Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

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Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Más de 200 evacuados en Ucrania tras un ataque ruso a un depósito de explosivos
Un ataque ruso con drones provocó un gran incendio acompañado de detonaciones el viernes por la noche en un depósito de explosivos en las afueras de Kiev, lo que obligó a evacuar a más de 200 personas, informaron las autoridades.
La fiscalía abrió una investigación por "negligencia" en relación con las condiciones de almacenamiento de esos elementos tras este ataque, ocurrido poco después de las 20H00 local (17H00 GMT) en la localidad de Mila, en el distrito de Bucha.
El exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido por Zelenski, será asesor de su exhomólogo italiano
El exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov, que fue cesado por el presidente Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se convertirá en asesor de su exhomólogo italiano, Guido Crosetto, a quien ayudará en cuestiones sobre el fortalecimiento del sector de la tecnología militar.
"Me complace que Mijailo Fedorov haya aceptado ofrecerme su consultoría como asesor para la innovación en Defensa. Hoy en día, el simple conocimiento de las nuevas tecnologías ya no es suficiente: la capacidad de adaptar los procesos organizativos es esencial, transformando rápidamente la experimentación en soluciones operativas que puedan utilizarse a gran escala", ha indicado Crosetto en un comunicado tras sostener un encuentro con el ucraniano.
El titular de Defensa italiano ha asegurado que cuenta con "una importante experiencia en el campo de la innovación digital aplicada a la administración pública y la defensa". "Ha sido una oportunidad para profundizar en temas de drones, sistemas no tripulados y defensa aérea, así como para debatir sobre la evolución del ecosistema tecnológico", ha agregado.
Putin se reunirá con Xi, Erdogan, Modi y Pezeshkian en el marco de la cumbre de la OCS
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con los líderes de China, Irán, Turquía e India en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará la próxima semana en Kirguistán, informó este viernes el Kremlin. El encuentro entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, tendrá lugar el lunes y en él abordarán el proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia-2, precisó Yuri Ushakov, asesor presidencial de política internacional. El acuerdo sobre dicho gasoducto no pudo cerrarse, como era el deseo de Moscú, en la visita del jefe del Kremlin al gigante asiático en mayo pasado.
Condenado en Rusia a once años de prisión Oleksi Arestovich, antiguo asesor de Zelenski
Un tribunal de Rusia ha condenado este viernes 'in abstentia' a once años de prisión a Oleksi Arestovich, un antiguo asesor de la oficina del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusado de difundir "propaganda terrorista" e "información falsa" sobre las Fuerzas Armadas rusas en el marco de la invasión de Ucrania. "Por la totalidad de los delitos, se impone a Oleksi Arestovich la pena definitiva de once años de prisión", ha dictaminado el juez, que ha estipulado que los tres primeros años deberá cumplirlos en prisión y el resto en una colonia penitenciaria de régimen general, si bien el acusado no se encuentra en territorio ruso y reside principalmente en Estados Unidos.
Rusia excluye al partido pacifista Yábloko de las elecciones en una sexta región
La Justicia rusa revocó este viernes el registro de la lista de candidatos del partido pacifista Yábloko en una sexta región, el enclave báltico de Kaliningrado, como había ocurrido ya antes con la lista federal de la formación opositora de cara a los comicios legislativos de septiembre. En este caso, la demanda fue interpuesta por el partido Comunistas de Rusia por presuntas violaciones de los derechos de autor y de las reglas sobre propaganda electoral.
Finlandia anuncia una vigilancia reforzada con Suecia para proteger su integridad territorial
El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha anunciado este viernes una cooperación reforzada con Suecia para proteger la integridad territorial del país, en un paso más para tratar la seguridad de la región de forma unitaria, toda vez que ambos países ingresaron en la OTAN en 2023 y 2024, respectivamente, tras solicitar su adhesión en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. "La cooperación en defensa entre Finlandia y Suecia da hoy un nuevo paso adelante. Finlandia y Suecia están fortaleciendo conjuntamente la vigilancia y la protección de la integridad territorial de Finlandia.", ha indicado Stubb en un mensaje en redes sociales en el que aplaude este paso para elevar la capacidad para detectar y contrarrestar drones.
Los ataques rusos y el bloqueo de puertos amenazan a los gigantes metalúrgicos de Ucrania
Los ataques rusos contra infraestructuras industriales y el bloqueo de los puertos de Ucrania amenazan con paralizar por completo el sector metalúrgico del país, uno de los más importantes de su economía, en el que los productores han empezado a anunciar la interrupción de su actividad y las exportaciones están cayendo a mínimos récord. Dos ataques recientes contra la empresa Zaporizhstal, una de las dos acererías más grandes del país, han causado daños comparables a los que sus instalaciones sufrieron durante la II Guerra Mundial, según dijo la compañía tras el bombardeo más reciente, ocurrido este jueves. "Cinco misiles balísticos golpearon el equipamiento del alto horno, infraestructura energética y de transporte y zonas abiertas de las instalaciones", explicó la compañía propietaria.
Un buque con bandera dominicana se hunde en el mar Negro tras presunto ataque con drones
Un buque mercante con bandera dominicana se hundió este viernes en aguas de la zona económica exclusiva de Rumanía en el mar Negro, tras incendiarse la víspera a raiz de un presunto ataque con drones, informaron las autoridades del país balcánico. El mercante Progress IV, con bandera de la República Dominicana, habría sido objeto de varios impactos mientras navegaba hacia el puerto turco de Tekirdag. Los agentes de la Guardia Costera rumana intervinieron el jueves por la noche en una operación de búsqueda y rescate tras recibir el aviso de otro barco mercante que navegaba por la zona y que alertó sobre la presencia de personas en el agua. El accidente ocurrió a unas 15 millas náuticas de la desembocadura del brazo de Sfantu Gheorghe, en el este de Rumanía. El barco transportaba 199 contenedores de azúcar y 5.643 toneladas de arcilla, y contaba con una tripulación de 12 marineros: ocho de nacionalidad ucraniana y cuatro azerbaiyanos.
El Kremlin admite que el proceso de paz en Ucrania se encuentra "totalmente estancado"
El Kremlin admitió hoy que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, cuya última ronda con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero, se encuentra "totalmente estancado".
Moscú ha repetido en los últimos meses que está a la espera de nuevas propuestas por parte del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, después de que ambas partes reconocieran que lo consensuado hace un año en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage ha perdido vigencia.
Con todo, Dmitri Peskov, portavoz presidencial, insistió hoy en que "la parte ucraniana conoce perfectamente nuestras demandas", en alusión a la exigencia rusa de que Kiev retire sus tropas de todo el Donbás.
El Kremlin admite que el proceso de paz en Ucrania se encuentra "totalmente estancado"
El Kremlin admitió hoy que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, cuya última ronda con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero, se encuentra "totalmente estancado". "El asunto de las negociaciones de paz se encuentra ahora totalmente estancado. No hay nuevas ideas", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa.
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