Un buque paga 5,3 millones de dólares por cruzar el canal de Panamá, el precio más alto hasta la fecha

Un buque pagó la cifra récord de 5,3 millones de dólares para cruzar más rápido el canal de Panamá, a pocos días de que entre en vigor una reducción de tránsito de barcos debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

El canal, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, disminuirá a partir del 3 de septiembre de 36 a 34 el número de barcos que podrán atravesarlo a diario. Doce días después, bajará a 32 para ahorrar el agua dulce necesaria para las operaciones.

La vía interoceánica funciona con agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por los efectos adversos del fenómeno de El Niño.

"Es la mayor cantidad"

La administradora designada del canal, Ilya Espino de Marotta, confirmó el jueves ante una pregunta de la AFP que un buque pagó 5,3 millones de dólares por cruzar la ruta. "Es la mayor cantidad" pagada por transitar por el canal, señaló, sin dar detalles de la embarcación.

Según Bloomerg, fue la empresa surcoreana SK Gas Ltd fue la que pagó la cifra para cruzar el barco G. Spirit el próximo 1 de septiembre. AFP, por su lado, localizó la embarcación a pocos kilómetros de la entrada al canal por el Pacífico.

"Hemos tenido tres subastas así, un poquito altas, últimamente", añadió Espino de Marotta, quien asumirá el cargo formalmente el 7 de septiembre.

Nueve de cada de diez cruces por el canal, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, se programan mediante reservas. Los cupos restantes o aquellos tránsitos que se modifican por alguna contingencia de última hora se subastan.

La información sobre los pagos de las navieras son confidenciales.

Restricciones a partir del 30 de agosto

Este viernes, el Canal de Panamá anunció ajustes temporales a su Sistema de Reservas de Tránsito para buques de gran tamaño (Neopanamax) para "aumentar la flexibilidad y promover un acceso equitativo a los cupos". Los ajustes entrarán en vigor el 30 de agosto para fechas de reserva a partir del 13 de septiembre.

En abril, un buque llegó a pagar hasta cuatro millones de dólares por la urgencia de cruzar hidrocarburos a raíz de la mayor demanda por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Puede haber "pagos mayores"

Con menos tránsitos "hay menos oportunidades de conseguir una reserva", por lo que los cupos "tienen mayor valor", dijo Espino de Marotta, quien agregó que el precio lo "dicta el mercado" y la "necesidad" del barco.

La Autoridad del Canal de Panamá, una entidad autónoma del Estado, informó que el precio promedio de la subasta entre octubre de 2025 y febrero de 2026 fue de unos 55.000 dólares.

El exadministrador de la ruta, Jorge Quijano, advirtió este viernes a la AFP que "puede ser" que haya pagos "mayores" porque hay más de 120 barcos esperando cruzar el canal.

De ellos, según Quijano, algunos no tienen reserva y podrían buscar un cupo en una subasta para llevar la carga a tiempo a su destino y evitar multas millonarias de sus clientes.

El canal conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.