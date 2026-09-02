Al menos 16 muertos y 28 heridos en un accidente de autobús en Egipto

Al menos 16 personas murieron y otras 28 resultaron heridas este miércoles en un accidente de autobús ocurrido en la carretera Dahab-Nuweiba, en la gobernación del Sinaí del Sur, en Egipto, una zona de gran afluencia turística, informó el Ministerio de Salud egipcio.

El accidente tuvo lugar esta mañana antes de llegar a la zona de Al Saada, en dirección a la turística ciudad de Nuweiba, a orillas del mar Rojo, según indicó el portavoz del Ministerio de Salud y Población, Hosam Abdelgafar, quien no agregó detalles sobre la nacionalidad de los pasajeros.

Tras recibir el aviso del siniestro, el Ministerio activó su centro de operaciones y envió 20 ambulancias al lugar, destino turístico popular para practicar buceo y esnórquel en el mar Rojo, para evacuar a los heridos y prestarles los primeros auxilios.

El balance inicial establece que 28 pasajeros fueron trasladados a centros médicos para recibir atención, mientras que 16 personas fallecieron en el lugar del accidente y las autoridades están llevando a cabo los procedimientos oficiales correspondientes.

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, ordenó elevar el nivel de alerta y garantizar la prestación de todos los servicios médicos y de emergencia necesarios para atender a las víctimas en coordinación con las autoridades de la gobernación del Sinaí del Sur.

El Ministerio aseguró que los equipos médicos trabajan a pleno rendimiento para responder al accidente con la mayor rapidez y eficacia, mientras las autoridades mantienen un seguimiento continuo de la situación.

El Ministerio de Salud y Población trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.

En 2025, según datos de la agencia oficial de estadísticas egipcia CAPMAS, hubo 5.829 fallecidos en accidentes de tráfico, además de 84.553 heridos.

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Tan solo en los últimos seis meses ha habido graves accidentes con varios muertos, entre ellos uno el pasado 11 de agosto que se saldó con 18 fallecidos.