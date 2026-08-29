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Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha
Àlex Álvarez García
Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.
Un trauma "enorme"
El trauma causado por la catástrofe del miércoles ha sido "enorme", según los sobrevivientes. Se estima que hasta 93.000 personas pudieron resultar afectadas, según la Cruz Roja, que prevé que el número de muertos siga aumentando.
Los equipos de emergencia se han apresurado a rescatar a los sobrevivientes de las zonas afectadas, donde la devastación generalizada hace que se estén agotando los suministros de comida y agua.
Nepal y China luchan por localizar a más de 2.400 desaparecidos tras el alud
Los equipos de rescate en Nepal y China seguían luchando este sábado por localizar a miles de personas después del mortífero alud que arrasó a mitad de semana una zona fronteriza del Himalaya y engulló pueblos enteros.
El número de desaparecidos superó los 2.400 el viernes y ya se han recuperado 586 cadáveres, algunos de ellos arrastrados río abajo a lugares tan distantes como India, según los balances oficiales.
La Policía de Nepal eleva a 616 los muertos en la riada del miércoles
La Policía de Nepal elevó este sábado a 616 los muertos por la destructiva riada registrada en la cuenca del río Bhote Koshi, a los que se suman siete fallecidos en el condado tibetano de Gyriong (suroeste de China), mientras los equipos de salvamento emprenden una nueva jornada en busca de desaparecidos
Merz expresa su solidaridad en sendos telegramas de pésame a los líderes nepalí y chino
El canciller alemán, Friedrich Merz, envió este viernes sendos mensajes de condolencia al primer ministro nepalí, Balendra Shah, y al presidente chino, Xi Jinping, tras la gran riada del pasado miércoles en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tibet (China), que por el momento ha provocado más de 550 muertos y casi 2.500 desaparecidos.
En su misiva al primer ministro, el canciller afirma haber recibido con profunda consternación la noticia de las catastróficas inundaciones en Nepal.
"Le transmito a usted y al pueblo nepalí mis más sinceras condolencias. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas las personas que han perdido sus hogares a causa de la catástrofe. Deseo a los heridos una rápida y total recuperación", escribió.
Último balance de víctimas y desaparecidos
Cerca de 2.500 personas se encuentran desaparecidas tras las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que azotaron la frontera entre Nepal y el Tíbet. Hay al menos 586 muertos en Nepal. Nepal anunció el viernes que el número total de personas desaparecidas en su lado de la frontera había aumentado a 1.924, una cifra considerablemente mayor que antes. En total, el número de desaparecidos alcanzó al menos 2.482 este viernes, un aumento de más de 1.000 con respecto al día anterior. China ha confirmado siete muertos y al menos 554 desaparecidos.
El número de muertos en China asciende a siete, con 554 desaparecidos
Según informes locales, el número de muertos ha ascendido a siete y 554 personas permanecen desaparecidas tras el deslizamiento de tierra en un puerto fronterizo en la región china de Xizang.
Unas 93.000 personas, afectadas directamente por la riada
La Cruz Roja ha declarado que al menos 93.000 personas podrían haberse visto afectadas por las inundaciones repentinas del miércoles en la frontera entre Nepal y el Tíbet, lo que desencadenó una operación de rescate a gran escala que se ve obstaculizada por el temor a nuevas inundaciones. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), la mayor red humanitaria del mundo, expresó su temor de que el número de víctimas mortales siga aumentando, ya que algunas de las zonas más afectadas permanecen inaccesibles tras la destrucción de carreteras y puentes por las crecidas. La cifra de desaparecidos es de unas 2.000. Los equipos de rescate informaron haber encontrado cadáveres a cientos de kilómetros río abajo de la zona del desastre, en el distrito de Chitwan, Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet.
Balance a estas horas. Casi 2.000 desaparecidos
Pasada la medianoche en el Tíbet y más de 60 horas desde que comenzaron las inundaciones el número de personas desaparecidas en Nepal ha aumentado a casi 2.000, según la agencia de ayuda humanitaria del país. Entre los desaparecidos hay 517 extranjeros. La policía nepalí eleva esa cifra a 575 extranjeros. La agencia de ayuda humanitaria afirma que el número de muertos en Nepal también ha aumentado a 579. En el Tíbet, siete personas han muerto y más de 550 están desaparecidas, según informan los medios estatales chinos. Las autoridades chinas están monitoreando un lago de contención que se formó tras el deslizamiento de tierra. El fin de semana amenaza con más lluvias, lo que agravaría los rescates.
El nivel del agua llegó a alcanzar los 100 metros por encima de lo normal
Las imágenes satelitales de la empresa de inteligencia estadounidense Vantor muestran que la inundación fue lo suficientemente fuerte como para empujar el agua y los escombros curso arriba del río en algunas zonas. Los daños y el lodo pueden observarse a más de 2,5 km río arriba, algunos de ellos a más de 100 metros por encima del nivel normal del río. Las imágenes de Vantor también muestran que las represas hidroeléctricas y grandes áreas de pueblos río abajo han sido arrasadas, dejando solo lodo y escombros.
Las lluvias previstas amenazan con nuevas riadas y complicar los rescates
Las fuerzas armadas chinas han advertido que las fuertes lluvias del fin de semana podrían complicar las labores de rescate, ya que "podrían producirse deslizamientos de tierra en algunas zonas". En una publicación en X, se indica que se han estado realizando labores de rescate cerca del puerto de Gyirong. Gyirong es el paso fronterizo terrestre más grande entre el Tíbet y Nepal. El "terreno escarpado y los valles estrechos" han hecho que las operaciones de rescate sean "extremadamente difíciles", según el comunicado de las fuerzas armadas chinas, que añade que se pronostican "lluvias frecuentes" en la zona hasta el domingo.
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