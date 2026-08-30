Cerca de Zúrich
Un tiroteo durante una rave en Aarau, en Suiza, deja varias víctimas
La policía ha abierto una investigación pero no ha facilitado más detalles
Un tiroteo ha dejado varias víctimas en la noche del sábado al domingo durante una rave celebrada en el hipódromo de Aarau, en el norte de Suiza, cerca de Zúrich, informó la policía cantonal.
"Aarau: tiroteo nocturno durante un evento en Schachen. Varias víctimas. La policía está llevando a cabo una amplia intervención. Manténganse alejados de la zona", indicó la policía en X, sin facilitar por el momento más detalles sobre el número de personas afectadas.
Según la prensa local, el despliegue policial en curso podría significar que todavía se estén buscando sospechosos.
El diario suizo Blick indicó en su página web que los disparos se produjeron antes de las 03:00 (01:00 GMT), en el marco de la «Aarauer Rave», una fiesta anual de música techno que reunió a unas 3.500 personas en el hipódromo de Aarau entre las 15:00 del sábado y las 02:00 del domingo.
Según el diario, un testigo aseguró haber escuchado «disparos en ráfaga».
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