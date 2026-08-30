Delcy Rodríguez defiende el acuerdo con Trump e insiste en que el petróleo seguirá siendo propiedad de Venezuela

Al caer la noche del sábado, y con parte del país a oscuras como consecuencia de un nuevo corte de energía, las televisiones que pudieron encenderse y los teléfonos debidamente cargados pudieron seguir la intervención de Delcy Rodríguez. La "presidenta encargada" intentó fijar la posición del Gobierno provisional sobre el acuerdo con Estados Unidos que le permitirá a ese país tener el control de 22% de las reservas venezolanas, lo que representa unos 65.000 millones de barriles de petróleo. "Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital y tecnología para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones".

Rodríguez quiso ofrecer luz a un entendimiento marcado por la opacidad, según distintos economistas, en medio un país a oscuras. El entendimiento que había anunciado el pasado viernes Donald Trump, de manera exultante, le permitirá a Venezuela "una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado". La renta petrolera, aseguró la gobernante interina, permitirá garantizar mejores ingresos, servicios públicos robustos, salud, educación y vialidad.

"Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor", dijo, saliendo al cruce de las críticas a un acuerdo asimétrico que vinieron de parte de sectores del chavismo histórico. Venezuela "aporta, según Rodríguez, petróleo, industria y la experiencia de sus trabajadores, Estados Unidos aporta capital y tecnología para desarrollar los activos". El acuerdo tiene una vigencia de un cuarto de siglo. Esa información no fue incluida en el primer comunicado del Palacio de Miraflores. "Todo esto permitirá apalancar la recuperación del país".

Si la era de Nicolás Maduro, "secuestrado" el pasado 3 de enero por un comando militar norteamericano, se caracterizó por la retórica nacionalista en materia de hidrocarburos, Rodríguez, quien hasta ese momento era su vicepresidenta, se permitió en la alocución sabatina pasar de página. "De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezca en una estadística, cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela".

Respaldo del partido oficial

En tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) decidió cerrar filas con la "presidenta interina", archivando también sus antiguas arengas. La dirección partidaria aseguró que "fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo, expresa su pleno respaldo a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, ante los acuerdos firmados con el gobierno de Estados Unidos en materia energética". El mismo, sostuvo la cúpula partidaria, permite superar el impacto de las sanciones económicas impuestas Washington. "Se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional para poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional". El documento concluye con un nuevo lema: "La patria se defiende y se reconstruye con el esfuerzo de todos".

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"Entreguista"

Previamente, Manuel Quevedo, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa entre 2017 y 2020, había calificado al acuerdo de "vergonzoso", al tiempo que criticó a las actuales autoridades por no difundir la información pertinente. "Ahhh, la inversión semántica debe estar a toda máquina… Mañana saldrán diciendo que será el non plus ultra para el país… ¡El Dubái del Caribe, pues! Nos ven cara de guevones (tontos). ¡Y nos mean los pies también! ", señaló el militar retirado en X, quien en 2019 había sido sancionado por el primer Gobierno de Trump. Los analistas descartan que Quevedo haya hablado a título personal. "Ciertamente, pasará a la historia por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de los EEUU. Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera. Otra emboscada, nos tuvimos que enterar por Trump".