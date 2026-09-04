Guerra de Irán, en directo: Irán y EEUU intercambian ataques y amenazas y agravan la inestabilidad en Ormuz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Seúl aclara que estudia eventual despliegue de tropas en Ormuz tras presiones de Trump Corea del Sur dijo este viernes que no ha tomado ninguna decisión final sobre un eventual despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz, pero que está estudiando esta opción siempre y cuando "no comprometa su capacidad de defensa", después de las recientes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump. Un funcionario presidencial dijo bajo condición de anonimato que, bajo esta condición, Seúl podría realizar contribuciones militares a los esfuerzos para garantizar la libre navegación a través del estratégico paso, razón por la cual esta decisión "aún está en curso".

Vance advierte de que todas las opciones están abiertas con respecto a Irán El vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha afirmado este jueves que todas las opciones están sobre la mesa contra Irán y descarta las conversaciones hasta que cesen los ataques a los buques. Vance afirma que todo lo que pueda suceder en el futuro está sobre la mesa, incluyendo "presión económica, presión militar, presión diplomática y presión encubierta". Por otra parte, afirmó que Estados Unidos no tiene previsto entablar conversaciones con Irán a menos que Teherán deje de atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Cuando se le preguntó sobre un plazo para poner fin a la guerra, respondió a los periodistas que le preguntaran a Irán.

EEUU dice que el tránsito de petróleo en Ormuz volvió "casi" a niveles antes de la guerra El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó este jueves que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz había regresado casi a los niveles anteriores a la guerra con Irán, y agregó que el control de Teherán sobre la vía marítima había "prácticamente desaparecido". "Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Francia y Reino Unido instan a reducir la tensión en el estrecho de Ormuz. Francia y el Reino Unido abordaron la necesidad de "reducir la tensión en el estrecho de Ormuz" durante una reunión entre el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Londres. Burnham también calificó de inaceptable la propuesta de Israel para el gran proyecto de asentamiento E1, afirmando que "solo sirve para socavar la perspectiva de la solución de dos estados".

Netanyahu estima que derrocar al régimen iraní está "al alcance de la mano" El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consideró este jueves que el régimen de Irán podría caer pronto porque, según él, se encuentra más débil que nunca, ahora que Estados Unidos reanudó los ataques. "Estoy convencido de que podemos eliminar esta amenaza de una vez por todas, es decir, derrocar a este régimen. Esa es la tarea central que aún tenemos por delante, pero está cerca. No es imposible. Está al alcance de la mano", declaró Netanyahu durante un encuentro con altos mandos de seguridad.

El número de muertos por el ataque estadounidense a una ceremonia nupcial iraní asciende a cinco El rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan, en Irán, Pejman Shahrokhi, ha declarado que el número de muertos por el ataque estadounidense contra una ceremonia nupcial en Sirik el martes ha ascendido a cinco, según informa la emisora estatal IRIB. Según Shahrokhi, Asia Molainejad, de 22 años, falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque de esta tarde.

Misión de ONU pide a Gobierno iraní retirar la ley que castiga la comunicación con el exterior La Misión Internacional de Investigación de la ONU sobre Irán pidió este jueves al Gobierno de este país que retire un proyecto de ley que podría sentenciar a penas de hasta 30 años de prisión a quienes mantengan comunicación con personas o entidades extranjeras. El proyecto, denominado Lucha contra la Infiltración Extranjera, obligaría a los iraníes a declarar y registrar sus actividades con extranjeros y a obtener autorización previa a través de un sistema en línea, en el que tendrían un papel central el Ministerio de Inteligencia y la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Irán ataca objetivos de EEUU en Kuwait pese a las amenazas de Trump Irán volvió a atacar este jueves objetivos militares estadounidenses en Kuwait, haciendo caso omiso de las amenazas del presidente Donald Trump. El ejército de Kuwait afirmó que había interceptado un ataque con misiles y drones procedentes de Irán. Teherán detalló que había atacado la base aérea de Ahmad al Jaber, en territorio kuwaití, "con misiles y drones". Kuwait calificó los ataques como una "amenaza directa para su seguridad y estabilidad", y una "grave violación de las normas del derecho internacional". El ejército de Irán también aseguró que había atacado la base aérea de Al Minhad, en los Emiratos Árabes Unidos, pero este país del Golfo no informó de ningún ataque de este tipo.

Irán cambia su "doctrina de defensa" y anuncia una respuesta "desestabilizadora" a EEUU Las autoridades de Irán han advertido este jueves de que Teherán "cambió su doctrina de defensa" a raíz de los últimos bombardeos ejecutados por Estados Unidos y ha adelantado que su respuesta será a partir de ahora "desequilibrada" y "agresivamente desestabilizadora". "Los nuevos crímenes estadounidenses contra la nación iraní han cambiado nuestros ecuaciones de seguridad y nuestra doctrina de defensa. Desde ahora, nuestra respuesta será desequilibrada, de múltiples capas y agresivamente desestabilizadora", ha afirmado el vicepresidente iraní, Mohamed Reza Aref.