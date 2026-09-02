En Directo
Conflicto en Oriente Próximo
Irán responde los bombardeos de Estados Unidos con nuevos ataques a las bases en Jordania y Baréin
EE.UU. justificó su ataque de hoy para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial
Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania y Baréin entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria.
El primer ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines en Jordania, con misiles balísticos pesados. Posteriormente, Irán también atacó con drones las instalaciones de la base de Sheikh Isa en Baréin.
Irán retalia así contra los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.
Varios muertos y 50 heridos
Washington dijo atacar "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", sin precisar cuáles, mientras que el cuerpo de élite aseguró que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos.
El Ejército de Jordania aseguró en un comunicado que fueron interceptados diez de los misiles iraníes, mientras que otros tres impactaron en zonas "alejadas de centros poblados" sin provocar víctimas.
EE.UU. justificó su ataque de hoy para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".
La primera agresión, que tuvo lugar el pasado domingo, se dirigió contra la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.
- Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años
- Marruecos vira en un mes del silencio protocolario a reivindicar el 'derecho histórico' sobre Ceuta y Melilla
- Trump negocia ceder parte de un espacio natural protegido de Estados Unidos a un promotor inmobiliario
- Dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente de marzo en Nueva York
- Delcy Rodríguez defiende el acuerdo con Trump e insiste en que el petróleo seguirá siendo propiedad de Venezuela
- En Rusia, te pueden parar por la calle, obligarte a firmar un contrato y enviarte al frente
- Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal
- El departamento francés de los Pirineos Orientales rechaza pasar a llamarse Pirineos Catalanes