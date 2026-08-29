Noche de disparos y enfrentamientos en la capital de Níger

El Ejército de Níger está en situación de alerta máxima tras una caótica noche de explosiones y disparos en varias zonas estratégicas de la capital del país, Niamey, como el aeropuerto o las inmediaciones del Palacio Presidencial, sin que de momento exista hasta ahora ningún tipo de información oficial procedente de la junta militar que dirige el general golpista Abdurahamán Tchiani. La señal de televisión ha sido cortada.

Testigos del portal ActuNiger hablan de enfrentamientos entre grupos armados en las instalaciones aeroportuarias y el distrito de Plateau, una importante zona administrativa y residencial que alberga las principales instituciones del país.

Extraoficialmente, fuentes de seguridad han informado al portal de noticias nigerino que los ataques están siendo perpetrados por "grupos terroristas" y confirmado que comenzaron en torno a la medianoche para ir disminuyendo en intensidad conforme han pasado las horas, aunque sobre las 06.00 todavía había constancia de tiroteos.

En el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, se encuentran la Base Aérea 101 de Níger, el cuartel general de los mercenarios rusos del Africa Corps, el cuartel general de las Fuerzas Unidas de la Confederación de Estados del Sahel (AES) y los cuarteles de los soldados de la Misión Italiana en Níger (MISIN).

El aeropuerto ha sido blanco de ataques yihadistas en dos ocasiones este año: primero, por parte de Estado Islámico en enero, y luego, a finales de junio, por sus rivales del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la rama saheliana de Al Qaeda. Ambos ataques fueron repelidos por el Ejército, pero en junio murieron 11 soldados y dos civiles.

Este sábado por la mañana seguían escuchándose disparos y detonaciones en Niamey. Aunque se desconoce el origen de los disparos, los incidentes parecen revestir mayor gravedad que los de enero y junio, cuando el ejército nigerino repelió a los yihadistas en cuestión de horas y estos no atacaron otras zonas más allá del área del aeropuerto.

"Ante los acontecimientos en curso, mantengamos la calma y evitemos difundir información no verificada. Nuestras fuerzas de defensa y seguridad están movilizadas para defender la patria", afirmó el régimen militar este sábado por la mañana a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Según los vecinos de la zona, durante la noche —hacia la 01:00 hora local (00:00 GMT)— comenzaron a oírse "intensos disparos y detonaciones" en las inmediaciones de la Base 101.

"Ráfagas de disparos"

Un residente de la zona, contactado por teléfono, afirmó a la AFP haber sido testigo de "ráfagas de disparos" el sábado por la mañana, después de las 07:00 horas. "Fui a comprar saldo para mi teléfono. Vi un vehículo militar que se dirigía hacia la base y que tuvo que dar media vuelta. Las armas que se oyen no son armas que puedan transportar terroristas en moto. Los combates continúan sin tregua desde la noche", añadió.

Por su parte, un habitante de otro barrio, Koira Kano, en el oeste de la capital, afirmó haber escuchado disparos esporádicos de armas ligeras hacia las 05:00 horas (04:00 GMT). En las redes sociales, varias publicaciones también mencionaron disparos y explosiones en la ciudad, especialmente en la zona administrativa donde se encuentran el palacio presidencial y la televisión nacional. Otras publicaciones mostraban vehículos blindados desplegados como refuerzo en un barrio cercano al aeropuerto.

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El aeropuerto de Niamey ha sido blanco de ataques yihadistas en dos ocasiones este año: primero por parte del Estado Islámico en enero y luego, a finales de junio, por sus rivales del JNIM, la rama de Al Qaeda en el Sahel. En junio, 11 soldados y dos civiles perdieron la vida.