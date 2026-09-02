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Irán responde los bombardeos de Estados Unidos con nuevos ataques a las bases en Jordania y Baréin

EE.UU. justificó su ataque de hoy para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial

EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

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Europa Press

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EFE

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Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania y Baréin entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria.

El primer ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines en Jordania, con misiles balísticos pesados. Posteriormente, Irán también atacó con drones las instalaciones de la base de Sheikh Isa en Baréin.

Irán retalia así contra los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

Varios muertos y 50 heridos

Washington dijo atacar "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", sin precisar cuáles, mientras que el cuerpo de élite aseguró que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos.

El Ejército de Jordania aseguró en un comunicado que fueron interceptados diez de los misiles iraníes, mientras que otros tres impactaron en zonas "alejadas de centros poblados" sin provocar víctimas.

EE.UU. justificó su ataque de hoy para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".

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La primera agresión, que tuvo lugar el pasado domingo, se dirigió contra la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.

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