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Guerra en el este de Europa

Rusia dice preparar ataques contra el "sector energético" de Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso justifica la acción como respuesta a los continuos ataques ucranianos contra infraestructuras civiles y el sector energético ruso

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) / Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

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AFP

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Rusia anunció este domingo que prepara "masivos ataques" contra "instalaciones del sector energético" de Ucrania, en un contexto de clara intensificación de las ofensivas de los dos países desde hace varios meses.

"Las fuerzas armadas rusas han comenzado a preparar masivos ataques contra las instalaciones del sector energético de Ucrania en respuesta a los ataques continuos del régimen de Kiev contra las infraestructuras civiles y el complejo petrolero y energético de Rusia", indicó el Ministerio ruso de Defensa en Telegram.

Durante el pasado invierno boreal, Rusia multiplicó sus bombardeos contra las centrales ucranianas, devastando el sector energético del país y sumiendo por momentos a millones de personas en el frío y la oscuridad.

Cruce de ataques

Rusia y Ucrania llevan varios meses enfrascados en una escalada de ataques de largo alcance, que apuntan a un número creciente de infraestructuras civiles, como almacenes, comercios, instalaciones petroleras y portuarias y barcos, ataques que causan regularmente víctimas civiles.

El ejército ruso reivindicó el domingo haber atacado en Kiev un complejo que producía amianto y cemento, cuyos almacenes se utilizaban para guardar explosivos según Moscú, así como un fabricante de drones y municiones. En la víspera, un ataque ruso contra un depósito de municiones en las afueras de Kiev provocó una gran explosión y causó la muerte de al menos 38 personas, según un nuevo balance comunicado este domingo.

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