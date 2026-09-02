Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Funerales simbólicos en Nepal por los desaparecidos, una semana después del mortífero deslave

Familias nepalíes celebraban este miércoles ceremonias fúnebres simbólicas para "liberar" las almas de sus seres queridos desaparecidos tras el repentino y mortífero deslave que hace una semana engulló sus aldeas en la región del Himalaya fronteriza con China.

El 26 de agosto, una gigantesca ola de agua helada, rocas y escombros, provocada por el colapso de un glaciar, causó esta tragedia que deja más de 1.000 muertos en ambos países y casi 4.500 desaparecidos, según las autoridades.

Tras días de buscar en refugios y morgues, los familiares de algunas de las personas no localizadas perdieron la esperanza y comenzaron a realizar sus últimos ritos.

"Tuvimos que hacer esto para liberar su alma, para que esté en paz y feliz dondequiera que esté", aseguró Dolma Newar Tamang, flanqueada por su hijo, quien sollozaba en el funeral de su esposo.

Él se dirigía a China cuando ocurrió el desastre.

"Vi las noticias y lo llamé", le dijo a la AFP. "Lo llamé varias veces, pero nunca contestó".