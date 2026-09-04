En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Hungría seguirá dando asilo a varones ucranianos en edad militar pese a la oposición de la UE
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
EEUU vincula los ataques de Ucrania a la presión alcista sobre el petróleo
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, atribuyó parte de la presión alcista sobre los precios energéticos a los ataques de Ucrania contra infraestructuras petroleras rusas, en un momento en el que el encarecimiento del petróleo amenaza con alimentar la inflación en Estados Unidos.
Bessent se reunió esta semana con el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, durante la reunión de ministros de Finanzas del G20 celebrada en Carolina del Norte, después de que Washington invitara a Moscú a participar en el encuentro.
El primer ministro de Hungría asegura que Ucrania "no está preparada" para la adhesión a la UE
El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha asegurado este jueves que Ucrania "no está preparada" para la adhesión a la Unión Europea, mostrándose escéptico sobre la capacidad de Kiev para cumplir los compromisos alcanzados entre ambos países de forma bilateral en materia de los derechos de las minorías en la región ucraniana de Transcarpacia, que a la postre amenazan con truncar las aspiraciones comunitarias. "Ucrania es un país en guerra. Claramente no está preparada para unirse a la UE y creo que cualquier cosa que la UE o los líderes de los Estados miembros intenten hacer para convencer a Ucrania es un error", ha explicado en declaraciones a la prensa recogidas por el portal de noticias Index. Magyar ha recordado que Hungría alcanzó un acuerdo con Ucrania sobre la restitución de los derechos lingüísticos, educativos, culturales y de otra índole de la minoría húngara en la región de Transcarpacia --ubicada en el sudoeste de Ucrania-- si bien se ha mostrado escéptico al respecto del cumplimiento.
Zelenski espera de nuevo una visita de Witkoff y Kushner a Kiev "en los próximos días"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves por la noche que los emisarios de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner le han confirmado que volverán a Moscú y viajarán por primera vez a la capital ucraniana "en los próximos días". "Esperamos ver a los emisarios del presidente de EEUU aquí en Kiev. Han confirmado que tendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última (la de Kiev) tenga lugar en los próximos días", dijo Zelenski en su discurso diario vespertino a la nación. Ucrania pide desde hace meses a Witkoff y Kushner que visiten también Kiev. Los dos negociadores del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania no han viajado hasta ahora a la capital ucraniana y han visitado repetidamente Moscú, algo que es considerado un agravio en Ucrania. Zelenski ha anunciado acuerdos anteriores con ambos para que viajasen a Kiev -adonde hay que llegar en tren o por carretera al no haber vuelos civiles en Ucrania por la guerra- que hasta el momento no se han materializado.
Zelenski espera una reunión los próximos días en Kiev con los enviados de Trump después de que vayan a Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha desvelado que espera una reunión en los próximos días con los enviados del presidente, Donald Trump, para las negociaciones con Rusia, después de que estos realicen una visita a Moscú.
Illa expresa a Zelenski en Kiev el "pleno apoyo" de Cataluña: "Su lucha es nuestra lucha"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que en la primera jornada de su viaje de dos días a Kiev ha sido recibido por el presidente, Volodímir Zelenski, le ha transmitido el apoyo de Cataluña a las aspiraciones europeas de Ucrania y a la reivindicación de Kiev de que los activos rusos congelados en jurisdicciones europeas se destinen a pagar la reconstrucción. "Su lucha es nuestra lucha. El futuro de Ucrania es el futuro de Europa. Así de corto y así de claro, en el sentido en que las fronteras que están defendiendo ellos son las fronteras europeas", ha dicho Illa a EFE después de ser recibido junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por Zelenski.
Herido grave un oficial de las fuerzas aeroespaciales rusas tras un atentado
Un oficial de las fuerzas aeroespaciales de Rusia resultó gravemente herido este jueves a consecuencia de un atentado, informaron medios locales, que citan fuentes oficiales rusas. El ataque contra el militar, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, tuvo lugar en la localidad de Engels de la región de Sarátov, escribe el diario Kommersant. La víctima recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladada a Moscú en un vuelo especial para recibir tratamiento adicional. Según canales de Telegram, el atacante conducía una motocicleta y llevaba un casco. El militar ruso recibió dos disparos, en el torso y en la cara. De acuerdo con los medios rusos, en el atentado también resultó herido el conductor del oficial ruso.
Hungría seguirá dando asilo a varones ucranianos en edad militar pese a la oposición de la UE
En contra de una decisión de la Unión Europea (UE) de julio pasado, Hungría seguirá ofreciendo de forma automática asilo a hombres ucranianos de edad militar (25 a 60 años), anunció este jueves el primer ministro, el conservador Péter Magyar. "El Gobierno húngaro ha decidido que se adjudicando el derecho de ofrecer el estatus (de refugiado) a los varones de edad militar que huyan al país", dijo Magyar ante la prensa en Budapest. El primer ministro, en el poder desde mayo pasado, añadió que la decisión se ha tomado considerando que hay magiares étnicos que huyen de la región ucraniana de Transcarpatia hacia Hungría. Aludiendo a las "necesidades defensivas de Ucrania", los países de la UE acordaron en julio ofrecer en el futuro protección a ucranianos sólo si han cumplido con sus obligaciones militares.
Rusia cita a la embajadora noruega tras la detención de barco ruso
Rusia citó este jueves a la embajada noruega, Heidi Olufsen, para protestar contra la detención del barco ruso de investigación oceanográfica 'Profesor Molchanov' en el archipiélago de Svalbard, parte del Reino de Noruega y situado en el Océano Glacial Ártico. El buque detenido, señaló la Cancillería rusa en un comunicado, pertenece a uno de los departamentos del Servicio de Hidrometeorología y Vigilancia Ambiental de Rusia. "Realizaba un viaje programado desde Murmansk hasta el asentamiento ruso de Barentsburg, transportando, entre otros, a empleados del trust Arktikugol y científicos", agrega.
Detención en Noruega de un buque oceanográfico ruso
Las autoridades de Rusia han convocado este jueves a la embajadora de Noruega en el país, Heidi Olufsen, para protestar por la detención del buque oceanográfico ruso 'Profesor Molchanov' en aguas noruegas del archipiélago de Svalbard, en el Ártico. "Queremos expresar nuestra firme protesta ante la embajadora noruega en relación a la retención del buque, incautado el 2 de septiembre cuando se encontraba en el puerto de Barentsburg (en la isla noruega de Spitsbergen)", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.
Illa y Collboni se reúnen con Zelenski en Kiev
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se han reunido este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la oficina presidencial. Fuentes del Govern han explicado que Illa ha trasladado a Zelenski "el compromiso y la solidaridad" de Catalunya con la resistencia del pueblo ucraniano y la voluntad de reforzar el apoyo a Ucrania ante la guerra con Rusia. Han abordado la situación actual de la guerra y el presidente le ha transmitido la "condena enérgica" a los ataques contra civiles de las últimas semanas y días, en un encuentro que ha durado unos 40 minutos.
- La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
- La OTAN y la UE apuntan a una respuesta a Rusia tras atribuirle Alemania un ataque híbrido sobre el país
- En Rusia, te pueden parar por la calle, obligarte a firmar un contrato y enviarte al frente
- Guerra de Irán, en directo: Trump dice estar dispuesto a seguir negociando con Irán
- Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Los ataques rusos evidencian la debilidad defensiva ucraniana
- La Policía de Nueva York abate a una mujer tras matar a una persona y herir a otra en Times Square
- Estados Unidos se alía con Musk y Zuckerberg y presiona al G20 para limitar las regulaciones a la IA
- Trump provoca una fuga de talento científico de EEUU: 'No hay nada a lo que regresar