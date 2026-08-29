Guerra en Ucrania
Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén que albergaba explosivos en Ucrania
La fiscalía ucraniana abre una investigación por negligencia criminal mientras el presidente Zelenski critica la existencia de instalaciones peligrosas cerca de viviendas
Efe
Al menos 27 personas murieron en un ataque ruso con drones la noche del viernes contra un depósito situado cerca de Kiev, que causó un enorme incendio y explosiones, han indicado este sábado las autoridades ucranianas. Aparentemente, el depósito albergaba "objetos y materiales explosivos", indicó la fiscalía ucraniana, que abrió una investigación por negligencia criminal.
El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, recordó en un mensaje en X que "no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales". "Se sabe que han muerto 27 personas. Y puede que esa cifra no sea definitiva", dijo el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko.
Entre los fallecidos se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las tareas de rescate. El ataque con dron se produjo poco después de las ocho de la tarde del viernes (17H10 GMT), y golpeó "los terrenos de una empresa en la ciudad de Mila", al oeste de Kiev, indicó la oficina del fiscal general ucraniano.
En ese momento "estalló un gran incendio en los terrenos de la empresa, y comenzó la detonación", añadió.
La oficina del fiscal general explicó que investigará "la legalidad del (...) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en los terrenos de la empresa", así como si la compañía, cuyo nombre no se menciona, contaba con "los permisos y autorizaciones necesarios".
Zelenski ha detallado que hubo decenas de heridos y que fueron evacuadas de la zona más de 370 personas.
Daños en viviendas cercanas
El ataque y la detonación subsecuente causaron daños en viviendas cercanas y en un centro para ancianos y personas con discapacidades, indicó también el mandatario.
El primer ministro Serguéi Koretski ha lamentado que no se hubieran aprendido "las lecciones" tras otro mortífero ataque en julio en la localidad de Vichnévé, cerca de Kiev, contra un depósito de municiones. Una investigación había revelado importantes fallas por parte de la empresa pública propietaria, que no cumplía con las normas a pesar de la proximidad de viviendas.
"En el quinto año, ya de la invasión, cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal", dijo el primer ministro en un mensaje en Telegram. "Cada responsable, sin excepción, debe recibir un castigo severo para que no vuelva a suceder algo así", enfatizó.
Rusia y Ucrania han intensificado desde hace varios meses sus ataques de largo alcance, que cada vez con mayor frecuencia tienen como objetivo infraestructuras civiles, como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.
Estos bombardeos han causado un número cada vez mayor de víctimas civiles.
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