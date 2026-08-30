Guerra en el este de Europa
Rusia dice preparar ataques contra el "sector energético" de Ucrania
El Ministerio de Defensa ruso justifica la acción como respuesta a los continuos ataques ucranianos contra infraestructuras civiles y el sector energético ruso
AFP
Rusia anunció este domingo que prepara "masivos ataques" contra "instalaciones del sector energético" de Ucrania, en un contexto de clara intensificación de las ofensivas de los dos países desde hace varios meses.
"Las fuerzas armadas rusas han comenzado a preparar masivos ataques contra las instalaciones del sector energético de Ucrania en respuesta a los ataques continuos del régimen de Kiev contra las infraestructuras civiles y el complejo petrolero y energético de Rusia", indicó el Ministerio ruso de Defensa en Telegram.
Durante el pasado invierno boreal, Rusia multiplicó sus bombardeos contra las centrales ucranianas, devastando el sector energético del país y sumiendo por momentos a millones de personas en el frío y la oscuridad.
Cruce de ataques
Rusia y Ucrania llevan varios meses enfrascados en una escalada de ataques de largo alcance, que apuntan a un número creciente de infraestructuras civiles, como almacenes, comercios, instalaciones petroleras y portuarias y barcos, ataques que causan regularmente víctimas civiles.
El ejército ruso reivindicó el domingo haber atacado en Kiev un complejo que producía amianto y cemento, cuyos almacenes se utilizaban para guardar explosivos según Moscú, así como un fabricante de drones y municiones. En la víspera, un ataque ruso contra un depósito de municiones en las afueras de Kiev provocó una gran explosión y causó la muerte de al menos 38 personas, según un nuevo balance comunicado este domingo.
Ucrania, por su parte, atacó durante la noche con drones una refinería de petróleo en el noroeste de Rusia, provocando un incendio, informaron las autoridades locales
- Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años
- Dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente de marzo en Nueva York
- Trump negocia ceder parte de un espacio natural protegido de Estados Unidos a un promotor inmobiliario
- Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal
- El departamento francés de los Pirineos Orientales rechaza pasar a llamarse Pirineos Catalanes
- El colapso de un glaciar, la principal hipótesis sobre la devastadora riada que ha arrasado Nepal
- Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski
- Islandia celebra el referéndum para decidir si reabre las negociaciones con la UE con una ligera ventaja del 'sí