Qusra
Netanyahu condena "enérgicamente" una incursión de colonos israelíes en una aldea palestina
Los residentes palestinos en Qusra, plaza de la Cisjordania ocupada, denuncian la complicidad de los militares con los colonos que el primer ministro dice censurar
Tres semanas de asedio contra una aldea palestina: "Los soldados me prohibieron pasear por mi patio mientras los colonos caminan por él libremente"
EFE
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado este sábado "enérgicamente" la incursión llevada a cabo esta mañana por colonos israelíes en la aldea palestina de Qusra, en Cisjordania ocupada, según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales. No obstante, vecinos de la localidad denuncian que los militares israelís llevan semanas ayudando a los colonos y prestándoles material y apoyo para su hostigamiento. Dichos residentes palestinos denuncian la complicidad del ejército con los asaltantes y que los mismos reclutas que les impiden diariamente el libre movimiento llegaron supuestamente para protegerles.
"Condeno enérgicamente los actos de violencia criminal cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud por un puñado de alborotadores que violan la ley, causan una enorme injusticia a la población de colonos que respeta la ley, obstaculizan el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y perjudican la reputación de Israel en el mundo", reza la nota.
En la mañana de este sábado, decenas de colonos israelíes se atrincheraron en una vivienda palestina tras realizar una incursión en la aldea de Qusra. El Ejército israelí afirmó que sus tropas tuvieron que intervenir para echar a los atacantes y poner fin a enfrentamientos entre ellos y los residentes, que llegaron a saldarse con varios heridos palestinos.
Netanyahu felicitó a las fuerzas israelíes por su actuación, calificándola de rápida y eficaz. "Las FDI, el Shin Bet (agencia de inteligencia interior israelí) y la Policía están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el terreno, y espero que las fuerzas del orden arresten a los alborotadores y los lleven ante la justicia lo antes posible", ha concluido el mandatario su mensaje.
El Ejército ha asegurado que ha confiscado "varios vehículos" de los colonos, sospechosos de haber sido utilizados para desplazarse hasta el lugar, y que los ha entregado a la Policía israelí junto con otras pruebas para la "investigación abierta sobre los hechos", aunque no se llevó a cabo ningún arresto. Los incidentes se producen mientras continúa el asedio de tres viviendas palestinas en esa localidad por parte de colonos israelíes, que se prolonga ya durante 21 días, según Wafa.
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