Estados Unidos sanciona a otro nieto de Raúl Castro y otras empresas de Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos retomó la senda de las sanciones económicas contra la isla y esta vez incluyó a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, además del Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades relacionadas con la energía y los sectores de recursos naturales. Las medidas también incluyen al presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y su hijastro Manuel Anido Cuesta también fueron designados.

Las sanciones bloquean todos los activos de las personas o firmas designadas bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier transacción con ellos por parte de ciudadanos y empresas norteamericanas.

La medida se ha ejecutado como parte de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, meses atrás, y que permite aplicar esas medidas contra personas y entidades asociadas con el Estado en distintas áreas, entre ellas la comercialización mayorista de combustibles de un país que es objeto de un "cerco energético" de Washington desde finales de enero pasado.

"La familia Castro y sus cómplices en el represivo Ministerio del Interior continúan perpetuando su control total sobre la economía de la isla, acaparando recursos para beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen, mientras el pueblo cubano sufre", consigna el documento oficial, en alusión al nieto del nonagenario Raúl que todavía no había sido sancionado. Se trata de un "familiar adulto" de Alejandro Castro Espín y un nuevo Castro añadido a la lista de blancos de EEUU que ya integraban Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl y conocido como "El Tuerto", quien 12 años atrás había participado de las negociaciones con la administración de Barack Obama para restablecer las relaciones bilaterales que en la actualidad se encuentran en su punto más conflictivo. Su esposa Annalie Lilliam Rueda Cardero y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis son los otros sancionados.

Desde enero pasado, cuando comenzó una ofensiva sin precedentes de Trump contra la mayor de las Antillas, se han aplicado unas 240 sanciones que involucran a militares, funcionarios y al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), además de empresas mineras como Geominsal y la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara.

Hasta el momento, la batería de medidas no incluye a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", un nieto de Raúl y oficial de seguridad que ha participado de varias negociaciones secretas con EEUU para resolver el conflicto.