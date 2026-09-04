Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Nepal rescata a dos hombres con vida, después de 10 días atrapados en un túnel

El número de muertos por las devastadoras riadas en Nepal aumentó a 1.295 y el de desaparecidos se sitúa en 4.898, según el último balance de las autoridades publicado este viernes, en una jornada marcada por el rescate de dos trabajadores que pasaron diez días atrapados en un túnel. El reciente informe de la Policía de Nepal elevó a 1.295 los fallecidos, mientras que el número de desaparecidos disminuyó a 4.898, entre ellos al menos 618 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron a EFE fuentes oficiales. La actualización de las cifras coincidió con un hilo de esperanza procedente de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, cuando los equipos de emergencia lograron sacar con vida a dos empleados que quedaron atrapados cuando el agua, el barro y los escombros sepultaron el complejo. Uno de los rescatados, Kabir Maharjan, se encuentra en estado crítico y recibe cuidados intensivos en un hospital militar de Katmandú por hipotermia severa y un fuerte agotamiento en las extremidades. El otro trabajador, Sanjay Sah, se encuentra estable y relató que, durante su encierro, pudo comunicarse a gritos con varias personas que se encontraban cerca de él.