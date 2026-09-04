Guerra de Irán, en directo: Irán y EEUU intercambian ataques y amenazas y agravan la inestabilidad en Ormuz

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Europa Press

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Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

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