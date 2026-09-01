Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

El primer ministro de Nepal exige medidas climáticas tras la catástrofe en el Himalaya

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, afirmó que el mortífero deslave de la semana pasada en el Himalaya "no fue un suceso común" sino que fue provocado por el cambio climático, y exigió medidas internacionales.

La enorme ola de agua helada y escombros, provocada por el colapso de un glaciar en la frontera entre China y Nepal, deja más de 930 muertos y cerca de 4.500 desaparecidos. Katmandú ha advertido que los costos de reconstrucción podrían ascender a "miles de millones de dólares".

"La inundación del río Bhote Koshi en Rasuwa no fue una inundación común", dijo el primer ministro Shah en una publicación en redes sociales el lunes por la noche.

"Fue uno de los desastres más graves de la región, provocado por una avalancha de nieve y hielo en la región del Himalaya", afirmó.