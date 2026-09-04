Asalto a la frontera de la UE

Más de un mes después del asalto a la frontera sur de la Unión Europea (UE) con la entrada masiva a Ceuta de al menos 72.000 personas procedentes de Marruecos, el Gobierno español y las autoridades europeas evitan responsabilizar al estado marroquí de ese ataque. España y la UE tampoco quieren admitir que el asalto fue un segundo ensayo de ocupación de Ceuta para transformarla de facto en marroquí mediante la ocupación física masiva de la ciudad por ciudadanos marroquíes. En un régimen autoritario como Marruecos no se producen desplazamientos masivos de población como el ocurrido en Ceuta a finales de julio sin la colaboración activa de las autoridades y las fuerzas de seguridad. Marruecos, al igual que Turquía, se distinguen por instrumentalizar la inmigración para presionar a España y la UE para obtener ventajas económicas y políticas.

Ni las imágenes y los hechos, ni el informe de la policía española documentando la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquís en el asalto a Ceuta, ni las declaraciones de ministros marroquíes reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla y llamando a liberar las dos ciudades de la ocupación española, no han modificado la actitud del Gobierno español de evitar responsabilizar a Marruecos, ni el silencio de la UE, tan proclive a vehementes declaraciones en otros casos. Pese al desgaste político interno, el Gobierno de Pedro Sánchez evita la crítica abierta a Marruecos con la esperanza de que colabore en aceptar la devolución de los 8.000 inmigrantes irregulares que aún permanecen en Ceuta.

Para la UE, Marruecos es un "socio estratégico", por lo que la Comisión Europea también se muestra conciliadora. Marruecos se ha convertido en una fábrica para Europa , desde la automoción (Renault, Stellantis) hasta componentes industriales y tecnológicos, según un informe del ICEX. La UE teme además que Marruecos pueda instrumentalizar con fines políticos desestabilizadores a los más de 3,4 millones de marroquíes que residen en España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Alemania en la actual coyuntura de alza del voto ultra y pérdida de credibilidad de los partidos gobernantes.

El respaldo político de Estados Unidos e Israel a Marruecos en su reivindicación de Ceuta y Melilla también contribuye a frenar las críticas europeas. Asimismo, la política española de regularización de inmigrantes ha debilitado su posición en la UE. En lugar de expresar solidaridad ante el asalto a Ceuta, 22 gobiernos de la UE acusaron por carta a España de poner en peligro la seguridad fronteriza.

El argumento de las mafias de la inmigración y de la desinformación rusa como origen del asalto a Ceuta no se aguanta. El informe de la policía española detalla que la finalidad migratoria era una "mera cobertura formal" y que el 90% de quienes entraron en Ceuta no tenía intención de permanecer en territorio español y europeo. Tampoco consta que quienes entraron en Ceuta hayan declarado haber pagado a nadie para que los trasladaran a las inmediaciones de la ciudad española. La logística y la movilización de autobuses y camiones para transportar a miles de personas cerca de Ceuta no se improvisa, ni puede realizarse sin la cooperación de las autoridades marroquís. La desinformación rusa ha contribuido a hacer más visible el problema de Ceuta y las dificultades del Gobierno español, pero no fue el Kremlin quien dio instrucciones a las fuerzas de seguridad marroquís para que facilitaran el asalto a Ceuta, ni encargó el transporte de los participantes.

En el primer ensayo de asalto a Ceuta en 2021 entraron de golpe 10.000 inmigrantes irregulares con la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes. En el segundo ensayo de finales de julio entraron 72.000, casi el número de habitantes que tiene Ceuta (83.595). Si en un tercer ensayo de ocupación entran 200.000 personas en Ceuta procedentes de Marruecos, España se expone a perder el control de la ciudad.

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