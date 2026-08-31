Guerra de Irán, en directo: EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

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Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.
Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larak
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado la madrugada de este lunes dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes.
En un comunicado publicado por varias agencias iraníes, la Guardia Revolucionaria dijo haber lanzado esta operación combinando misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein causando "grandes daños", sin que haya trascendido el impacto contra dichos objetivos.
Al menos dos muertos en un ataque de EEUU en la isla iraní de Larek, en el estrecho de Ormuz
Al menos dos personas han muerto y dos más han resultado heridas en un ataque estadounidense sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.
La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha informado en la noche del sábado de que un dron ha atacado la zona "hace una hora" y da cuenta de las víctimas citando "fuentes no oficiales".
Más tarde, la Guardia Revolucionaria ha confirmado en un comunicado que hay "mártires y heridos" entre sus combatientes como consecuencia de un ataque del "enemigo estadounidense-sionista" y ha advertido que habrá un "castigo".
Irán reporta ataques estadounidenses contra la isla de Larak
La Guardia Revolucionaria iraní reportó la madrugada entre este domingo y lunes ataques de Estados Unidos contra la isla de Larak, según informaron medios locales.
En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, el portavoz de este cuerpo de élite aseguró que esta "agresión terrorista" será "castigada".
Un proyectil no identificado impacta contra un petrolero en Ormuz
La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de que un proyectil ha impactado en un buque petrolero en aguas del estratégico paso sin dejar víctimas.
El incidente se ha producido este sábado por la tarde a unas 12 millas náuticas --22 kilómetros-- al norte de Jasab, Omán, cuando el buque "ha recibido el impacto de un proyectil identificado cuando entraba en el estrecho de Ormuz", según la UKMTO.
Cuatro palestinos heridos de bala durante un ataque de colonos en el centro de Cisjordania
Cuatro personas resultaron heridas de bala este domingo en un tiroteo en la aldea palestina de Al Mughair (centro de Cisjordania), según la Media Luna Roja Palestina, que la prensa local atribuye a un grupo de colonos acompañados por soldados israelíes.
"Nuestros equipos y ambulancias privadas atendieron a cuatro personas con heridas de bala en Al Mughair, cerca de Ramala, y fueron trasladadas al hospital", recoge el último comunicado emitido por la Media Luna Roja Palestina.
Acuerdo entre Irán y Omán
Irán y Omán han alcanzado un acuerdo para el establecimiento de un corredor para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su gestión por parte de los dos países, pero no habían informado hasta ahora de que depende de que Estados Unidos acepte las condiciones del país persa.
Esas condiciones son las que se acordaron en el Memorando de Entendimiento firmado por Teherán y Washington en junio y que incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento del cerco estadounidense a los puertos y buques iraníes y el fin de las sanciones contra la República Islámica.
Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.
La República Islámica además insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente por transitar por el estrecho por el que circulaba el 20 % del crudo antes de la guerra, algo a lo que Estados Unidos se opone.
El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Irán dice que el acuerdo con Omán para reabrir Ormuz depende de Estados Unidos
Irán afirmó que el acuerdo alcanzado con Omán para la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz no se producirá hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento.
"La República Islámica ha llegado a un acuerdo con Omán sobre las condiciones para el tránsito por el estrecho de Ormuz", dijo el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en unas declaraciones recogidas este domingo por IRNA.
"Sin embargo, este acuerdo no entrará automáticamente en la fase de aplicación, ya que su aplicación está condicionada al cumplimiento de los compromisos por la otra parte, concretamente Estados Unidos", añadió el político.
Garibabadi aseguró que si Estados Unidos no cumple con las condiciones de Teherán "Irán no tiene prisa por abrir el estrecho y mantendrá sus medidas defensivas".
Israel ataca un hospital en el centro de la Franja de Gaza
Israel confirmó este sábado haber atacado el complejo del hospital gazatí de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah (centro de la Franja de Gaza) con el objetivo de abatir a "un comandante del brazo militar de Hamás".
"El terrorista atacado se estaba escondiendo dentro del complejo del Hospital de los Mártires de Al Aqsa", afirmó el Ejército israelí en un comunicado, en el que también dijo haber llevado a cabo medidas para "mitigar el riesgo" para la población civil, como "el uso de munición de precisión y vigilancia aérea".
Fuentes del propio hospital afirmaron que el ataque se efectuó mediante dos proyectiles disparados por un dron, que causaron varios heridos y daños materiales. Por el momento se desconoce si el ataque provocó víctimas mortales.
El presidente iraní admite problemas en Irán por las sanciones y el bloqueo de EEUU
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, admitió que la República Islámica se enfrenta a problemas por las sanciones económicas de Estados Unidos y el bloqueo de sus puertos y buques, que han hecho disminuir las exportaciones e importaciones del país persa en un 35 %.
"Es evidente que tenemos problemas en la vida cotidiana de la gente", dijo el mandatario en una entrevista en la televisión estatal.
Trump pasa a la asfixia económica de Irán en un giro pragmático ante las 'midterms'
La guerra en Irán supera ya los seis meses, mientras Washington, en un nuevo giro de su estrategia, ha iniciado una campaña de sanciones destinada a asfixiar la economía iraní y aislar al país internacionalmente, una nueva fase que apunta a una posición más pragmática del presidente estadounidense, Donald Trump, cuya popularidad se encuentra a la baja ante las elecciones de medio mandato, las 'midterms', en las que se juega mantener el control absoluto del Congreso.
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