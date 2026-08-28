Nepal urge a la población a alejarse de riberas ante la amenaza de colapso del lago

Las autoridades de emergencia de Nepal urgieron a la población a alejarse de riberas y zonas de riesgo ante la amenaza presentada por un nuevo lago formado por la acumulación de rocas y escombros en la zona fronteriza con el Tíbet, mientras las autoridades chinas suspendieron temporalmente tareas de rescate en algunos puntos tras registrar inicios de desbordamiento.

"Según la información del Gobierno de China obtenida de imágenes satelitales y análisis preliminares, en el lugar donde se originó la inundación, el río ha quedado bloqueado formando un lago artificial que se encuentra en proceso de crecimiento, observándose riesgo de rotura", alertó en un aviso público la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA).

Primer desbordamiento

La televisión estatal china CCTV informó hoy de que esta nueva acumulación de agua, formada a más de diez kilómetros del paso fronterizo entre Nepal y China, ya ha comenzado a desbordarse paulatinamente, por lo que los equipos de emergencia han tenido que paralizar su actividad a la espera de instrucciones. Formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, el lago de obturación -a unos 2.950 metros de altitud, cerca de 1.000 metros por encima del paso de Gyirong- ya presenta desbordamientos iniciales, según el medio estatal CCTV, por lo que las autoridades advirtieron de que una descarga repentina podría desencadenar nuevos corrimientos de agua y lodo.

Según la última actualización oficial emitida a primera hora del viernes por la Policía nepalí, la cifra de fallecidos se eleva a 469, con Chitwan como el distrito más golpeado con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12). Mientras, las autoridades chinas han reportado tres fallecidos, que en conjunto suman un balance de 472 fallecidos.

"Hasta que se emita un nuevo aviso, se solicita a los residentes de las zonas bajas del río Bhote Koshi, viajeros, personal de rescate y a todos los involucrados adoptar especial precaución y mantenerse en lugares seguros", agregó la autoridad.

Las autoridades instaron a los residentes de las zonas bajas del río Bhote Koshi, escenario de las devastadores inundaciones que también han dejado unos 1500 desaparecidos a ambos lados de la frontera, a mantenerse alejados de riberas y zonas de riesgo.

El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet, bajo control chino, quedó prácticamente arrasado el miércoles y cubierto de lodo y escombros.

Científicos advierten de la posibilidad de nuevas riadas

Científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han advertido de que los escombros arrastrados en la riada del Himalay podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio si se liberan.

A través de una nota, el ICIMOD señala que autoridades y científicos evalúan si los escombros arrastrados han bloqueado temporalmente el río en un tramo estrecho, "formando una represa natural", dado que si ese agua se libera repentinamente puede generar "un peligro secundario".

Descartan un escenario catastrófico

El Ministerio de Recursos Hídricos chino afirmó que la presa natural retenía hasta el jueves cerca de dos millones de metros cúbicos de agua y tenía una superficie aproximada de 0,11 kilómetros cuadrados, volumen que, advierten, podría incrementarse hasta los tres millones en los próximos dos o tres días. Sin embargo, especialistas nepalíes descartan por el momento un escenario catastrófico similar al vivido a mitad de semana.

El jefe de Predicción de Inundaciones del Ministerio de Energía y Recursos Hídricos de Nepal, Binod Parajuli, explicó al medio local Onlinekhabar que la cantidad de agua acumulada en el embalse representa alrededor del 10 % del volumen que desencadenó la riada del miércoles.

El nuevo temor complica aún más las labores de rescate tras la avalancha de hielo, roca y barro que arrasó el valle, cuya hipótesis principal apunta a que fue desencadenada por la caída de un glaciar que taponó el río que marca el límite entre ambos países.

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Cabe destacar que el recuento es aún preliminar: la suma de desaparecidos reportados por parte de ambos países es de alrededor de 1.500, sin que haya constancia de que exista un equipo coordinador transfronterizo que coteje las cifras y las identidades, con el punto de cruce como uno de los más afectados por la tragedia.