La OTAN y la UE preparan la respuesta a Rusia tras atribuirle Alemania un ataque híbrido sobre el país

La OTAN y la Unión Europea apuntaron este martes a la toma de nuevas medidas contra Rusia en respuesta al ataque híbrido con drones hace un mes en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, después de que el Ejecutivo alemán atribuyera este incidente a Moscú.

Los responsables de las instituciones europeas, de la OTAN y líderes de varios Estados miembros expresaron este martes su solidaridad con Alemania y su apoyo a las medidas diplomáticas y fronterizas anunciadas por Berlín, además de abrir la puerta a medidas coordinadas a nivel comunitario ante el Kremlin.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicaron sendos mensajes a través de redes sociales de forma simultánea e inmediatamente después del anuncio llevado a cabo hoy por el Gobierno alemán.

"Refuerzo" de la OTAN y advertencia de Bruselas

"Las pruebas son claras. Y acojo con satisfacción las medidas anunciadas por Alemania en respuesta a ello. La OTAN seguirá reforzando nuestra capacidad para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones maliciosas como las observadas en Leipzig y en otros lugares de la Alianza", escribió Rutte en sus redes sociales.

El secretario general de la OTAN compartió esta declaración tras hablar con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. "La OTAN se muestra plenamente solidaria con Alemania tras el ataque híbrido ruso perpetrado en Leipzig. Los intentos de Rusia de intimidarnos, de socavar nuestra unidad y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania son inútiles y fracasarán", dijo Rutte.

"Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable, al igual que nuestro compromiso firme con la defensa colectiva de la OTAN", agregó. La presidenta de la CE, por su parte, afirmó que los ataques híbridos "no quedarán sin respuesta". "Esta mañana hablé con el canciller Merz para discutir el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig (...). Mantendremos a la UE unida a pesar de esta escalada y actos graves", dijo Von der Leyen en su publicación.

"Condenamos en los términos más enérgicos posibles el intento de ataque con drones por parte de Rusia en el aeropuerto de Leipzig. Rusia debe cesar su guerra de agresión contra Ucrania, en lugar de intensificarla", escribió por su parte el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"La UE se mantiene fuerte y unida, y Rusia no prevalecerá. Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable. Trabajaremos con Alemania y otros Estados miembros para aumentar la presión sobre Rusia hasta que demuestre voluntad de rectificar", añadió.

Rutte y Von der Leyen celebrarán el miércoles una reunión en Bruselas centrada en discutir las "amenazas híbridas" que afrontan la UE y los aliados, según anunciaron hoy fuentes comunitarias, una cita en la que se podrían poner sobre la mesa medidas adicionales contra Moscú coordinadas entre ambas partes.

Apoyo de otras capitales

El incidente del pasado 4 de agosto en Leipzig que el Gobierno alemán atribuyó hoy a Alemania se suma a una larga lista de incidentes en los últimos meses como ciberataques o incursiones con drones o cazas, detrás de los cuales se sospecha que está Moscú.

Este mismo martes, varios drones de origen desconocido violaron el espacio el aéreo de Letonia y Estonia y han obligado a movilizar cazas de la OTAN durante unas horas.

"El incidente de Leipzig es otro claro ejemplo de las acciones cada vez más descaradas y peligrosas de Moscú en territorio europeo. El Kremlin pretende intimidar a Europa y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. No lo logrará", dijo el ministro letón de Exteriores, Margus Tsahkna, en un mensaje a través de redes.

"Conocemos la estrategia rusa. Intenta intimidarnos, socavar nuestra determinación y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa", dijo en la misma línea el presidente finlandés, Alexander Stubb.

El presidente polaco, Donald Tusk, advirtió por su parte de la "escalada de tensiones" por parte de Rusia en Polonia, los bálticos, Rumanía y "ahora Alemania". "No nos dejaremos intimidar y nuestra respuesta será una coordinación plena en la OTAN contra el agresor y un apoyo continuado a Ucrania", añadió.

Mandatarios de otros estados miembros de la OTAN y la UE como Lituania y Suecia también expresaron su apoyo a Alemania y advertencias a Moscú en un tono similar.

En el aeropuerto de Leipzig, empleado para el apoyo logístico a Ucrania en su defensa ante la invasión rusa, se halló el pasado 4 de agosto un dron dotado de una carga explosiva, y poco después se produjo una colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL.

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Investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, según informaron medios alemanes.