más, que se suma a los 2 millones de dólares que ya se habían liberado del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU. El nuevo paquete se ha aprobado mientras la organización y el Gobierno de Nepal trabajan conjuntamente para lanzar un llamamiento humanitario de emergencia.
Las familias celebran ya funerales sin cuerpos mientras Nepal busca a miles de desaparecidos
Familias de desaparecidos en las devastadoras riadas de Nepal han comenzado a celebrar funerales sin haber recuperado los cuerpos de sus seres queridos, mientras miles de personas continúan sin ser localizadas una semana después de la catástrofe y centenares de los restos recuperados siguen sin identificar. En los ghats de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati en Katmandú, dos representaciones hechas con una hierba utilizada en rituales hindúes yacían este jueves una junto a la otra sobre la madera, una suerte de figuras apenas delineadas con cabeza, brazos y piernas, envueltas en telas ceremoniales y rodeadas de flores, incienso y ofrendas.
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