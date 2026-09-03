Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Un tiroteo ocurrido este miércoles en un edificio de apartamentos en el centro de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) ha dejado tres muertos, incluyendo al atacante, y seis heridos, de los cuales tres son policías, según divulgaron las autoridades.

El portavoz de la Policía, Garrett Parten, dijo en una rueda de prensa que los agentes respondieron a llamadas de emergencia por disparos en un apartamento de un edificio residencial alto en la calle Grant poco después de las 16:30 horas de la tarde.

Al llegar al edificio, los agentes "encontraron víctimas y escucharon disparos", tras lo que llegaron al piso donde se estaba produciendo el tiroteo, en el que había "una bruma" que dificultaba su visibilidad y resultaron heridos tres de ellos, dos por disparos.

"El presunto atacante está muerto y en este momento se desconoce cómo murió", afirmó el portavoz.

El tiroteo, del que se investigan las causas, deja dos personas fallecidas: una en la escena del crimen y otra tras su traslado al hospital, agregó.

Seis personas fueron trasladadas al hospital con heridas, incluyendo los tres policías y tres civiles víctimas de disparos, completó Parten.

La cuenta de X de la ciudad de Mineápolis indicó que uno de los policías fue sometido a cirugía y los otros dos tienen heridas no mortales.

El suceso movilizó a las agencias del orden locales, estatales y federales, y mantuvo bloqueada el área buena parte de la tarde.

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Las autoridades, incluyendo al alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, agradecieron el trabajo de los agentes y se solidarizaron con las víctimas en X.