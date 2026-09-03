Sucesos
Mueren tiroteados en Francia cuatro miembros de una familia, incluidos dos niños de seis y nueve años
Según informa el diario L'Est Républicain el culpable es el padre que los mató con un fusil y luego se quitó la vida
EFE
Cuatro miembros de una familia murieron a tiros este miércoles en el noreste de Francia en lo que los primeros elementos apuntan a una matanza cometida por el padre que luego se quitó la vida, según la prensa francesa.
El diario L'Est Républicain informó este jueves de que los hechos ocurrieron hacia las 20.00 hora local en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes de la localidad de Gy, en el departamento de Hauge Saone, a medio camino entre Dijon y Besançon.
Los cuerpos encontrados por la Gendarmería son los de un hombre, una mujer con la que estaba en proceso de divorcio, y los hijos de 6 y 9 años.
De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia antes de utilizarlo para quitarse la vida.
Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy. La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.
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