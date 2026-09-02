Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Sara González Illa viaja a Ucrania para reforzar alianzas políticas e impulsar la cooperación El president de la Generalitat, Salvador Illa, viaja este miércoles a Ucrania con el objetivo de reforzar los vínculos políticos e institucionales, así como de dar un impulso a la cooperación con este país´, que lleva en guerra con Rusia cuatro años y medio. Kiev, su capital, así como sus alrededores, sufrió este martes un ataque por sexto día consecutivo en el que murieron al menos 12 personas, un hecho que evidencia lo delicado que es este desplazamiento. Lea aquí la noticia de Sara González.

Sánchez considera "inaceptable" el ataque ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "inaceptable" el ataque híbrido ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto y ha expresado el apoyo de España a Alemania "de manera rotunda". "No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable", ha asegurado Sánchez en un mensaje en redes sociales. La OTAN y la Unión Europea han apuntado este martes a la toma de nuevas medidas contra Rusia en respuesta al ataque híbrido con drones de hace un mes en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, después de que el Ejecutivo alemán atribuyera hoy este incidente a Moscú.

Illa viajará a Ucrania este miércoles El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, viajará a Ucrania para expresar su apoyo al pueblo ucraniano y para dar un nuevo impulso a la cooperación con este país, víctima de la invasión rusa desde 2022.

Líderes europeos expresan solidaridad con Alemania por intento de ataque ruso contra Leizpig Numerosos líderes europeos han expresado solidaridad este martes con Alemania después de que las autoridades concluyeran que Rusia está detrás del ataque "fallido" perpetrado el mes pasado con varios drones cargados de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha instado a los países europeos a "permanecer firmes", seguir trabajando "de forma estrecha" y "mantener una postura robusta de disuasión en defensa de la seguridad" de todos los ciudadanos. "La seguridad de nuestros aliados es nuestra seguridad. Los intentos de intimidarnos o de sembrar discordia entre aliados no tendrán éxito: las acciones híbridas contra cualquiera son motivo de preocupación para todos y serán respondidas con una reacción unida", ha subrayado en redes sociales.

La OTAN y la UE apuntan a una respuesta contra Rusia tras atribuírsele el ataque híbrido en Alemania La OTAN y la Unión Europea apuntaron este martes a la toma de nuevas medidas contra Rusia en respuesta al ataque híbrido con drones hace un mes en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, después de que el Ejecutivo alemán atribuyera este incidente hoy a Moscú. Los responsables de las instituciones europeas, de la OTAN y líderes de varios Estados miembros expresaron este martes su solidaridad con Alemania y su apoyo a las medidas diplomáticas y fronterizas anunciadas por Berlín, además de abrir la puerta a medidas coordinadas a nivel comunitario ante el Kremlin. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicaron sendos mensajes a través de redes sociales de forma simultánea e inmediatamente después del anuncio llevado a cabo hoy por el Gobierno alemán.

Tras medio año de guerra, el OIEA sigue sin poder verificar actividades nucleares de Irán El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió este jueves de que, tras medio año de hostilidades entre Irán y Estados Unidos, sigue sin poder verificar las actividades nucleares en la República Islámica. En su más reciente informe técnico sobre Irán, la agencia atómica de la ONU señala que, "ante la falta de acceso a las instalaciones nucleares declaradas", no puede verificar ninguno de los aspectos más relevantes del programa nuclear iraní. En ese contexto, destaca que no sabe si Irán ha suspendido sus actividades de enriquecimiento de uranio, un material de doble uso, civil y militar, incluida su investigación y desarrollo (I+D).

Alemania reacciona a ataque híbrido en Leipzig con cierre consular y un centro cultural Alemania reaccionó este martes al ataque híbrido en el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig del pasado 4 de agosto con una declaración en la que responsabilizó oficialmente a Rusia, país al que obligará al cierre de su consulado en la ciudad de Bonn, en el oeste germano, y un centro cultural en Berlín. "El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul. Dobrindt aseguró que las investigaciones sobre el caso continúan pero la información de que disponen las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia "acredita una responsabilidad rusa".

Collboni mantiene su visita a Kiev pese al aviso de la embajada por la ofensiva rusa El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha decidido mantener su visita a la capital ucraniana, Kiev, en plena ofensiva rusa, pese a las advertencias de la embajada española en Ucrania por la escalada del conflicto bélico. La visita se enmarca en un viaje institucional que Collboni empezó el pasado domingo en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), prosigue desde este martes en Varsovia (Polonia) e iba a concluir con una estancia en la capital ucraniana este jueves y viernes, para mostrarse como ciudad de paz en un contexto de tensiones geopolíticas en el mundo. Según han explicado fuentes municipales, los avisos de la embajada española en Ucrania han llevado al consistorio barcelonés a reducir la comitiva que iba a visitar Kiev.

Rusia dice que responderá a las decisiones "antirrusas" y acusa a Alemania de implicación en la guerra Rusia aseguró este martes que responderá a "todas las decisiones antirrusas" de Alemania, a la que acusó de estar totalmente implicada en los ataques "terroristas" ucranianos contra territorio ruso. "Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en declaraciones a la agencia Interfax, después de que el gobierno alemán responsabilizara a Moscú de un ataque híbrido con un dron perpetrado a principios de agosto contra la ciudad de Leipzig. Añadió que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", en alusión a los ataques con drones de Kiev contra la retaguardia rusa.