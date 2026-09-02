Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Al menos 11 muertos en los nuevos bombardeos de EEUU en Irán, según medios estatales Al menos 11 personas murieron durante la reciente serie de bombardeos estadounidenses contra Irán en la madrugada miércoles, informó la agencia oficial IRNA. Siete personas fallecieron y ocho resultaron heridas en un ataque con misiles en la provincia de Juzestán (suroeste), mientras que cuatro invitados a una boda perdieron la vida en la ciudad de Kuhestak, en la provincia de Hormozgán (sureste), según ese medio.

Irán vuelve a atacar bases estadounidenses en Jordania Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado. El ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines, con misiles balísticos pesados. Irán retalia así contra los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas. Washington dijo atacar "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", sin precisar cuáles, mientras que el cuerpo de élite aseguró que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos.

La televisión estatal iraní reporta heridos en una boda por un ataque estadounidense en el sur La televisión estatal de Irán reportó el martes varios heridos en un boda a causa de un ataque estadounidense en el sur del país. El ataque alcanzó una "zona residencial" en la provincia de Sirik. "Varios residentes resultaron heridos en el ataque mientras asistían a una ceremonia de boda", informó la televisión estatal.

Los ataques estadounidenses se han centrado hasta ahora en Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Konarak, Chabahar, Jask, Sirik, Lavan y Asluyeh El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha instado a la población iraní a ahorrar combustible ante el bloqueo estadounidense. Ghalibaf instó a los iraníes a ayudar a ahorrar combustible, afirmando que el país podría arreglárselas con la cantidad de gasolina producida internamente si se gestionara adecuadamente. “Por supuesto, parte de la responsabilidad de este alto consumo no recae en nuestra gente, sino en nuestra industria”, dijo Ghalibaf. “Pero en cualquier caso, lo que está claro es que necesitamos ahorrar gasolina en nuestro consumo". "Ahorrar combustible requiere sabiduría colectiva y, sin duda, la cooperación de la gente", añadió Ghalibaf.

Irán lanza una "operación decisiva" contra objetivos estadounidenses (Medios iraníes) Irán ha comenzado su respuesta atacando intereses estadounidenses en Oriente Medio tras una nueva oleada de ataques estadounidenses, informó el martes por la noche la agencia de noticias iraní Tasnim. "Ha comenzado una operación decisiva llevada a cabo por las fuerzas armadas iraníes en respuesta al enemigo estadounidense", escribió Tasnim. "Bases e intereses estadounidenses en la región están siendo atacados con misiles y drones iraníes".

La televisión estatal de Irán reporta que EEUU atacó un aeropuerto en el sur del país Un aeropuerto de la provincia iraní de Kermán, en el sur del país, fue blanco este martes de un ataque estadounidense, informó la televisión estatal de Irán. "Un ataque del enemigo estadounidense apuntó contra el aeropuerto de Jiroft", indicó la televisión estatal iraní, sin informar sobre víctimas ni daños, después de otros bombardeos en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz.

La UE estudia cómo acelerar la financiación a Ucrania y ultima nueva misión en el Líbano Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) dedicaron este martes su reunión informal semestral a estudiar cómo acelerar la financiación del apoyo militar a Ucrania y ultimar los detalles de una nueva misión de apoyo a las Fuerzas Armadas del Líbano, entre otros asuntos. Durante su encuentro en el club de golf de lujo Druids Glen, en el condado de Wicklow (al sur de Dublín), los ministros hablaron de las necesidades militares de Ucrania, y la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, apoyó la idea de acelerar en lo posible el desembolso de fondos.

La Guardia Revolucionaria anuncia un "castigo duro" a EEUU por los últimos ataques La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que castigará "duro" a Estados Unidos por los ataques que ha lanzado esta noche contra diversos puntos del sureste de Irán, en la segunda jornada de bombardeos estadounidenses de la semana contra el país. "Un castigo duro le espera a los agresores, EE.UU. se arrepentirá de los nuevos ataques.", dijo en X el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi. El Estado Mayor de Fuerzas Armadas iraníes aseguró por su parte en un comunicado que "asestará golpes aplastantes y devastadores al enemigo estadounidense, cobarde y malicioso". El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).

El precio del petróleo sube 5% tras ataques de EEUU en Irán Los precios del petróleo se dispararon este martes luego de los ataques lanzados por Estados Unidos a Irán, y el crudo WTI superó los 90 dólares por barril por primera vez desde finales de julio. Hacia las 17H55 GMT, el precio del WTI, la principal referencia estadounidense, ganaba 5,03%, a 90,07 dólares por barril, mientras que el Brent, su equivalente para Europa, subía 4,5%, a 94,56 dólares por barril.