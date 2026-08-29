Hallado con vida otro español desaparecido en Nepal tras la riada

La Junta de Turismo de Nepal ha informado este sábado de que los equipos de rescate han localizado ya a dos ciudadanos españoles de los tres que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación daba por "desaparecidos" tras la riada en Nepal, en la frontera con China.

Así consta en el último boletín publicado por la Junta de Turismo de Nepal a las 10.20 horas de España, en el que las autoridades nepalíes señalaron que se han rescatado 184 turistas, tres están en contacto con las autoridades y 420 siguen en paradero desconocido.

Seguimiento en España

En el día de ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que lidera José Manuel Albares, había rebajado a 3 la cifra de desaparecidos. También el viernes se informó que había sido localizado el primer español desaparecido.

Desde Exteriores se insiste en que la Embajada de España en Nueva Delhi (India) y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín (China) siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.

Las autoridades de Nepal han situado este viernes en 579 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) ha indicado que la gran mayoría de víctimas mortales se han registrado en el distrito de Chitwan, con 233, seguido del de Nawalpur, con 154. Por detrás se encuentran Gorja, con 46 fallecidos, Dhading, con 40, Nuwakot, con 37, Tanahun, con 30, Nawalparasi, con 27 víctimas mortales, y Rasuwa con 12.

El organismo ha elevado a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido, entre ellas 517 extranjeros. Este balance incluye asimismo 45 militares, 28 agentes de Policía, y 13 trabajadores de Aduanas, además de 15 de la oficina de Inmigración.

Mientras, ha cifrado el número de personas rescatadas a 4.451, incluidos 129 extranjeros, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas, tal y como reflejan estos mismos datos de la NDRRMA.

En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.

Respecto a las causas de la tragedia, Greenpeace ha alertado este viernes de que el calentamiento global aumenta el riesgo de desastres como la riada de Nepal. En concreto, ha indicado que las investigaciones preliminares apuntan al derrumbe de un glaciar como causa más probable del suceso. Aunque la comunidad científica afirma que es "demasiado pronto" para determinar con exactitud qué papel desempeñó el cambio climático, la tendencia general "no ofrece dudas: el calentamiento global está aumentando el riesgo de este tipo de desastres".

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Los ecologistas han denunciado que el cambio climático está transformando rápidamente el Himalaya y el planeta. En este sentido, han advertido de que se prevé que más de un tercio del volumen de hielo de los glaciares de la amplia región del Hindu Kush-Himalaya se pierda a lo largo de este siglo, aunque el cambio climático no supere 1,5 grados centígrados de media global.