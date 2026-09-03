Moscú cerrará el Instituto Goethe en respuesta a la clausura de la Casa de Rusia en Berlín

Rusia ha anunciado el jueves el próximo cierre del Instituto Goethe en su territorio, en represalia por una medida similar adoptada por Alemania contra el centro cultural ruso de Berlín. "Los alemanes tienen aquí sucursales del Instituto Goethe. En Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo. Por supuesto, serán cerradas", declaró, en una conferencia en el marco del XI Foro Económico Oriental, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, citado por las agencias de noticias rusas.

Berlín anunció el martes el cierre, para el 18 de septiembre, del último consulado ruso en su territorio, situado en Bonn (oeste), y del centro cultural ruso de Berlín, también conocida como la Casa de Rusia'. Al hilo, el jefe de la diplomacia rusa ha afirmado que desde el Gobierno germano se "está dando deliberadamente un paso que, no pueden sino comprender, significa claramente el fin de su presencia cultural en la Federación Rusa, que se había mantenido a pesar de todos estos giros y vueltas relacionados con Ucrania en nuestras relaciones con Occidente".

En la misma conferencia, Lavrov ha defendido que las autoridades alemanas "encontraron un dron estrellado en un aeropuerto de Leipzig, en Alemania, y decidieron que era similar --no pueden confirmarlo, pero es una conclusión definitiva-- a los que utiliza la Federación Rusa". "Basándose en esta suposición, esta hipótesis, esta conjetura, decidieron cerrar el último consulado general que nos quedaba en Bonn y nuestra Casa de Rusia en Berlín", ha lamentado.

Ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig

Este anuncio se produjo después de que Alemania acusara oficialmente a Rusia de haber enviado un dron cargado de explosivos a principios de agosto al aeropuerto de Leipzig, una plataforma militar clave para el ejército alemán y para la OTAN. La infraestuctura es considerada como un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció el miércoles que había convocado al encargado de negocios alemán en Moscú, denunciando las "acciones y declaraciones antirrusas de las autoridades alemanas".

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "nuevo error grave" las medidas de las autoridades alemanas contra Rusia. El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, expresó el jueves su "pesar" por la decisión rusa de cerrar el Instituto Goethe, que, según él, había desempeñado "un papel importante en Rusia como puente cultural" entre Moscú y Berlín.

"Alemania no se hace ilusiones sobre nuestras relaciones", aseguró Wadephul durante una conferencia de prensa en Weimar, junto a sus homólogos de Francia y Polonia. "Varios Estados europeos (...) deben convivir constantemente con violaciones de su soberanía por parte de Rusia, y esto debe cesar", insistió el jefe de la diplomacia germana. Además, explicó que el Ejecutivo teutón propondrá ante la Unión Europea una nueva 'lista negra' de personas de origen ruso vinculadas a ataques híbridos y que reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos.