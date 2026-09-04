La Casa Blanca lanza unos videojuegos para perseguir migrantes y construir muros fronterizos

La Casa Blanca lanzó este jueves 'Arcade', una página web que reúne cinco videojuegos de estética retro que recrean algunas de las políticas del presidente Donald Trump y en los que el usuario puede construir un muro fronterizo o perseguir a personas que intentan cruzar la frontera. La web, Arcade.gov, incluye 'Build the Wall' ('Construye el muro'), una versión inspirada en 'Tetris' en la que el jugador debe levantar un muro para "proteger la frontera de la horda que se aproxima", según la descripción oficial.

'Rio Run', basado en la mecánica del tradicional 'Snake' ('Serpiente'), propone patrullar la frontera a lo largo del río Grande y detener a personas que intentan cruzar. Estas aparecen contabilizadas como deportadas al completar la partida. La política alimentaria también tiene su propio juego. En 'Supply Line' ('Línea de suministro'), inspirado en 'Tapper', el usuario debe retirar de una cadena de suministro los alimentos que no cumplen los criterios de la iniciativa 'Make America Healthy Again' ('Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable') impulsada por la Administración Trump.

Captura de pantalla de 'Snake', el juego que trata de perseguir migrantes y deportarlos / .

Los otros dos juegos abordan otras iniciativas del actual Gobierno. 'Flappy Bill' adapta la mecánica de 'Flappy Bird' y pone a un águila calva a sobrevolar el National Mall, mientras que 'Trump Savings Tycoon' invita a recoger dinero para llenar las 'Trump Accounts', el programa de ahorro que contempla una aportación de mil dólares para los niños nacidos durante el segundo mandato de Trump. La Casa Blanca presentó la iniciativa en sus redes sociales con animaciones que parodian las pantallas de carga de consolas como PlayStation y Nintendo y con el lema 'Can't stop winning' ('No podemos dejar de ganar'), seguido de referencias a construir el muro o deportar migrantes.

En una de las animaciones promocionales, el logotipo de la extinta consola japonesa Sega se transforma en 'MAGA', las siglas del lema de Trump 'Make America Great Again' ('Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande'). La Casa Blanca explicó al portal The Washington Examiner que la iniciativa busca "trasladar la agenda de Trump a un formato interactivo" y que pretende "contar la historia de sus logros" de forma que conecte con los estadounidenses. La página anuncia además un sexto juego "próximamente".

Críticas de grupos de derechos humanos

Grupos de derechos humanos criticaron rápidamente su publicación, que se produce en un contexto en el que el gobierno de Trump intensifica su programa de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes. "Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones", declaró a la AFP Amérika García Grewal, codirectora de la ONG Frontera Federation, con sede en el sureño estado de Texas.

La Casa Blanca defendió la iniciativa, afirmando en un comunicado enviado a la AFP que el videojuego que toma como inspiración el clásico "Snake" "resalta aún más el contraste entre una cultura 'divertida' y 'del éxito' y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos". "Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás", añadió García Grewal.

Oleada de deportaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente un video que muestra la deportación de inmigrantes haitianos esposados, después de que Washington revocara un estatuto que les permitía permanecer legalmente en el país. El video, con música de fondo, fue considerado degradante y racista por los opositores a Donald Trump. El DHS afirmó haber arrestado a una cifra récord de casi 51.000 inmigrantes indocumentados en agosto.

La estrategia de comunicación de la Casa Blanca emplea abiertamente el principio del "trolling" en las redes sociales, que consiste en difundir contenido provocador para generar indignación y lograr un efecto viral.