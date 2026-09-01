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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El presidente de Lituania afirma que la visita del jefe de la CIA a Moscú trató una reducción de tensiones
El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha afirmado que la reunión entre responsables rusos y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, en la visita de éste a Moscú "tenía como objetivo reducir las tensiones" y que fue eso lo que se abordó.
"En este momento, puedo decir que la reunión abordó los objetivos que se habían fijado. La reunión tenía como objetivo reducir las tensiones en la región", ha indicado Nauseda en declaraciones a los medios recogidas por la radiotelevisión pública lituana, LRT, en las que ha manifestado esperar "sinceramente que este mensaje haya llegado al régimen del Kremlin en el momento oportuno".
Marc Marginedas
"En Rusia, te pueden parar por la calle, obligarte a firmar un contrato y enviarte al frente"
Tres jóvenes rusos que, o bien desertaron, o bien huyeron del país para evitar ir a la guerra de Ucrania, explican sus experiencias a EL PERIÓDICO. Son historias de miedo, resiliencia e incertidumbre, que muy probablemente comparten con el grueso de la población masculina de la Federación Rusa en edad militar. Pero sobre todo, ponen sobre el tapete que para una parte significativa de los ciudadanos rusos, expectativas y sueños han quedado truncados debido a una guerra iniciada por el presidente Vladímir Putin hace cuatro años y medio, colocándoles ante la vida en modo de supervivencia. Tres jóvenes rusos que, o bien habían sido llamados a filas, o bien desertaron, o bien no querían arriesgarse a ser alistados a la fuerza, hablan para EL PERIÓDICO desde un país extranjero y explican cómo han logrado sortear los riesgos que implicaba servir en el Ejército. Los nombres son figurados para evitar su identificación. Más información, aquí.
El ministro de Finanzas ruso acude por primera vez desde la invasión de Ucrania al G-20 y se reúne con Bessent
El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, ha acudido de manera presencial a la reunión de los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, celebrada en Estados Unidos, por primera vez desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ha mantenido un reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. La última vez que Siluanov participó en una cumbre del G-20 fue por videoconferencia en el mes de abril de 2022, poco después del inicio de la invasión, desde entonces no ha acudido a ninguna de las citas internacionales.
China y Rusia estrechan lazos frente a Occidente
Los presidentes de China y de Rusia ensalzaron la relación bilateral este lunes durante una reunión en Kirguistán, donde tiene lugar una cumbre de días de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque que busca contrarrestar la influencia de Occidente. En el encuentro en la capital de Kirguistán, Biskek, también participan el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los primeros ministros de India, Narendra Modi, y de Pakistán, Shehbaz Sharif, entre otros. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó al reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, que "la cooperación estratégica entre Rusia y China constituye un modelo de relaciones entre Estados". Rusia, con sus tropas empantanadas en la guerra en Ucrania, ha estrechado los vínculos con China, su principal comprador de crudo. Pekín nunca condenó la invasión iniciada en 2022 y que provocó un duro aislamiento internacional para Moscú. Putin y Xi ya han aprovechado otras cumbres de la OCS para promover su visión de un mundo multipolar y presentar un frente unido contra Occidente.
Zelenski mantiene una conversación "constructiva" con los enviados de Trump sobre las negociaciones de paz
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este lunes una conversación "detallada" y "constructiva" con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y con el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, sobre las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia. "Ha sido una conversación detallada y constructiva. El diálogo entre los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania se mantiene de forma continua y actualmente se está trabajando para fijar las fechas de la visita a Ucrania. Un viaje de este tipo resultaría sumamente beneficioso para concretar soluciones en favor de la paz", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.
Rusia ha lanzado 800 drones a creaccón contra Ucrania en cuatro días
Rusia ha lanzado 800 drones propulsados por reactores contra Ucrania en cuatro días, utilizando armas más rápidas para sostener oleadas prolongadas de ataques. Los drones Shahed de nuevo modelo tienen una velocidad de crucero de entre 400 y 500 kilómetros por hora, lo que supone aproximadamente el doble de los 180 kilómetros por hora que alcanza la versión con motor de explosión y supera la velocidad de los interceptores baratos de Ucrania, lo que los hace más difíciles de detener. Los modelos propulsados por reactores representan ahora más de la mitad de los drones utilizados por Rusia para atacar Ucrania.
Kiev revisa sus protocolos de seguridad ante el auge de los ataques rusos con drones
Kiev anunció el lunes una revisión de los protocolos de seguridad, especialmente en el transporte público, tras el drástico aumento de los ataques con drones rusos que, según el gobierno, tienen como objetivo "paralizar" la capital de Ucrania. Después de intensificar sus ataques con misiles contra Kiev a principios de este verano, Rusia también aumentó fuertemente sus ataques diarios con drones. Desde la semana pasada, drones propulsados por reactores han atacado Kiev y las zonas circundantes, provocando una decena de alertas aéreas al día y obligando a paralizar parcialmente la actividad económica. El metro ya no cruza el río Dniéper, que divide la capital, lo que ha provocado un caos circulatorio.
Zelenski vuelve a abordar con Witkoff y Kushner posibles fechas para una visita a Kiev
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este lunes por teléfono con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre posibles fechas en las que ambos podrían llevar a cabo finalmente una visita a la capital ucraniana que se no se ha producido hasta ahora pese a las demandas de Kiev. "Es importante que el diálogo entre los equipos negociadores de EE.UU. y Ucrania continúa en todo momento, y ahora estamos hablando de cerrar las fechas para la visita a Ucrania", dijo Zelenski al anunciar la llamada en su cuenta de X. El presidente ucraniano dijo que el viaje de ambos emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, ayudaría a avanzar hacia la paz. Este mes de julio se habló de la posibilidad de que Witkoff y Kushner visitaran Kiev en agosto.
Rusia busca cooperación en IA y tecnologías digitales con China, dice Putin en reunión con Xi
Rusia busca cooperar con China en el ámbito de la inteligencia artificial y la innovación digital, dijo este lunes el presidente ruso, Vladimir Putin, a su homólogo chino, Xi Jinping, durante una reunión en Kirguistán. Los dos dirigentes participan en una cumbre de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque regional que busca erigirse en un contrapeso a las potencias occidentales. Rusia, con sus tropas empantanadas en la guerra en Ucrania, ha estrechado los vínculos con China, su principal comprador de crudo, que nunca condenó la invasión iniciada en 2022 y que provocó un duro aislamiento internacional para Moscú.
Los ministros de defensa de la UE abordarán más apoyos para Ucrania
Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) abordarán mañana en una reunión informal en Wicklow, al sur de Dublín, cómo integrar más a la industria militar de Ucrania y seguir aportando financiación a ese país en su defensa frente a Rusia, así como la seguridad marítima afectada por la flota fantasma rusa o las disrupciones en Oriente Medio. Como cada seis meses, los ministros mantendrán un encuentro informal en el que tratarán asuntos de actualidad pero no podrán tomar decisiones oficialmente. En esta ocasión, la cita tendrá lugar en el hotel y complejo de golf Druids Glen, enclavado entre el mar de Irlanda y las montañas de Wicklow, condado conocido como 'Jardín de Irlanda'.
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