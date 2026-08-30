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Maduro difunde una fotografía suya en la cárcel

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", asegura en la red social X

Nicolas Maduro, en la imagen difundida en las redes.

Nicolas Maduro, en la imagen difundida en las redes. / X

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Europa Press

Madrid
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La cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X ha publicado nuevas imágenes del dirigente venezolano durante su encierro en Estados Unidos, con aspecto animado y como un "pequeño regalo de amor y esperanza", para su familia en particular.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza uno de los mensajes en la cuenta del mandatario, capturado por Estados Unidos en enero de este año tras una operación militar en Caracas y trasladado a una cárcel de Nueva York mientras es juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", ha añadido el presidente venezolano en sus mensajes que acompañan a las fotos. Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026.

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"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá", ha concluido.

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