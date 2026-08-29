El departamento francés de los Pirineos Orientales rechaza cambiar de nombre para llamarse Pirineos Catalanes

La opción Pirineos Orientales ha sido la más votada en la consulta para decidir el nombre del departamento francés, con el 47,21% de los votos, por delante de Pirineos Catalanes, que ha obtenido el 42,15%, y Pirineos Mediterráneos, con el 10,64%, según ha informado el departamento en un comunicado este viernes. La consulta, celebrada entre del 22 de junio al 15 de agosto de 2026, ha registrado una participación del 10,4% de los electores empadronados, con 38.178 votos.

El departamento ha defendido que el mantenimiento del nombre Pirineos Orientales "no implica en absoluto una renuncia" a la identidad catalana. Ha señalado que continuará apoyando la lengua catalana y continuará el trabajo en torno a la marca 'País Catalán'.

La presidenta del Consejo General de los Pirineos Orientales, Hermeline Malherbe, ha asegurado que este referéndum era "un compromiso con el pueblo catalán". Ha destacado que no fue un lema de campaña, sino una promesa.

Plataforma per la Llengua

Por otro lado, Plataforma per la Llengua, que ha dado apoyo a la candidatura de Pirineos Catalanes, ha afirmado este sábado en un comunicado que "el resultado no se puede interpretar como un voto contra la catalanidad de la Catalunya Nord".

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Además, ha cuestionado las condiciones en las que el departamento ha sometido a votación el cambio de nombre: "El departamento se ha concentrado esencialmente en organizar la consulta e informar sobre las modalidades de voto, sin desplegar una verdadera campaña política y pedagógica que explicase a la población por qué había considerado necesario cambiar el nombre y qué podía aportar ese cambio al territorio".