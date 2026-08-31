Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Ucrania y Rusia intensifican los ataques con drones en los últimos días Las fuerzas rusas y ucranianas han intensificado en los últimos días los ataques con drones, con casi 1.500 drones disparados contra el territorio bajo control del Gobierno ucraniano en los últimos días y 1.400 drones lanzados sobre la capital rusa, Moscú en la última semana. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado una táctica rusa de "agotar a los ucranianos" y los proyectiles de intercepción. "Hay ataques con drones constantemente, muchos de ellos Shahed a reacción. Nuestros soldados derriban gran parte. Ha habido casi 1.500 drones de todo tipo solo en los últimos cuatro días, de los cuales unos 800 eran a reacción", ha explicado Zelenski en un vídeo publicado en redes sociales.

Declarado un incendio en una refinería rusa tras chocar un dron cerca de ella Un incendio se desató en una refinería rusa de petróleo en la región de Leningrado después de que un dron se estrellara cerca de ella, afirmaron las autoridades locales el domingo. El incidente ocurre cuando Ucrania mantiene una campaña contra las instalaciones energéticas de Rusia y un día después de que al menos 37 personas murieran en Kiev tras un ataque ruso con drones.

El OIEA alerta de que la central de Zaporiyia tiene combustible diésel solo para diez días El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha advertido de que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, cuenta solo con combustible diésel suficiente para unos diez días de abastecimiento de los generadores que garantizan la refrigeración y seguridad de las instalaciones nucleares. "El combustible diésel tiene una importancia fundamental cuando una central nuclear pierde el suministro externo (...). Sin suministro externo ni más envíos de diésel, la central podría sufrir un apagón total en unos diez días", ha explicado el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi.

La Marina británica vigila durante tres días a buques rusos en aguas del Reino Unido La Marina Real británica informó este sábado de que ha completado esta semana una "intensa" operación de seguimiento de 72 horas de buques de guerra y barcos petroleros de Rusia en aguas del Reino Unido. La Armada británica explicó hoy en un comunicado que el destructor HMS Duncan, la fragata HMS St Albans y el patrullero HMS Severn vigilaron las actividades del destructor ruso Admiral Levchenko mientras escoltaba el paso de los cargueros General Skobelev y Sparta por el "mar del Norte y el Canal de la Mancha".

Al menos 37 muertos y 40 heridos en un ataque ruso contra un almacén que albergaba explosivos en Ucrania Al menos 37 personas murieron en un ataque ruso con drones la noche del viernes contra un depósito situado cerca de Kiev, que causó un enorme incendio y explosiones, han indicado este sábado las autoridades ucranianas. Aparentemente, el depósito albergaba "objetos y materiales explosivos", indicó la fiscalía ucraniana, que abrió una investigación por negligencia criminal. El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, recordó en un mensaje en X que "no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales". "Se sabe que han muerto 27 personas. Ampliación en este artículo.

Zelenski reprocha una "terrible negligencia" por la proximidad del arsenal de Bucha a la población civil El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reprochado la "terrible negligencia" cometida por los responsables de instalar el arsenal que ha estallado esta pasada madrugada por un ataque ruso en el municipio de Bucha tan cerca de residencias civiles, una decisión que ha desembocado en un catastrófico balance de casi 40 muertos y decenas de heridos. Zelenski, en un nuevo mensaje publicado en redes sociales, ha insistido por segunda vez esta mañana en que la ley ucraniana tiene terminantemente prohibido instalar depósitos de municiones en zonas donde la población civil pueda ser alcanzada por una explosión de estas características.

Putin recibe a Lukashenko, su principal aliado, tras visitas del Vaticano y la CIA a Rusia El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió hoy en su residencia de Novo-Ogariovo a su principal aliado, el mandatario bielorruso Alexandr Lukashenko, quien se encuentra en Rusia en visita no oficial, poco después de las visitas del jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher, y del director de la CIA, John Ratcliffe. "El hecho de que nos reunamos aquí no es enteramente culpa nuestra. La dinámica de las relaciones internacionales es tal que nos obliga a debatir los retos a los que nos enfrentamos", declaró el líder bielorruso durante el encuentro.

El OIEA alerta de riesgo de apagón en la planta nuclear de Zaporiyia La central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia, lleva más de una semana sin conexión eléctrica externa y afronta el riesgo de un apagón total por la precariedad de su suministro eléctrico y la escasez de combustible, advirtió el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) este sábado. Tras intensificarse la actividad militar en la orilla norte del río Dniéper, la central perdió el 20 de agosto la línea Ferosplavna-1 de 330 kilovoltios, su única conexión exterior restante. Actualmente, las instalaciones dependen en exclusiva de sus generadores diésel de emergencia "para proporcionar la electricidad necesaria para las funciones esenciales de seguridad nuclear"

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev Al menos 27 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un ataque ruso el viernes contra un almacén en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas. "Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un menaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.