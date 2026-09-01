Trump provoca una fuga de talento científico de EEUU: "No hay nada a lo que regresar"

Para EB Dickinson, epidemióloga de 27 años, trabajar en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) hubiera sido la máxima aspiración profesional: son el mayor financiador público de investigación biomédica del mundo, con casi 48.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, cambió Washington por la Universidad de Barcelona y ahora proyecta su carrera en España.

"Tras las elecciones empezaron a despedir masivamente a trabajadores de los NIH. Había mucha inestabilidad", explica a EL PERIÓDICO Dickinson. Ella, como muchos científicos referentes en su campo, eligió EEUU por la fortaleza de sus programas de investigación, pero siente ahora que el país los empuja a marcharse.

Trump y su secretario de Salud, Robert Kennedy Junior, escéptico de las vacunas y promotor de teorías de la conspiración, se propusieron desmantelar los programas insignia del NIH. En un año, 5.844 ayudas fueron canceladas o suspendidas. Aunque muchas se restituyeron, se calcula que 1.231 proyectos han sido terminados y las interrupciones afectaron incluso a pacientes en ensayos clínicos.

La ofensiva contra la ciencia se ha apoyado en buena medida en el rechazo de la Administración Trump a todo lo que engloba bajo la demonizada etiqueta de "diversidad". Dickinson recuerda la cancelación de proyectos con "ratones transgénicos", un ejemplo de cómo se rastreaban palabras clave —en este caso, "trans"— sin comprobar siquiera el contenido real de la investigación.

La epidemióloga sintió ese señalamiento. Su especialidad era el Zika virus y, además, era parte de un grupo de trabajadores LGBTQI+. "Nos dijeron que nuestro grupo no era apropiado según el nuevo Gobierno federal y que teníamos que dejar de existir", y recuerda esos meses como "frustrantes, deprimentes y estresantes".

Listas negras

Carina, de 56 años, lingüista especializada en lenguas indígenas, lleva más de 30 años en la universidad estadounidense y trabaja en un centro de la costa oeste con la máxima categoría investigadora. Estaba de estancia en Francia cuando, en abril de 2025, la Administración Trump canceló su proyecto. No era solo un problema de fondos: la palabra "diversidad", esta vez lingüística porque estudiaba la transformación de lenguas que coexisten, la situó bajo sospecha.

Pese a haber adquirido la nacionalidad estadounidense hace más de veinte años, Carina, mexicana de nacimiento, sigue teniendo problemas en los aeropuertos, hasta el punto que un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) la agarró mientras esperaba su turno en la fila de pasaportes, sin previo aviso, en lo que ella describe como abuso físico y sexual. "He vivido muchas veces lo que es que te lleven a un cuarto, estés incomunicada por horas y no te den ni agua. No me voy a exponer a ello una vez más", asegura.

Con sus abogados, ha pedido su expediente migratorio, sin éxito de momento, y no piensa regresar a EEUU hasta saber qué información manejan las autoridades sobre ella o de qué la acusan. También retiró de internet información de sus investigaciones destinada a ayudar a comunidades migrantes, porque teme que la Administración la use para ir a por las personas que entrevistó, a menudo muy vulnerables. "No quiero ponerles en riesgo". Su estancia en Francia supera ya un año, decidida a no volver. Dice haber abierto los ojos: durante 30 años, aceptó vivir en un país cuyos valores no compartía, creyendo que era la única forma de contribuir con su trabajo de investigadora. "Me quedó muy claro que todo lo feo que tenía el Estados Unidos que yo ya conocía, ahora está finalmente bien anclado, sustentado y promovido por el Gobierno". Y añade: "No hay nada a lo que regresar".

Trump provoca una fuga de talento científico de EEUU: "No hay nada a lo que regresar" / Europa Press

El camino de vuelta

Santiago, español de 33 años, se fue a EEUU en plena crisis económica y desarrolló allí toda su carrera, hasta la vuelta de Trump. Este astrofísico, que dependía de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos (NSF), ha visto cómo esta institución cancelaba unos 1.400 proyectos este año. "Ha sido un golpe muy fuerte para toda nuestra comunidad", asegura. Para muchos de ellos "les han quitado el suelo de debajo de los pies", añade.

Los visados de colaboración eran cada vez más restrictivos, especialmente con China, un motor en su área. Pero incluso impedían a científicos europeos salir del país durante todo su contrato. También le preocupa el giro hacia la IA. En el Departamento de Energía, observa, "han cogido dinero que antes iba a ciencia básica y lo han redirigido hacia inteligencia artificial". Le parece "sin pies ni cabeza" concentrarse en aplicaciones inmediatas, como los grandes modelos de lenguaje (LLM), mientras pierden peso matemáticas y física, base de una IA cada vez más sofisticada.

Francia encabezó la respuesta europea y atrajo a muchos hacia allí. España reforzó en 2025 el programa ATRAE para recuperar talento del extranjero: de los 37 seleccionados, 21 trabajaban en EEUU. Alemania reaccionó algo más tarde por su cambio de Gobierno, pero el canciller Friedrich Merz acabó desplegando más de 600 millones de euros. Canadá ha ido más lejos, con 1.700 millones de dólares canadienses.

Santiago vio la oportunidad de regresar a casa con una beca europea. Admite que el incentivo económico sigue siendo enorme en EEUU: "La mayoría de la gente en mi posición decide quedarse porque los sueldos y oportunidades siguen siendo mayores allí, aunque no necesariamente mejores", subraya. "Mi decisión de volver ha sido muy intencionada, casi militante".

La jaula de oro

En marzo de 2025, una encuesta de Nature entre sus lectores halló que el 75,3% de quienes respondieron se planteaba abandonar el país. Joao se anticipó. Para este ingeniero de Brasil, que desarrolló el grueso de su carrera en EEUU, todo cambió con la represión migratoria de Trump en 2016. "Al principio pensé: ‘Esto no va conmigo. No van a por el inmigrante que viene a hacer un doctorado’. Después quedó claro que sí podía afectarnos a todos", recuerda. Y fue consecuente, hasta el punto que, para cuando encontró una posición que le interesaba en Europa, ya gobernaba Biden y prometía el regreso a la normalidad. Joao se fue igualmente, primero a Alemania, luego a Francia, y siempre vinculado a España.

Ahora observa cómo colegas suyos toman el mismo camino que él. "Un europeo puede asumir algo más de riesgo: pierde el visado de EEUU y vuelve a Alemania. Pero cuando vienes del Sur Global, tienes que ser mucho más cuidadoso". Decidió priorizar la estabilidad, imprescindible para investigaciones de largo recorrido: "No se trata solo de qué trabajo puedo hacer, sino de si el país me va a permitir seguir allí para hacerlo", señala.

Mirar hacia Europa

Desde que Dickinson dejó los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, antiguos compañeros le preguntan cómo venir a Europa. Ella se siente "privilegiada y agradecida" por haber encontrado una alternativa. Llegó con un español básico y ya habla también catalán. Tiene cerrados los próximos seis meses en Alemania, pero planea regresar a Barcelona. Aún así, siente una punzada cuando mira atrás: "Lo que tiene mérito es quedarse en Estados Unidos para plantar cara a esta Administración", concluye.