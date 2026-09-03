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Guerra de Irán, en directo: Irán y EEUU intercambian ataques y amenazas y agravan la inestabilidad en Ormuz
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.
Irán y EEUU intercambian amenazas tras la nueva intensificación de la guerra
Irán llevó a cabo el miércoles una represalia a gran escala en Oriente Medio y juró hacer "pedazos" al enemigo estadounidense, tras una noche de ataques mortíferos en su territorio que, entre otros objetivos, alcanzaron una boda.
Según Teherán, los bombardeos dejaron un total de 19 muertos, entre ellos siete miembros de las fuerzas armadas y también civiles, uno de los balances más elevados de los últimos meses.
Cuatro de las víctimas asistían a unas nupcias en el distrito de Sirik (sureste), donde cerca de 70 personas resultaron heridas según los medios estatales. El gobierno iraní consideró esa acción como un "crimen de guerra".
"Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente, y estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento que queramos", advirtió el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump. Dijo que su país está listo para bombardear de nuevo.
Trump afirma que la guerra contra Irán no durará "demasiado tiempo"
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que los nuevos enfrentamientos con Irán no durarán "demasiado tiempo". El presidente estadounidense también afirmó que Washington tiene el control del estrecho de Ormuz, tras los enfrentamientos entre ambas partes el miércoles. “Controlamos el estrecho de Ormuz. Todos los días enviamos muchos barcos con millones de barriles de petróleo”, dijo en una conferencia de prensa. “En general, lo estamos haciendo sin problemas. De vez en cuando disparan un dron y lo derribamos. Tenemos el control, un control muy firme". El presidente estadounidense Donald Trump afirma que, si bien Estados Unidos está preparado para atacar a Irán "en cualquier momento", no espera que los nuevos enfrentamientos duren "demasiado tiempo". Trump declaró al medio de comunicación israelí Kan que Israel no tiene por qué preocuparse por una reanudación de la guerra con Irán. Declaró a la agencia de noticias durante una entrevista telefónica que no tenían por qué preocuparse porque "soy el presidente y yo me encargaré de ello".
Trump dice que EEUU está listo para atacar a Irán "en cualquier momento"
El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos está listo para atacar de nuevo a Irán después de los intensos bombardeos en todo el país que dejan al menos 19 muertos. "Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente, y estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento que queramos", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.
Irán ataca bases de EEUU en Oriente Medio
Irán amenazó este miércoles con una "nueva estrategia" y multiplicó las represalias en el Golfo y más allá, en respuesta a bombardeos estadounidenses y la muerte de cuatro personas en una boda, en la mayor escalada del conflicto en semanas. Los medios estatales iraníes han dado un saldo de al menos 11 muertos en los bombardeos estadounidenses: cuatro durante una boda en el distrito de Sirik (sudeste), donde cerca de 70 personas resultaron heridas, y siete en la región de Juzestán (oeste). Los Guardianes de la Revolución también anunciaron cuatro muertos en sus filas y otros tantos en la rama paramilitar de los Basijis. En represalia los Guardianes de la Revolución informaron de ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y la región autónoma iraquí del Kurdistán.
Guterres expresa preocupación por las víctimas civiles tras el reciente intercambio de ataques entre EEUU e Irán
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado preocupación este miércoles por las víctimas civiles tras el reciente intercambio de ataques entre Washignton y Teherán, que ha dejado al menos cuatro muertos durante la celebración de una boda en la localidad de Sirik, en el sur de Irán. "Está profundamente alarmado por las informaciones sobre víctimas civiles, incluido un ataque que, según se ha informado, ha afectado a una ceremonia nupcial en Irán. El secretario general condena todos los ataques contra civiles", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.
Los ataques estadounidenses se cobran al menos 18 vidas y dejan 108 heridos en Irán
Los ataques estadounidenses se cobran al menos 18 vidas y dejan 108 heridos en Irán. El ministro de Sanidad iraní, Mohammad-Reza Zafarghandi, declaró que los ataques estadounidenses durante la noche causaron la muerte de 18 personas y dejaron al menos 108 heridos, según informó la emisora estatal iraní IRIB.
El número de muertos por los ataques estadounidenses contra Irán asciende a 19, según medios iranís
Según los medios iraníes, el número de muertos por los ataques estadounidenses en el sur de Irán anoche ha ascendido a 19 personas. Al menos cuatro personas murieron en Kouhestak, siete en la provincia de Khouzestan, cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica murieron en Kermanshah, tres miembros de la milicia Basij murieron en la isla de Lavan y una persona murió en la provincia de Jahrom/Fars.
Trump sugiere cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a "estrecho de Trump"
El presidente de EEUU, Donald Trump, propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a "estrecho de Trump", pocos días después de firmar una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario, ubicado en la frontera con Canadá, a Lago América. "Ahora que lo tenemos bajo control, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a 'estrecho de Trump'?", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Esta estratégica vía marítima ha estado efectivamente bloqueada por Teherán desde el inicio de la guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra Irán. En respuesta, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.
Irán incauta un buque con 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico
El responsable de la Guardia Fronteriza de la provincia iraní de Juzestán, Sardar Hojat Sefid Posut, ha anunciado este miércoles la incautación de un buque petrolero que transportaba 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico. "Los guardias fronterizos de Abadán, mediante la formación de varios equipos operativos de respuesta rápida, se desplazaron rápidamente al lugar en aguas territoriales, identificaron la embarcación en cuestión y la incautaron en una operación rápida", ha explicado, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.
Netanyahu entra en Gaza y reitera que Israel controla el 60 %: "No nos retiramos"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró este miércoles a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, donde reiteró que estas controlan un 60 % del territorio y que no se retirarán, algo que contradice el acuerdo de alto el fuego. "Controlamos el terreno. No nos retiramos. Nos mantenemos en esta línea. Controlamos el 60 % de la Franja y aún nos queda mucho por hacer", dijo el mandatario, según un videocomunicado difundido por su oficina, durante la visita a las tropas que ocupan Gaza hasta la línea amarilla (la demarcación hasta la que se replegaron cuando comenzó la tregua).
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