Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Hungría seguirá dando asilo a varones ucranianos en edad militar pese a la oposición de la UE

Zelenski espera de nuevo una visita de Witkoff y Kushner a Kiev "en los próximos días"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves por la noche que los emisarios de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner le han confirmado que volverán a Moscú y viajarán por primera vez a la capital ucraniana "en los próximos días". "Esperamos ver a los emisarios del presidente de EEUU aquí en Kiev. Han confirmado que tendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última (la de Kiev) tenga lugar en los próximos días", dijo Zelenski en su discurso diario vespertino a la nación. Ucrania pide desde hace meses a Witkoff y Kushner que visiten también Kiev. Los dos negociadores del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania no han viajado hasta ahora a la capital ucraniana y han visitado repetidamente Moscú, algo que es considerado un agravio en Ucrania. Zelenski ha anunciado acuerdos anteriores con ambos para que viajasen a Kiev -adonde hay que llegar en tren o por carretera al no haber vuelos civiles en Ucrania por la guerra- que hasta el momento no se han materializado.