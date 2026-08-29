Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaChinaAir CanadaRoberto ArceAlbiolBarcelonaAliança CatalanaJubilación flexibleSusanna Griso
instagramlinkedin

Monarca de Tooro

Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años

En sus tres décadas como rey, Oyo puso especial énfasis en la juventud, la educación, la sanidad, la conservación medioambiental y el desarrollo

El omukama, como se conoce al rey de Tooro, carece de poderes políticos y ejerce como una autoridad cultural y tradicional

Rey de Tooro, Oyo Rukidi IV

Rey de Tooro, Oyo Rukidi IV / X (Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Kampala
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Omukama Oyo Nyimba, uno de los reyes tradicionales más influyentes de Uganda y que se convirtió en el monarca más joven del mundo al acceder al trono con apenas tres años, murió la noche del pasado jueves a los 34 años, informó este viernes su reino de Tooro.

"Es con profunda tristeza y con el corazón encogido que anuncio el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV", dijo en la red social X su primer ministro, Calvin Armstrong Rwomiire.

"Su Majestad deja atrás a un príncipe como su heredero, cuya identidad será revelada formalmente en el momento apropiado, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro", añadió.

La noticia sorprendió a los ugandeses, que desconocían que el rey estuviese enfermo y que hasta ahora sólo habían recibido un escueto comunicado, publicado este pasado jueves, que informaba de que el monarca estaba en "estado crítico" y pedía al pueblo batoro que "mantenga a Su Majestad en sus oraciones".

El rey murió a las 22:00 hora local del jueves (19:00 GMT), según Rwomiire, quien todavía no ha revelado la causa del fallecimiento.

Rey a los tres años de edad

El monarca se convirtió en el rey más joven del mundo el 12 de septiembre de 1995 cuando con sólo tres años heredó el trono de su recién fallecido padre, Kaboyo Olimi III. Dada su corta edad, su madre, la reina madre Best Kemigisa, ejerció como regente durante los primeros años de su reinado.

En sus tres décadas como rey, Oyo puso especial énfasis en la juventud, la educación, la sanidad, la conservación medioambiental y el desarrollo, al tiempo que promovió la identidad y el patrimonio cultural de Tooro.

Oyo era una persona reservada y poco se conocía de su vida personal más allá de su afición por el fútbol y su equipo favorito, el Arsenal.

El monarca nunca contrajo matrimonio públicamente ni tuvo una reina consorte, pese a las peticiones reiteradas de su madre, del clero anglicano y de sus propios súbditos para que diera ese paso.

Sin poderes políticos

Tooro, situado en el suroeste de Uganda y con capital en la ciudad de Fort Portal, es uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos por la Constitución del país.

El omukama, como se conoce al rey de Tooro, carece de poderes políticos y ejerce como una autoridad cultural y tradicional, pero ejerce gran influencia, especialmente entre los batoro, principal grupo étnico de la región.

Tooro se fundó en torno a 1830, cuando el príncipe Kaboyo, hijo del rey Nyamutukura Kyebambe III de Bunyoro, se rebeló contra su padre y proclamó la independencia de la provincia meridional del reino.

Los reinos tradicionales de Uganda fueron abolidos en 1967 por el presidente Milton Obote, una decisión que provocó un profundo rechazo en el centro y el oeste del país.

Noticias relacionadas

Casi tres décadas después, el actual presidente, Yoweri Museveni, los restauró mediante la Constitución de 1995, aunque sin devolverles poderes políticos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  2. Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta
  3. Una potente riada y varios desprendimientos causan más de 150 muertos y cientos de desaparecidos en la fronteras entre Nepal y China
  4. Un influyente ministro de Marruecos habla de liberar las 'ciudades ocupadas' en un acto ante Mohamed VI
  5. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski
  6. Guerra de Irán, en directo: Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán
  7. El colapso de un glaciar, la principal hipótesis sobre la devastadora riada que ha arrasado Nepal
  8. Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años

Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años

Nepal busca a cerca de 2.500 desaparecidos en la riada mientras el balance sube a 616 muertos

Nepal busca a cerca de 2.500 desaparecidos en la riada mientras el balance sube a 616 muertos

DIRECTO | EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

La 'americanización' de la Iglesia de León XIV

La 'americanización' de la Iglesia de León XIV

Un buque paga 5,3 millones de dólares por cruzar el canal de Panamá, el precio más alto hasta la fecha

Un buque paga 5,3 millones de dólares por cruzar el canal de Panamá, el precio más alto hasta la fecha

DIRECTO | Más de 200 evacuados en Ucrania tras un ataque ruso a un depósito de explosivos

DIRECTO | Más de 200 evacuados en Ucrania tras un ataque ruso a un depósito de explosivos

Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

DIRECTO | Rescatado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

DIRECTO | Rescatado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal