Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Merz expresa su solidaridad en sendos telegramas de pésame a los líderes nepalí y chino

El canciller alemán, Friedrich Merz, envió este viernes sendos mensajes de condolencia al primer ministro nepalí, Balendra Shah, y al presidente chino, Xi Jinping, tras la gran riada del pasado miércoles en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tibet (China), que por el momento ha provocado más de 550 muertos y casi 2.500 desaparecidos.

En su misiva al primer ministro, el canciller afirma haber recibido con profunda consternación la noticia de las catastróficas inundaciones en Nepal.

"Le transmito a usted y al pueblo nepalí mis más sinceras condolencias. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas las personas que han perdido sus hogares a causa de la catástrofe. Deseo a los heridos una rápida y total recuperación", escribió.