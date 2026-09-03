Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

Rusia responderá a la detención de un barco ruso en Noruega

Rusia responderá a la detención del barco ruso de investigación oceanográfica conocido como 'Profesor Molchanov' en el archipiélago de Svalbard, parte del Reino de Noruega y situado en el Océano Glacial Ártico, en el marco de un contencioso de Ucrania.

"Habrá una reacción correspondiente", declaró a la agencia rusa Interfax la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

El barco fue detenido por las autoridades noruegas en el marco de un contencioso en el que la empresa energética ucraniana Naftogaz ha pedido embargar el navío.