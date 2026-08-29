Trump negocia ceder parte de un espacio natural protegido de Estados Unidos a un promotor inmobiliario

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando ceder una parte del famoso parque nacional de Yosemite a un promotor inmobiliario privado, confirmó el viernes a la AFP un abogado de esa empresa. El Servicio de Parques Nacionales mantiene conversaciones con Kingsbarn Realty Capital, con sede en Nevada, para construir una vía de acceso desde una propiedad privada situada justo a las afueras del parque hasta Yosemite, a cambio de terrenos en otra ubicación, dijo el abogado Lanny Davis.

La noticia fue difundida por primera vez por el medio NOTUS y causó un gran revuelo entre los conservacionistas y los demócratas de la oposición. Ambos se han opuesto enérgicamente a las medidas del gobierno del magnate republicano para reducir las protecciones de las tierras públicas, incluida la presión para restablecer la construcción de carreteras y la tala en los bosques nacionales.

Sin embargo, Davis, quien se describió como un "demócrata progresista" de toda la vida, presentó la carretera como una medida ecológica. Argumenta que acortaría los viajes hacia y desde la propiedad, que actualmente no está urbanizada, reduciendo así "las emisiones" en comparación con la ruta tortuosa actual. También destacó que la propuesta de intercambio de terrenos, que implicaría entregar a Yosemite una parcela en otro lugar, "está expresamente prevista en la ley federal y no reducirá la superficie del parque".

Donaciones a los republicanos

El Departamento del Interior había informado anteriormente que se habían llevado a cabo negociaciones, pero rechazó la idea, difundida por NOTUS, de presiones políticas para alcanzar un resultado predeterminado. "Cualquier propuesta de intercambio de terrenos o de acceso que involucre terrenos del Servicio de Parques Nacionales estaría sujeta a todas las leyes federales, regulaciones y políticas departamentales aplicables", aseguró. Zanjó que "no se han tomado decisiones definitivas".

El director ejecutivo de Kingsbarn, Jeff Pori, tiene vínculos comerciales con personas cercanas al presidente, informó NOTUS. Los registros de la comisión electoral federal muestran que ha realizado donaciones al Comité Nacional Republicano.

La Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales (NPCA) calificó esta propuesta de "ataque" ilegal. El sindicato de empleados del parque de Yosemite afirmó estar "consternado" por la posible cesión de tierras públicas a privados y dijo que el intercambio propuesto es la "antítesis" de aquello que defienden como administradores del parque.

Noticias relacionadas

Un proyecto anterior para construir una carretera fue desestimado por las administraciones de Bush y Obama. Los tribunales rechazaron los recursos del entonces propietario, Lewis Geyser. Protegido por primera vez en 1864, el Parque Nacional Yosemite, en las montañas de Sierra Nevada de California, goza de reconocimiento internacional por sus espectaculares acantilados de granito, glaciares, cascadas, secuoyas y fauna silvestre.