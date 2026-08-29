Guerra de Irán, en directo: EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Trump pasa a la asfixia económica de Irán en un giro pragmático ante las 'midterms' La guerra en Irán supera ya los seis meses, mientras Washington, en un nuevo giro de su estrategia, ha iniciado una campaña de sanciones destinada a asfixiar la economía iraní y aislar al país internacionalmente, una nueva fase que apunta a una posición más pragmática del presidente estadounidense, Donald Trump, cuya popularidad se encuentra a la baja ante las elecciones de medio mandato, las 'midterms', en las que se juega mantener el control absoluto del Congreso.

Putin se reunirá con Pezeshkian el próximo martes en Kirguistán El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá el próximo martes con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en el marco de la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, la capital de Kirguistán. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha confirmado el encuentro entre ambos líderes en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax, en las que ha precisado que tendrá lugar el 1 de septiembre, una vez concluidos "todos" los actos de la OCS. Así, ha señalado que Pezeshkian será el primero de los presidentes en conversar con el dirigente ruso, que también tiene previsto reunirse con su par chino, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, entre un total de nueve líderes políticos.

Israel mata a un alto responsable de Hamás tras un inusual bombardeo sobre Cisjordania El Ejército israelí ha anunciado este viernes la muerte de Qais Bitawi, uno de los más altos cargos de las milicias de Hamás destacadas en el campamento de refugiados de Yenín tras un no muy habitual ataque aéreo efectuado este viernes sobre esta localidad cisjordana. En un comunicado publicado en su página web, el Ejército de Israel ha anunciado que el ataque lanzado contra el vehículo en el que se encontraba Bitawi ha dejado otros dos muertos más, también miembros de las milicias del movimiento islamista palestino. Hamás se ha limitado por ahora a confirmar las muertes de "tres heroicos mártires" en el bombardeo israelí, efectuado a las afueras de un domicilio situado en la zona de Harash al Saada.

Teherán prepara las condiciones para abrir el estrecho de Ormuz El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, ha declarado que Teherán está elaborando una lista de condiciones para abrir el estrecho de Ormuz en respuesta a las peticiones de los mediadores, y ha añadido que Estados Unidos debe tomar primero medidas prácticas para cumplir estas demandas antes de que se reabra la vía marítima. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mantuvo reuniones en Teherán para debatir cuestiones clave, incluido el futuro del estrecho de Ormuz, en medio de las esperanzas internacionales de que se reanude el diálogo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

FINUL advierte situación en sur del Líbano aún frágil y registra mil proyectiles en 7 días La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) advirtió este viernes de que la situación en el sur del país mediterráneo "sigue frágil", y afirmó que ha contabilizado más de mil proyectiles en siete días. "A pesar de que los niveles de violencia son más bajos que a principios de este año, la situación en el sur del Líbano sigue siendo frágil (...) Entre el 21 y el 27 de agosto, las fuerzas de paz registraron 1.030 trayectorias de proyectiles, un promedio de 147 por día", señaló la misión de la ONU en un comunicado. Asimismo lamentó que "detrás de estas cifras se esconde un coste continuo para la población civil, con viviendas e infraestructuras vitales dañadas y comunidades que luchan por recuperarse" en el sur del Líbano debido a los continuos ataques del Ejército israelí.

EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán El Departamento del Tesoro de EEUU impedirá el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes, entidad a la que acusa de mantener intercambios financieros con Irán, informó a la AFP un funcionario estadounidense este viernes. Se trata de la primera medida concreta que toma el gobierno de Donald Trump después de que a principios de la semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con aislar económicamente a Irán, seis meses después de iniciada la guerra.

Los carburantes llevan la inflación al 4,3% en agosto, su máximo desde 2023 La inflación se disparó al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde febrero de 2023, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un contexto de persistencia del conflicto en Oriente Medio y la retirada progresiva de las medidas fiscales de apoyo.

Comandante de EEUU afirma que las rutas marítimas del estrecho de Ormuz están abiertas El máximo comandante de EEUU para Medio Oriente dijo que las fuerzas estadounidenses eliminaron minas iraníes del estrecho de Ormuz, después de que aliados de Washington expresaran dudas sobre afirmaciones similares del presidente Donald Trump. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EEUU, dijo en un video de tres minutos y medio publicado el jueves por la noche que "durante los últimos meses, nuestras fuerzas despejaron de minas meticulosa y discretamente" las rutas marítimas internacionales. Las operaciones estuvieron a cargo de buzos de la Armada y miembros de los SEAL, además de aeronaves.

Directores y actores piden el boicot de la Mostra a Israel ante su barbarie en Palestina Un grupo de reconocidos directores de cine, actores e intelectuales pidió este viernes al Festival Internacional de Cine de Venecia que ponga fin a los acuerdos con las instituciones ligadas al Gobierno de Israel, en una acción de boicot ante la "barbarie" que comete en Palestina. Agrupados en la iniciativa "Venice4Palestina", personalidades como la nobel de Literatura, Annie Ernaux, el músico Roger Waters o cineastas como el italiano Matteo Garrone o la española Isabel Coixet aseguran en un manifiesto que "la naturaleza excepcional del momento histórico que vivimos nos obliga a aislar a Israel diplomática, cultural y económicamente".