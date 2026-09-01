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Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha
Àlex Álvarez García
Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.
El primer ministro de Nepal exige medidas climáticas tras la catástrofe en el Himalaya
El primer ministro nepalí, Balendra Shah, afirmó que el mortífero deslave de la semana pasada en el Himalaya "no fue un suceso común" sino que fue provocado por el cambio climático, y exigió medidas internacionales.
La enorme ola de agua helada y escombros, provocada por el colapso de un glaciar en la frontera entre China y Nepal, deja más de 930 muertos y cerca de 4.500 desaparecidos. Katmandú ha advertido que los costos de reconstrucción podrían ascender a "miles de millones de dólares".
"La inundación del río Bhote Koshi en Rasuwa no fue una inundación común", dijo el primer ministro Shah en una publicación en redes sociales el lunes por la noche.
"Fue uno de los desastres más graves de la región, provocado por una avalancha de nieve y hielo en la región del Himalaya", afirmó.
Último balance de víctimas: 958 cadáveres recuperados
Las autoridades de Nepal han elevado este lunes a 939 los muertos a causa de la devastadora inundación registrada la semana pasada en el norte del país, en una zona situada en la frontera con China, un suceso que deja además más de 4.200 desaparecidos en territorio nepalí. China, por su parte, mantiene la cifra de fallecidos en 16. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han confirmado 939 fallecidos y 279 heridos, a los que se suman 4.247 desaparecidos. Así, ha especificado que entre la cifra de desaparecidos --que el domingo era de cerca de 2.500-- figuran 583 extranjeros, al tiempo que ha manifestado que por el momento han sido rescatadas 11.379 personas, incluidos 252 que han sido trasladados por vía aérea tras el desastre. Hasta 315 extranjeros han sido rescatados hasta este lunes. A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino --entre ellos 261 ciudadanos extranjeros--, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India. En total, a esta hora 958 cadáveres recuperados, informa AFP.
La previsión del tiempo aviva los temores a nuevas riadas
La previsión de fuertes lluvias en los próximos días en el norte de Nepal ha avivado este lunes el temor a nuevas avalanchas y riadas. La autoridad de desastres de Nepal y la División de Pronósticos de Inundaciones advirtieron a las comunidades a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli de la posibilidad de que se produzcan nuevas inundaciones tras informes de un aumento en el flujo de agua aguas arriba. Aunque un lago aguas arriba se ha drenado en gran medida, las autoridades continúan monitoreando otras acumulaciones de agua aguas arriba y obstrucciones de escombros. "Nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra siguen siendo posibles", advirtió el organismo. El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal pronostica lluvias fuertes a muy fuertes en partes de la Provincia de Bagmati hasta el 1 de septiembre, con lluvias fuertes aún posibles el 2 de septiembre. Más información, aquí.
Último balance del Gobierno de Nepal | 939 cuerpos recuperados
El número de cadáveres recuperados es de 939. La autoridad de gestión de desastres de Nepal también ha revisado su estimación del número de desaparecidos a 3.925, cuando anteriormente se había dado la cifra de 4.247. Según el informe, de los desaparecidos, 595 son extranjeros. La última actualización también estima que el número de trabajadores de centrales hidroeléctricas que se cree que están atrapados en las plantas hidroeléctricas asciende ahora a 639. La agencia había cifrado previamente esa cifra en 933. Añade que un total de 11.379 personas han sido rescatadas.
Nepal abre túneles inundados sin saber si encontrará supervivientes o cadáveres
Nadie sabe qué hay al otro lado del agua. Los rescatistas creen que decenas de trabajadores pueden encontrarse más adentro, en las instalaciones subterráneas de la central hidroeléctica Upper Trishuli-3A, pero el túnel está inundado hasta el techo y una masa de roca, tierra y lodo bloquea el camino hasta ellos. No saben si alguno sigue vivo. Tampoco si encontrarán cuerpos cuando consigan entrar.
Un total de 933 trabajadores de hidroeléctricas están atrapados en túneles
Alrededor de 933 personas están atrapadas en túneles de diversos proyectos energéticos tras las inundaciones. Los equipos de rescate se encuentran en el lugar, intentando localizar y rescatar a las personas atrapadas en los túneles, incluidos los de los proyectos Upper Trishuli 1, Trishuli 3A y Trishuli 3B. El sitio es una importante central eléctrica para el país, con varios túneles interconectados. Trishuli 3B utiliza agua proveniente de 3A. Upper Trishuli 1 es el punto más alto del río; su construcción continuaba cuando se produjeron las inundaciones. El domingo, los rescatistas lograron abrir un agujero lo suficientemente ancho como para entrar al túnel 3A y comenzar la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, la oficina del primer ministro Balendra Shah informó que el equipo que trabajaba en el túnel llamó a la policía, pero no recibió respuesta de nadie en el interior.
El número de muertos confirmados es de 919, mientras que 4.793 personas siguen desaparecidas
Las autoridades nepalíes elevaron este lunes a 903 el número de muertos y a 4.247 el de desaparecidos, mientras que la suma de los últimos balances separados de Nepal y China deja 919 fallecidos y 4.793 personas sin localizar a ambos lados de la frontera.
Nepal pide no comer peces arrastrados por la riada ante riesgos de contaminación
La Policía de Nepal pidió este lunes a la ciudadanía abstenerse de consumir pescado y otros alimentos del río arrastrados por las riadas ante el riesgo de contaminación y problemas de salud, tras las devastadoras inundaciones que hace cinco días arrasaron poblaciones enteras en el norte y el centro del país.
"Se solicita abstenerse de consumir pescado y otros alimentos fluviales arrastrados por la inundación al río", advirtió el cuerpo policial a través de su perfil oficial en la red social X.
Al menos 590 extranjeros de 39 países siguen desaparecidos en Nepal tras la riada
Al menos 590 ciudadanos extranjeros provenientes de 39 países continúan desaparecidos tras la fuerte riada que arrasó el norte y centro de Nepal el pasado 26 de agosto, según informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí.
"Se ha establecido una sala de control de emergencia en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas", declaró en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería, Lok Bahadur Chhetri Poudel.
La cartera añadió que 323 ciudadanos extranjeros han sido rescatados hasta el momento.
China confirma envío de 50 toneladas de ayuda y equipos de rescate a Nepal tras la riada
China ha enviado 50 toneladas de suministros de emergencia y dos equipos de especialistas en rescate en túneles a Nepal para colaborar en las operaciones tras la devastadora riada de la semana pasada que afectó a ambos países, informó este lunes el Ministerio chino de Exteriores.
"El primer lote de 50 toneladas de suministros de socorro ya ha llegado a Katmandú", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun, quien agregó que Pekín proporcionó ayuda financiera de emergencia, aunque no precisó su cuantía.
China también compartió con Nepal imágenes de las zonas afectadas, datos satelitales e hidrológicos e información de alerta temprana sobre la represa natural formada aguas arriba tras el desastre, apuntó Guo.
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