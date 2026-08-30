Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de inundaciones en Nepal.

Un nuevo corrimiento forma otra represa natural en el Tíbet y obliga a evacuar rescatistas Un nuevo corrimiento de tierra detectado aguas abajo de la represa natural formada tras la riada que golpeó esta semana una zona fronteriza entre el norte de Nepal y China está creando otra acumulación de agua que obligó a trasladar a los equipos de rescate próximos al paso fronterizo de Gyirong. El Ministerio chino de Gestión de Emergencias informó este domingo de que drones de vigilancia detectaron durante la noche del sábado al domingo un desprendimiento en una ladera situada unos 2,8 kilómetros aguas abajo de la represa natural formada tras el siniestro.

China atribuye la riada al colapso de un glaciar en Nepal tras años de calentamiento China dio este domingo por "esclarecida" la causa de la riada que arrasó esta semana el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong y la atribuyó al colapso de un glaciar nepalí cuya estabilidad se había visto afectada por un "periodo prolongado de calentamiento climático global". Un equipo de expertos dependiente de la Academia China de Ciencias llegó a esa conclusión tras analizar imágenes de teledetección, datos de vigilancia y observaciones realizadas sobre el terreno, informó la televisión estatal CCTV.

Nepal advierte de una crecida en la zona de la riada mortal y pide extremar la precaución La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA) advirtió este domingo de un aumento del caudal en la cuenca del Bhote Koshi, donde una riada el miércoles ha causado casi 700 muertos entre Nepal y el Tíbet y casi 3.000 desaparecidos. No obstante, la Oficina de Policía del Distrito de Rasuwa indicó que por el momento no hay riesgo de "inundaciones importantes".

Aumentan a 734 los muertos y a 2.498 los desaparecidos Aumentan a 734 los muertos y 2.498 personas siguen desaparecidas en Nepal tras el devastador alud que el miércoles arrasó una zona cercana a la frontera con China, según el último balance entregado por la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias. Por su parte, los medios estatales chinos informaron de al menos 16 fallecidos y 546 personas que aún no son localizadas en su territorio, lo que eleva el total de víctimas de la catástrofe a 750 muertos y 3.044 desaparecidos.

El canciller chino ofrece a Nepal cooperación en rescates tras la riada en la frontera El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con su homólogo nepalí, Sishir Khanal, en la que ofreció reforzar la cooperación en las tareas de rescate y la asistencia de emergencia tras la riada que ha dejado centenares de muertos y casi 3.000 desaparecidos en Nepal y el Tíbet. Wang señaló que China "continuará prestando ayuda humanitaria" y colaborará con Nepal en la apertura de carreteras, las comunicaciones y la asistencia en las zonas afectadas, según la agencia estatal Xinhua. "La complejidad y dificultad de las labores de socorro no tienen precedentes", aseguró el diplomático chino, que agregó que "los suministros de socorro proporcionados por China están a punto de llegar a Katmandú".

Nepal empieza a sepultar víctimas no identificadas ante la descomposición de los cuerpos Nepal comenzó este sábado a sepultar los cadáveres no identificados recuperados del río Trishuli tras las devastadoras inundaciones, citando riesgos para la salud pública debido a que los restos se han descompuesto hasta un punto en que la identificación visual ya no es posible. El subinspector de la Fuerza de Policía Armada en Kurintaar, Pramod Pathak, informó a EFE de que las autoridades han empezado a gestionar la disposición final de los cuerpos recuperados del río. Según la Oficina de Policía del Distrito de Chitwan, 100 de los 269 cuerpos recuperados del río ya habían sido enterrados hasta el sábado. El resto de los cadáveres se irán sepultando de forma gradual, indicaron fuentes policiales.

Nepal eleva a 675 los muertos por la riada que ya suma casi 3.000 desaparecidos Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 675 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 682 personas y mantiene a casi 3.000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera. El último balance publicado por la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) fija en 675 los cuerpos hallados en su territorio, la mayor parte localizados en Chitwan y Nawalparasi Este, en la parte baja, donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas. A esta cifra se suman los siete fallecidos reportados por China en el condado tibetano de Gyirong.

Nepal rectifica y permite asistencia extranjera limitada para los rescates Nepal rectificó este sábado su decisión de mantener fuera de las zonas afectadas por la riada a los equipos internacionales de búsqueda y rescate, y permitirá la llegada de especialistas extranjeros para operaciones en túneles, identificación forense y pruebas de ADN. El Gobierno había asegurado el miércoles que los equipos nepalíes tenían capacidad suficiente para asumir las labores de rescate, pero tres días después cambió de posición tras recibir peticiones de países con ciudadanos entre los desaparecidos.

León XIV envía ayuda económica a Nepal tras la riada El papa León XIV ha enviado una "ayuda económica" a la Caritas de Nepal tras la devastadora riada del pasado miércoles, que por el momento se ha saldado con la vida de al menos 676 personas, según el último balance. La ayuda del papa, cuya cuantía no ha sido revelada, se destinará a comida, bienes de primera necesidad y centros de acogida para los desplazados, informa este sábado el medio oficial Vatican News.