Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.

Último balance del Gobierno de Nepal | 939 cuerpos recuperados El número de cadáveres recuperados es de 939. El número de desaparecidos es de 3.925.

Nepal abre túneles inundados sin saber si encontrará supervivientes o cadáveres Nadie sabe qué hay al otro lado del agua. Los rescatistas creen que decenas de trabajadores pueden encontrarse más adentro, en las instalaciones subterráneas de la central hidroeléctica Upper Trishuli-3A, pero el túnel está inundado hasta el techo y una masa de roca, tierra y lodo bloquea el camino hasta ellos. No saben si alguno sigue vivo. Tampoco si encontrarán cuerpos cuando consigan entrar.

Un total de 933 trabajadores de hidroeléctricas están atrapados en túneles Alrededor de 933 personas están atrapadas en túneles de diversos proyectos energéticos tras las inundaciones. Los equipos de rescate se encuentran en el lugar, intentando localizar y rescatar a las personas atrapadas en los túneles, incluidos los de los proyectos Upper Trishuli 1, Trishuli 3A y Trishuli 3B. El sitio es una importante central eléctrica para el país, con varios túneles interconectados. Trishuli 3B utiliza agua proveniente de 3A. Upper Trishuli 1 es el punto más alto del río; su construcción continuaba cuando se produjeron las inundaciones. El domingo, los rescatistas lograron abrir un agujero lo suficientemente ancho como para entrar al túnel 3A y comenzar la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, la oficina del primer ministro Balendra Shah informó que el equipo que trabajaba en el túnel llamó a la policía, pero no recibió respuesta de nadie en el interior.

El número de muertos confirmados es de 919, mientras que 4.793 personas siguen desaparecidas Las autoridades nepalíes elevaron este lunes a 903 el número de muertos y a 4.247 el de desaparecidos, mientras que la suma de los últimos balances separados de Nepal y China deja 919 fallecidos y 4.793 personas sin localizar a ambos lados de la frontera.

Nepal pide no comer peces arrastrados por la riada ante riesgos de contaminación La Policía de Nepal pidió este lunes a la ciudadanía abstenerse de consumir pescado y otros alimentos del río arrastrados por las riadas ante el riesgo de contaminación y problemas de salud, tras las devastadoras inundaciones que hace cinco días arrasaron poblaciones enteras en el norte y el centro del país. "Se solicita abstenerse de consumir pescado y otros alimentos fluviales arrastrados por la inundación al río", advirtió el cuerpo policial a través de su perfil oficial en la red social X.

Al menos 590 extranjeros de 39 países siguen desaparecidos en Nepal tras la riada Al menos 590 ciudadanos extranjeros provenientes de 39 países continúan desaparecidos tras la fuerte riada que arrasó el norte y centro de Nepal el pasado 26 de agosto, según informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí. "Se ha establecido una sala de control de emergencia en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas", declaró en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería, Lok Bahadur Chhetri Poudel. La cartera añadió que 323 ciudadanos extranjeros han sido rescatados hasta el momento.

China confirma envío de 50 toneladas de ayuda y equipos de rescate a Nepal tras la riada China ha enviado 50 toneladas de suministros de emergencia y dos equipos de especialistas en rescate en túneles a Nepal para colaborar en las operaciones tras la devastadora riada de la semana pasada que afectó a ambos países, informó este lunes el Ministerio chino de Exteriores. "El primer lote de 50 toneladas de suministros de socorro ya ha llegado a Katmandú", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun, quien agregó que Pekín proporcionó ayuda financiera de emergencia, aunque no precisó su cuantía. China también compartió con Nepal imágenes de las zonas afectadas, datos satelitales e hidrológicos e información de alerta temprana sobre la represa natural formada aguas arriba tras el desastre, apuntó Guo.

Xi asegura que China hace todo lo posible para hallar a desaparecidos en la riada en Tíbet El presidente chino, Xi Jinping, aseguró hoy que las autoridades del gigante asiático hacen todo lo posible para encontrar a los desaparecidos en la riada que sacudió la pasada semana la zona fronteriza entre el distrito nepalí de Rasuwa y el condado chino de Gyirong. El Partido y el Gobierno "están haciendo todo lo posible para buscar a los desaparecidos procedentes de China y del extranjero", comentó Xi durante la reunión con el líder kirguís, Sadir Zhapárov, celebrada en Biskek, capital de esa república centroasiática.

China sanciona a 10 personas acusadas de difundir información falsa en internet sobre el deslave Las autoridades chinas sancionaron a 10 personas acusadas de difundir información falsa en internet sobre el devastador deslave registrado en la frontera con Nepal, informó la policía este lunes. Según un comunicado de la oficina de ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública, los sancionados difundieron mensajes que sugerían que el número de muertos y desaparecidos era muy superior al reportado por las autoridades. Uno de ellos, identificado por el apellido Qiu, escribió en internet que "los medios informan de 1.400 muertos, pero en realidad anteriormente había 3.000 personas desaparecidas".