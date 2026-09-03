Guerra de Irán, en directo: Irán y EEUU intercambian ataques y amenazas y agravan la inestabilidad en Ormuz

Irán y EEUU intercambian amenazas tras la nueva intensificación de la guerra

Irán llevó a cabo el miércoles una represalia a gran escala en Oriente Medio y juró hacer "pedazos" al enemigo estadounidense, tras una noche de ataques mortíferos en su territorio que, entre otros objetivos, alcanzaron una boda.

Según Teherán, los bombardeos dejaron un total de 19 muertos, entre ellos siete miembros de las fuerzas armadas y también civiles, uno de los balances más elevados de los últimos meses.

Cuatro de las víctimas asistían a unas nupcias en el distrito de Sirik (sureste), donde cerca de 70 personas resultaron heridas según los medios estatales. El gobierno iraní consideró esa acción como un "crimen de guerra".

"Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente, y estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento que queramos", advirtió el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump. Dijo que su país está listo para bombardear de nuevo.