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Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Rescatan a varios supervivientes atrapados en un túnel tras la riada de Nepal

Rescatan a varios supervivientes atrapados en un túnel tras la riada de Nepal

Sara Fernández

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Eduardo López Alonso

Inés Sánchez

Àlex Álvarez García

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Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.

Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.
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