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Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha
Àlex Álvarez García
Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.
Último balance de las avalanchas de Nepal y el Tíbet
El número de muertos por las devastadoras inundaciones del 26 de agosto ascendió a 1.259, y el de desaparecidos a 5.083 en las últimas 24 horas, informó el jueves la autoridad de gestión de emergencias. Medios estatales chinos reportaron 21 muertos y 541 desaparecidos en el Tíbet, lo que eleva el total de fallecidos a 1.280 y el de desaparecidos a 5.624, incluyendo cientos de extranjeros.
Nepal pide pruebas de sangre a familias para identificar centenares de cuerpos acumulados
La Policía de Nepal solicitó este jueves muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos más de una semana después de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y centro del país. "Se solicita a un familiar de primer grado, ya sea padre, madre, hijo o hija, de una persona desaparecida que proporcione una muestra de sangre fresca para la elaboración de perfiles de ADN y su posterior comparación", señaló el aviso público emitido por las autoridades nepalíes. Según el último informe de la Autoridad de Desastres (NDRRMA) nepalí, sólo 95 cuerpos de los más de 1.200 recuperados desde el miércoles han podido ser entregados a sus familias.
Confirman que español desaparecido contabilizado por China figura también en lista Nepal
El ciudadano español que figura entre los desaparecidos contabilizados por las autoridades chinas tras la devastadora riada de la semana pasada es una de las dos personas españolas que constan también como desaparecidas en Nepal, confirmaron este jueves a EFE fuentes diplomáticas.
Nepal continúa la búsqueda de 900 trabajadores de hidroeléctricas desparecidos tras riada
Nepal continúa este jueves la búsqueda de alrededor de 900 trabajadores de centrales hidroeléctricas cuyo paradero se desconoce tras más de una semana de la mortal riada que arrasó el centro y norte del país, dejando hasta el momento más de 1.200 muertos y 4.200 desaparecidos.
Nepal pide pruebas de sangre a familias para identificar centenares de cuerpos acumulados
La Policía de Nepal solicitó este jueves muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos más de una semana después de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y centro del país.
"Se solicita a un familiar de primer grado, ya sea padre, madre, hijo o hija, de una persona desaparecida que proporcione una muestra de sangre fresca para la elaboración de perfiles de ADN y su posterior comparación", señaló el aviso público emitido por las autoridades nepalíes.
China apela a la cooperación ante la petición de Nepal de compensaciones climáticas
China apeló este jueves a la cooperación internacional para hacer frente al cambio climático, después de que Nepal reclamara compensaciones a los mayores emisores de gases de efecto invernadero, entre ellos el gigante asiático, tras la devastadora riada de la semana pasada.
El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que el cambio climático es "un desafío global que requiere que todas las partes trabajen juntas para afrontarlo", al ser preguntado por la reclamación nepalí.
Guo defendió que China ha sido "un firme impulsor y un importante contribuyente" al desarrollo ecológico mundial y recordó que el país se considera la mayor economía en desarrollo del mundo.
Aumentan a más de 1.200 los muertos por la riada en la frontera con China, con casi 5.000 desaparecidos
El balance de muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada en el norte de Nepal, en una zona fronteriza con China, ha superado ya el umbral de los 1.200 muertos, según las autoridades nepalíes, que sitúan cerca de los 5.000 los desaparecidos.
El texto apunta a que en total ya son 4.875 las personas que se encuentran en paradero desconocido, 4.274 de ellas nepalíes, además de 601 extranjeros, mientras que la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha resaltado que los equipos de emergencia han rescatado por el momento a 11.993 personas, incluidos 273 extranjeros que han sido evacuados por vía aérea.
A las cifras ofrecidas por el Gobierno nepalí se suman al menos 21 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.
La riada de Nepal es "una llamada de atención" sobre la acción climática, según Oxfam Intermón
La catastrófica riada en Nepal del pasado 26 de agosto supone como "una llamada de acción" y "una clara advertencia" de lo que significa un mundo más cálido para las comunidades que viven en la primera línea del cambio climático y de por qué gobiernos y donantes deben invertir en resiliencia climática, adaptación y preparación ante desastres, en lugar de esperar a que ocurra la próxima tragedia.
Oxfam Intermón hizo esa advertencia este jueves, mientras los equipos de rescate siguen trabajando una semana después para llegar a las personas aisladas por carreteras cortadas, puentes destruidos y deslizamientos de tierra.
Funerales sin cuerpos en Nepal, una semana después de la catástrofe
Familias nepalíes celebran este miércoles ceremonias fúnebres simbólicas para "liberar" las almas de sus seres queridos desaparecidos tras el repentino y mortífero deslave que hace una semana engulló sus aldeas en la región del Himalaya fronteriza con China.
Sube a 1.204 muertos el balance por deslave en Nepal, con 4.216 desaparecidos, según autoridades
El balance por el deslave en Nepal que devastó hace una semana una zona fronteriza con China se elevó a 1.204 muertos y 4.216 desaparecidos, según un nuevo balance este miércoles por la autoridad de gestión de situaciones de urgencia. Los medios de Estado chinos reportaron en el lado tibetano de la frontera 21 muertos y 541 desaparecidos, con lo que el total provisional de víctimas se eleva a 1.225 fallecidos y 4.757 dessaparecidos.
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