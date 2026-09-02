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Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha
Àlex Álvarez García
Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.
China logra abrir acceso terrestre hasta el núcleo de la zona arrasada por riada en Tíbet
Los equipos de emergencia chinos dieron ya por "prácticamente abierto" un acceso terrestre hasta el núcleo de la zona arrasada por la riada en el condado tibetano de Gyirong, después de una semana de trabajos condicionados por carreteras destruidas, desprendimientos y el riesgo de nuevos desastres secundarios.
La agencia estatal Xinhua informó este miércoles de que en torno a las 10:00 hora local (02:00 GMT) el "corredor de rescate" hacia el área central de Gyirong había quedado "básicamente abierto", lo que ha permitido la entrada por carretera de rescatistas, suministros y parte de los equipos necesarios para profundizar las operaciones de búsqueda.
El acceso terrestre ha sido uno de los principales obstáculos desde que la riada golpeó la zona el pasado 26 de agosto y destruyó el paso fronterizo de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y el Tíbet (suroeste de China).
Funerales simbólicos en Nepal por los desaparecidos, una semana después del mortífero deslave
Familias nepalíes celebraban este miércoles ceremonias fúnebres simbólicas para "liberar" las almas de sus seres queridos desaparecidos tras el repentino y mortífero deslave que hace una semana engulló sus aldeas en la región del Himalaya fronteriza con China.
El 26 de agosto, una gigantesca ola de agua helada, rocas y escombros, provocada por el colapso de un glaciar, causó esta tragedia que deja más de 1.000 muertos en ambos países y casi 4.500 desaparecidos, según las autoridades.
Tras días de buscar en refugios y morgues, los familiares de algunas de las personas no localizadas perdieron la esperanza y comenzaron a realizar sus últimos ritos.
"Tuvimos que hacer esto para liberar su alma, para que esté en paz y feliz dondequiera que esté", aseguró Dolma Newar Tamang, flanqueada por su hijo, quien sollozaba en el funeral de su esposo.
Él se dirigía a China cuando ocurrió el desastre.
"Vi las noticias y lo llamé", le dijo a la AFP. "Lo llamé varias veces, pero nunca contestó".
La ONU y Nepal lanzarán un llamamiento humanitario de emergencia para recaudar fondos
El Gobierno de Nepal y la directora de la oficina de la ONU en el país, Lila Pieters Yahia, acordaron lanzar un llamamiento humanitario de emergencia para obtener fondos del resto de países de la organización para mitigar los efectos de la riada de la semana pasada. El llamamiento se hará efectivo el próximo viernes y arranca con una duración de cuatro meses, según explicó este martes Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, en su rueda de prensa diaria. La ONU activa este mecanismo de emergencia para obtener y coordinar fondos por parte de la comunidad internacional para hacer frente a crisis urgentes, desastres naturales o conflictos armados.
Nepal alerta de que el Himalaya sufre los efectos del calentamiento global
El colapso de un glaciar que provocó el deslizamiento de tierras en la frontera entre China y Nepal es una "señal de alerta" sobre los riesgos crecientes del cambio climático en la región del Himalaya, dijo el canciller nepalí Shisir Khanal el martes a la AFP. "Creemos que este desastre debe verse como una señal de advertencia sobre el riesgo que el cambio climático representa para Nepal", afirmó Khanal. Casi 4.500 personas siguen desaparecidas en Nepal y en la región autónoma china del Tíbet, después de que el derrumbe de un glaciar provocara un alud que arrasó pueblos enteros el miércoles pasado. Khanal pidió apoyo internacional basado en la justicia climática más que en la caridad. Señaló que su país, mayormente rural y con 30 millones de habitantes, aporta solo el 0,1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, una ínfima parte en comparación con las naciones industrializadas. Según el último balance, todavía provisional, las autoridades de los dos países han contabilizado un total de 1.066 muertos: 1.050 fallecidos en Nepal y 16 en China.
Lucas Font
El despliegue de ayuda humanitaria se intensifica en Nepal tras la riada
Las organizaciones de ayuda humanitaria están redoblando los esfuerzos para prestar asistencia cuanto antes a las zonas más afectadas por la devastadora riada que arrasó decenas de localidades en Nepal la semana pasada y que ya deja más de 1.000 muertos y casi 4.000 desaparecidos. El acceso a algunas comunidades, especialmente en el distrito de Rasuwa —el más afectado por el desastre— está resultando especialmente difícil debido a la destrucción de la carretera principal y de los puentes que atraviesan el río Trishuli, la principal vía de comunicación entre esta zona y el resto del país. La llegada por tierra no es posible por ahora y el abastecimiento se limita a la vía aérea. Más información, aquí.
La cifra de cadáveres recuperados en Nepal sube a 1.050 y los desaparecidos se sitúan en 3.916
La cifra de cadáveres recuperados en Nepal sube a 1.050 y los desaparecidos se sitúan en 3.916. Los medios estatales chinos informaron por su parte de 16 muertos y 546 desaparecidos en el lado tibetano, lo que eleva el total provisional de víctimas de la catástrofe a 1.066 muertos y 4.562 desaparecidos.
Japón pide a Nepal su cooperación para rescatar a sus nacionales desaparecidos tras la riada
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha pedido este martes a las autoridades de Nepal su cooperación para rescatar a los nacionales que siguen desaparecidos tras la fuerte riada que afectó al norte de Nepal y que deja más de un millar de muertos y cerca de 3.900 desaparecidos. "Solicité nuevamente al Gobierno de Nepal su máxima cooperación para el rescate lo antes posible de los cinco compatriotas japoneses con los que no se ha podido contactar", ha indicado Takaichi en un mensaje en redes sociales tras el contacto mantenido con el primer ministro nepalí, Balendra Shah.
Dos españoles siguen desaparecidos y tres fueron contactados tras la riada en Nepal
Dos españoles siguen desaparecidos y otros tres ya fueron contactados en Nepal tras la mortal riada que arrasó el norte y centro del país el pasado 26 de agosto, según indicaron este martes a EFE fuentes oficiales y de la Junta de Turismo nepalí. Un documento de la Junta de Turismo nepalí fechado el lunes a las 12.00 hora local (6.15 GMT), al que EFE tuvo acceso, señala que hay dos ciudadanos españoles desaparecidos entre un total de 583 extranjeros con quienes no se ha podido establecer contacto. Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que lograron establecer contacto con tres españoles que no estaban en la zona del desastre.
Nepal solicita fondos urgentes por pérdidas climáticas tras la mortal riada
Nepal ha enviado una solicitud urgente a la junta directiva del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños (FRLD), un mecanismo mundial de financiación climática, para pedir asistencia financiera tras las mortales riadas del 26 de agosto, las cuales dejan hasta el momento casi 1.000 muertos y cerca de 4.000 desaparecidos.
China alerta del riesgo de nuevas represas naturales tras la devastadora riada
China advirtió este martes de que nuevos desprendimientos podrían volver a formar represas naturales en la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet golpeada por la devastadora riada de la semana pasada, pese a que las dos acumulaciones surgidas hasta ahora han desaguado prácticamente por completo.
El Ministerio chino de Recursos Hídricos indicó que imágenes de satélite muestran pequeños desprendimientos en ambas orillas del cauce aguas abajo de la primera represa natural formada tras la catástrofe.
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