Al menos siete muertos en el naufragio de un ferry con 270 pasajeros cerca de Chipre

Un ferry catamarán de pasajeros con unas 270 personas a bordo ha naufragado este domingo frente a la costa del norte de Chipre y la guardia costera turcochipriota ha desplegado una urgente operación de rescate. Las autoridades locales han confirmado al menos siete fallecidos y han calificado de "extremadamente grave" la situación.

El primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre, Ünal Üstel, ha explicado a los medios de comunicación turcos que se han rescatado ya a 237 personas del barco y que continuan las labores de búsqueda de otras 23 personas. Ninguno de los rescatados se encuentra en estado crítico. Üstel ha señalado que el barco volcó "debido a las difíciles condiciones meteorológicas", según recoge la CNN.

El siniestro ha tenido lugar a unos tres kilómetros del puerto de Kyrenia, cuando un ferry de la compañía FiloJet ha volcado. El barco ha zarpado desde dicho puerto poco antes de las 12 del mediodía (hora local) y se dirigía al muelle turco de Taşucu, donde estaba previsto que llegara sobre las cinco de la tarde. Al poco de zarpar ocurrió el incidente, según recogen medios locales.

El rescate de los pasajeros del crucero que ha zozobrado en Chipre / Reuters

La embarcación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 horas (09:10 GMT), informando de que estaba "haciendo aguas" a una distancia de unas tres millas al norte de la costa de Chipre, según ha explicado el embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Basceri, a la radiotelevisión pública turca TRT. Se han enviado helicópteros y lanchas de la guardia costera al lugar de los hechos, mientras que en la playa se han apostado ambulancias para atender a los heridos.

Mapa del ferry hundido en Chipre.

El alcalde de la ciudad de Girne ha calificado la situación de "extremadamente grave". "Un barco de pasajeros perteneciente a la naviera Filo Denizcilik se ha hundido frente a las costas de Diana Beach. A bordo viajan un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", ha precisado en sus redes sociales. "La situación es extremadamente grave. La Guardia Costera, el buque Express de la compañía Akgünler y numerosas embarcaciones pequeñas están participando en las labores de rescate", ha añadido.

Se desconocen las causas

Por el momento se desconocen las causas del siniestro. "Nuestra única prioridad ahora mismo son las vidas humanas. Todas las instituciones del Estado, nuestras fuerzas de seguridad, nuestro personal sanitario y nuestros equipos de búsqueda y rescate están desplegados en total coordinación. Todos los recursos necesarios han sido movilizados", ha destacado el primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2% de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

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En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.