Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Aumentan a más de 1.200 los muertos por la riada en la frontera con China, con casi 5.000 desaparecidos

El balance de muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada en el norte de Nepal, en una zona fronteriza con China, ha superado ya el umbral de los 1.200 muertos, según las autoridades nepalíes, que sitúan cerca de los 5.000 los desaparecidos.

El texto apunta a que en total ya son 4.875 las personas que se encuentran en paradero desconocido, 4.274 de ellas nepalíes, además de 601 extranjeros, mientras que la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha resaltado que los equipos de emergencia han rescatado por el momento a 11.993 personas, incluidos 273 extranjeros que han sido evacuados por vía aérea.

A las cifras ofrecidas por el Gobierno nepalí se suman al menos 21 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.