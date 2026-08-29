Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalHarald de NoruegaChinaAir CanadaRoberto ArceAlbiolBarcelonaAliança CatalanaJubilación flexibleSusanna Griso
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo: EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a la ciudad de Khasab, en Omán.

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a la ciudad de Khasab, en Omán. / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  2. Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta
  3. Una potente riada y varios desprendimientos causan más de 150 muertos y cientos de desaparecidos en la fronteras entre Nepal y China
  4. Un influyente ministro de Marruecos habla de liberar las 'ciudades ocupadas' en un acto ante Mohamed VI
  5. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski
  6. Guerra de Irán, en directo: Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán
  7. El colapso de un glaciar, la principal hipótesis sobre la devastadora riada que ha arrasado Nepal
  8. Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años

Muere en Uganda a los 34 años el rey más joven del mundo: accedió al trono con tan solo tres años

Nepal busca a cerca de 2.500 desaparecidos en la riada mientras el balance sube a 616 muertos

Nepal busca a cerca de 2.500 desaparecidos en la riada mientras el balance sube a 616 muertos

DIRECTO | EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

La 'americanización' de la Iglesia de León XIV

La 'americanización' de la Iglesia de León XIV

Un buque paga 5,3 millones de dólares por cruzar el canal de Panamá, el precio más alto hasta la fecha

Un buque paga 5,3 millones de dólares por cruzar el canal de Panamá, el precio más alto hasta la fecha

DIRECTO | Más de 200 evacuados en Ucrania tras un ataque ruso a un depósito de explosivos

DIRECTO | Más de 200 evacuados en Ucrania tras un ataque ruso a un depósito de explosivos

Última hora de la muerte del rey Harald de Noruega, en directo: reacciones, capilla ardiente y sucesión al trono del príncipe Haakon y Mette-Marit

DIRECTO | Rescatado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

DIRECTO | Rescatado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal