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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia responderá a la detención de un barco ruso en Noruega
Rusia responderá a la detención del barco ruso de investigación oceanográfica conocido como 'Profesor Molchanov' en el archipiélago de Svalbard, parte del Reino de Noruega y situado en el Océano Glacial Ártico, en el marco de un contencioso de Ucrania.
"Habrá una reacción correspondiente", declaró a la agencia rusa Interfax la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
El barco fue detenido por las autoridades noruegas en el marco de un contencioso en el que la empresa energética ucraniana Naftogaz ha pedido embargar el navío.
La UE prepara más sanciones contra Rusia y reafirma su apoyo a Ucrania tras nueva escalada
La Unión Europea (UE) prepara una nueva tanda de sanciones contra Rusia en el marco de la nueva escalada de ataques híbridos en territorio comunitario, incluido el ocurrido el pasado agosto en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, intentos que según los Veintisiete, no van a debilitar su apoyo a Ucrania.
EEUU y Ucrania negocian sobre licencias para producir interceptores Patriot
Estados Unidos y Ucrania negocian para que el país europeo obtenga licencias para producir los interceptores Patriot que ayudarían a repeler los ataques con misiles rusos, dijo el secretario de Estado estadounidense el miércoles. Consultado sobre el tema, el secretario Marco Rubio aseguró en entrevista con un programa radial de Fox News que "se está negociando mientras hablamos". Sin embargo, dijo que conceder las licencias de los sistemas de defensa aérea no era "una solución inmediata", ya que llevaría "varios años construir las fábricas".
Rusia avanzó en agosto la línea del frente, pero sigue a ritmo lento
El ritmo de avance de las fuerzas rusas aumentó ligeramente en agosto de 2026. Los avances rusos siguen siendo lentos y limitados. El ISW ha observado evidencia que permite estimar que las fuerzas rusas consolidaron posiciones o tomaron aproximadamente 90,35 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania en agosto de 2026, con un promedio de 2,91 kilómetros cuadrados tomados por día. Las principales ganancias territoriales de las fuerzas rusas en agosto de 2026 se han producido en la zona del Cinturón de la Fortaleza, en el óblast de Donetsk. Las fuerzas rusas mantienen una presencia (ya sea mediante avances o infiltraciones) en el 72,23% de Kostyantynivka y no han logrado tomar completamente el asentamiento, incluso después de meses de crecientes infiltraciones y combates urbanos.
Rusia arresta a la directora de un hospicio infantil por criticar al ejército
La policía rusa arrestó este miércoles a la directora de un hospicio infantil bajo sospecha de difundir "información falsa" sobre el ejército, informó su abogado a la AFP. Lida Moniava, de 38 años, es la fundadora y directora de una organización benéfica con sede en Moscú que proporciona cuidados paliativos a niños y jóvenes. Se expone a "hasta diez años de detención por difusión de información falsa sobre las acciones de las fuerzas armadas rusas", estimó su abogado Mijaíl Biriukov.
Rumanía pide a la UE "imponer un coste" a Rusia por sus ataques híbridos
El Gobierno rumano ha convocado este miércoles al embajador ruso en protesta por el ataque con drones al aeropuerto alemán de Leipzig el pasado agosto, y ha defendido que la UE debe estar preparada para imponer un coste real a Rusia por esas agresiones. "Nuestro mensaje es claro: no toleraremos la acción híbrida de Rusia y responderemos unidos. No habrá impunidad. La disuasión requiere tanto preparación como disposición para imponer un coste real al agresor", ha asegurado la ministra rumana de Exteriores, Oana Toiu, en un mensaje en la red social X.
Illa sigue su viaje a Ucrania a pesar de los bombardeos: "Están los valores europeos en juego"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado que mantendrá su viaje institucional a Ucrania, donde llegará previsiblemente este jueves tras aterrizar este miércoles en Varsovia (Polonia), a pesar del aumento de las hostilidades: "Porque están los valores europeos en juego", ha justificado. En declaraciones a los medios tras reunirse en Varsovia con el presidente del Consejo para la Cooperación de Polonia con Ucrania y representante del gobierno polaco para la reconstrucción de Ucrania, Pawel Kowal, con quien ha compartido su visión de "como están las cosas en Ucrania" tras el incremento de los ataques de Rusia.
La UE convoca al enviado ruso tras "ataque" de drones en Alemania
La Unión Europea anunció este miércoles que había convocado al máximo representante diplomático ruso tras el incidente de un dron cargado con explosivos en el aeropuerto alemán de Leipzig en agosto. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, aseguró que este incidente presenta "las características de un acto de terrorismo respaldado por un Estado". También anunció la convocatoria del encargado de negocios ruso en Bruselas para protestar contra este nuevo "ataque híbrido" del que Alemania responsabilizó el martes a Rusia.
Merz y Zelenski hablan por teléfono tras atribución a Rusia del ataque híbrido de Leipzig
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hablaron por teléfono este miércoles después de que la víspera el Gobierno de Alemania atribuyera a Rusia la autoría del ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig (este de Alemania). "El canciller ha informado al presidente Zelenski de la atribución, realizada ayer, del ataque híbrido contra el aeropuerto de Leipzig", informó en un comunicado el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius.
Los Veintisiete sopesan endurecer los visados a turistas rusos en respuesta al ataque de Moscú en Leipzig
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado este miércoles que existe un "amplio apoyo" entre los estados miembro para endurecer las restricciones a los visados de turistas rusos, después de que uno de los sospechosos del ataque fallido con drones bomba en el aeropuerto alemán de Leipzig, que Berlín atribuye a Rusia, haya entrado supuestamente en territorio comunitario con un visado turístico. "Muchos plantearon que realmente necesitamos restringir los visados", ha explicado Kallas al término de la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE celebrada en Irlanda, donde ha advertido de que varios Estados miembro llevan tiempo alertando de que este tipo de permisos turísticos "se utilizan para actos de sabotaje".
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