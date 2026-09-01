Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

El presidente de Lituania afirma que la visita del jefe de la CIA a Moscú trató una reducción de tensiones

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha afirmado que la reunión entre responsables rusos y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, en la visita de éste a Moscú "tenía como objetivo reducir las tensiones" y que fue eso lo que se abordó.

"En este momento, puedo decir que la reunión abordó los objetivos que se habían fijado. La reunión tenía como objetivo reducir las tensiones en la región", ha indicado Nauseda en declaraciones a los medios recogidas por la radiotelevisión pública lituana, LRT, en las que ha manifestado esperar "sinceramente que este mensaje haya llegado al régimen del Kremlin en el momento oportuno".