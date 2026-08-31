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Juicio al culto

Corea del Sur condena a la líder de la secta religiosa que intentó sobornar a la esposa del expresidente encarcelado

Han Hak-ja fue declarada culpable por la entrega de un collar de lujo y un bolso Chanel a la entonces primera dama Kim, a través de un intermediario, en julio de 2022, mientras solicitaba favores para la organización religiosa

Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, llega al tribunal de Seúl que la condenó este lunes a dos años de prisión por un caso de soborno vinculado a Kim Keon-hee, esposa del expresidente encarcelado Yoon Suk-yeol, a cambio de favores para la organización religiosa.

Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, llega al tribunal de Seúl que la condenó este lunes a dos años de prisión por un caso de soborno vinculado a Kim Keon-hee, esposa del expresidente encarcelado Yoon Suk-yeol, a cambio de favores para la organización religiosa. / JEON HEON-KYUN / POOL / EFE

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EFE

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Seúl
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Un tribunal de Seúl condenó este lunes a dos años de prisión a Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, por un caso de soborno vinculado a Kim Keon-hee, esposa del expresidente encarcelado Yoon Suk-yeol, a cambio de favores para la organización religiosa.

La sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl, presidida por el juez Woo In-seong , dictó la sentencia contra Han, de 83 años, que recibió un año de prisión por violar la Ley de Fondos Políticos y otro año por violar la Ley Anticorrupción, según un informe del tribunal.

La pena, no obstante, es considerablemente inferior a los trece años de cárcel solicitados en julio por la Fiscalía surcoreana. Han fue declarada culpable por la entrega de un collar de lujo y un bolso Chanel a la entonces primera dama Kim, a través de un intermediario, en julio de 2022, mientras solicitaba favores para la organización religiosa.

Conspiraciones

La líder de la organización, conocida peyorativamente como 'secta Moon', también fue sentenciada por haber conspirado con Yun Young-ho, exjefe de la sede global de la secta, para entregar 100 millones de wones (unos 70.000 dólares) al entonces legislador del Partido del Poder Popular (PPP) Kwon Seong-dong, en 2022, según informó la agencia local de noticias Yonhap. Según la Fiscalía, Han buscaba la ayuda del legislador para obtener favores para su organización en caso de que Yoon, entonces candidato presidencial del PPP, ganara las elecciones de 2022, como finalmente ocurrió.

En otra investigación, cuyos resultados fueron publicados este lunes, se acusó a Han de participar en la malversación de unos 10.500 millones de wones (7,6 millones de dólares), de fondos de la organización entre 2017 y 2025, según Yonhap.

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Una posición influyente

La Iglesia de la Unificación es famosa por sus bodas multitudinarias y su influencia política y económica internacional. En junio de este año, el Tribunal Supremo de Japón ratificó una orden de disolución contra la organización religiosa, que quedó bajo intenso escrutinio público después de que el autor del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022 alegara resentimiento hacia el grupo por las donaciones realizadas por su familia.

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