Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Vance sostiene que EEUU vela por "garantizar la libre circulación del comercio" en Ormuz tras los últimos ataques El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este martes que Washington ahora está en una fase de, principalmente, "garantizar la libre circulación del comercio" en el estrecho de Ormuz, después de la última andanada de ataques perpetrada por su Ejército, en la víspera, contra la isla iraní de Larek. "Ahora nos encontramos en una fase en la que gran parte de lo que hacemos consiste, de hecho, es garantizar la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz", ha sostenido el alto funcionario en una entrevista para la cadena Fox. En la misma, Vance ha reconocido que en la noche del domingo al lunes "hubo ataques", aunque, ha precisado, se trataba de una "respuesta" a "los iraníes que estaban a punto de colocar algunas minas".

Trump amenaza con golpear a Irán "con fuerza" tras la escalada de ataques El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con golpear a Irán "con fuerza" después de que ambos países reanudaran sus ataques cruzados, mientras que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, consideró que continuar con la guerra con Washington no beneficiará a su país. Seis meses después del inicio del conflicto, que comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, Irán mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Washington, de su lado, persiste en un cerco contra puertos iraníes. El domingo, Estados Unidos anunció que atacó una isla iraní en dicho estrecho, a lo que Teherán respondió bombardeando objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio. Este intercambio de ataques, el primero de este tipo en un mes, hizo temer una intensificación de las hostilidades. Tras el anuncio, el precio del barril de Brent rebotó y ya cotiza por encima de los 90 dólares.

Dos mujeres condenadas a muerte en Irán por su participación en las protestas de enero Tribunales iraníes condenaron a muerte a dos mujeres por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, según informaron el lunes organizaciones de derechos humanos, informa AFP. Taraneh Rahimi y Leila Abolhasani fueron juzgadas en casos separados relacionados con incidentes ocurridos en Isfahán (centro de Irán), uno de los epicentros de las multitudinarias manifestaciones, que culminaron el 8 y 9 de enero. Taraneh Rahimi, de 20 años, fue condenada a muerte junto con nueve hombres por incidentes en una plaza de Isfahán que dejaron dos muertos, entre ellos un miembro de las fuerzas de seguridad, según informaron el lunes la organización noruega Hengaw y la agencia estadounidense de noticias HRANA (Human Rights Activists News Agency). Otros acusados en el caso, incluida la hermana de Taraneh Rahimi, Romina, recibieron condenas de hasta 36 años de prisión. Según informó HRANA, "a los abogados de los acusados se les negó el acceso a gran parte del expediente del caso y argumentaron que no se les había dado tiempo suficiente para revisar los documentos y las pruebas".

Guterres sobre la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán: "Es muy lamentable" El secretario general de la ONU, António Guterres, considera que es "lamentable" la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán por primera vez en un mes, marcado por el estancamiento de las conversaciones. "Es, como mínimo, muy lamentable", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria después de que Washington y Teherán volvieran a protagonizar hostilidades.

Irán | Balance de la situación a esta hora Irán y EEUU han vuelto a intercambiar ataques por primera vez desde julio. Esos ataques han causado al menos dos muertos. Trump ha publicado un video realizado con inteligencia artificial en el que muestra destrucción de la isla iraní de Jarg. Irán afirma que el superpetrolero sufrió daños tras chocar con minas en Ormuz y no por un ataque iraní, pero EEUU lo niega y acusa a Teherán de "intimidar".

Trump afirma que usará el petróleo venezolano para reponer la Reserva Estratégica de EEUU Estados Unidos planea utilizar el control que recientemente afirma tener sobre miles de millones de barriles de crudo venezolano para reponer su mermada reserva de emergencia, señaló el domingo el presidente Donald Trump. "Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales", declaró Trump en una publicación de Truth Social, en la que culpó a su predecesor, Joe Biden, de vaciar la reserva. "El proceso para 'llenarlas por completo' comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos", afirmó Trump. La Reserva Estratégica de Petróleo, con una capacidad de más de 700 millones de barriles, contiene actualmente 289,7 millones de barriles de crudo, o alrededor del 40% de su capacidad, después de retiros masivos durante las presidencias tanto de Trump como de Biden.

Israel construirá para Grecia un sistema de defensa aérea por 3.000 millones de euros Israel y Grecia firmaron este lunes un contrato por alrededor de 3.000 millones de euros para la construcción por parte del país hebreo de un sistema de defensa aérea griego que recibirá el nombre de Escudo de Aquiles, informó este lunes el Ministerio de Defensa israelí. El sistema de defensa incluirá la tecnología de Israel del sistema Honda de David -defensa aérea y antimisiles de medio y largo alcance-, el Barak -intercepta de corto a largo alcance aviones, drones y misiles- y el Spyder -sistema móvil de corto y medio alcance para aerovanes y drones-. Defensa israelí califica en un comunicado el acuerdo como el mayor de "exportación de defensa en la historia de las relaciones entre Israel y Grecia, y uno de los mayores en la historia del Estado de Israel".

EEUU agradece a la UE y al BCE su apoyo a la campaña de sanciones contra Irán El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, agradeció este lunes el apoyo de la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE) al plan de sanciones que Washington presentó la semana pasada contra Irán y que eleva la presión sobre los países que comercien con Teherán. Al término de su intervención en el foro de G20 de ministros de Finanzas, que se celebra hasta el martes en Asheville (Carolina del Norte), Bessent hizo una breve referencia al respaldo europeo a la campaña de sanciones que EE.UU. denomina "Paria Económico". "Quiero agradecer a la UE y al BCE su firme declaración de apoyo a nuestras operaciones económicas contra el régimen iraní", dijo sin entrar en más detalles.

EEUU busca aislar más a Irán ante los ministros de finanzas del G-20 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prometió este lunes mantener la presión económica sobre Irán, en el inicio de una reunión de líderes financieros del G-20 marcada por la guerra y las tensiones comerciales. La administración del presidente Donald Trump trabaja para persuadir a sus socios del G20 de que refuercen la presión económica sobre Irán durante las conversaciones en Asheville, Carolina del Norte, que se prolongarán hasta el martes en medio de un renovado intercambio de fuego con Teherán. "Vamos a seguir ejerciendo presión, y ya hemos tenido muy buenas conversaciones aquí", dijo Bessent a la prensa antes de iniciar las reuniones al pie de los Apalaches en el este del país. Señaló que un punto de inflexión en esta campaña de presión de Estados Unidos podría llegar "en cuestión de semanas o meses", y añadió que no es necesario que la economía iraní se derrumbe en la guerra de Oriente Medio para lograrlo.