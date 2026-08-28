En Directo
Al minuto
Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha
Àlex Álvarez García
Las devastadoras inundaciones que afectan al Tíbet y el Nepal han causado centenares de muertos y más de un millar de desaparecidos. La mayoría de los desaparecidos son turistas.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para narrar las últimas novedades en torno a la catástrofe.
China pausa rescate en puesto fronterizo con Nepal por desborde de lago formado tras riada
Las autoridades chinas suspendieron temporalmente este viernes parte de las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong después de que comenzara a desbordarse un lago formado aguas arriba tras la riada que golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet.
La televisión estatal CCTV informó de que numerosos equipos de emergencia se concentraron en la entrada de la población de Laojiang, situada a unos siete kilómetros del paso fronterizo de Gyirong, a la espera de nuevas instrucciones ante el aumento del riesgo.
El lago, formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, se encuentra a más de diez kilómetros del paso y ya presenta desbordamientos, según el medio.
Científicos advierten de la posibilidad de nuevas riadas si los escombros bloquean ríos
Científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han advertido de que los escombros arrastrados en la riada del Himalaya, que ha dejado decenas de muertos y cientos de desaparecidos entre Nepal y China, podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio catastrófico si se liberan.
A través de una nota, el ICIMOD señala que autoridades y científicos evalúan si los escombros arrastrados han bloqueado temporalmente el río en un tramo estrecho, "formando una represa natural", dado que si ese agua se libera repentinamente puede generar "un peligro secundario".
China vigila lago formado tras riada y rescatistas se acercan a paso fronterizo destruido
China mantiene bajo vigilancia el lago de barrera formado tras la riada que golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet, mientras cientos de rescatistas avanzan este viernes hacia el paso fronterizo de Gyirong, que quedó prácticamente destruido.
La televisión estatal CCTV informó este viernes de que 681 bomberos y rescatistas, apoyados por 113 vehículos, 13 perros de búsqueda y 47 drones, se habían aproximado ya a la zona afectada para participar en las operaciones de búsqueda y auxilio.
Los equipos lograron además restablecer las comunicaciones en un punto situado a unos tres kilómetros del paso fronterizo y habían despejado hasta la tarde local del jueves alrededor de 800 metros de la carretera que conduce hacia Gyirong, uno de los principales obstáculos para la llegada de maquinaria pesada.
Nepal eleva a 469 los muertos por la inmensa riada del miércoles
La Policía de Nepal elevó este viernes a 469 los muertos confirmados como consecuencia de la riada del miércoles, que arrasó comunidades enteras a su paso, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona del norte del país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).
Según la última actualización oficial emitida a primera hora por la Policía nepalí, Chitwan es el distrito más golpeado con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12).
Las autoridades afirman haber rescatado o atendido a más de 1.545 personas heridas, de las cuales la mayoría se localizan en Nuwakot (898), Rasuwa (644) y Dhading (3), mientras más de 80 heridos reciben atención médica en centros hospitalarios del Valle de Katmandú.
La ayuda empieza a llegar, pero se teme otra avalancha
La comunidad internacional ha empezado a a hacer llegar ayuda a las zonas afectadas por las inundaciones en Nepal y el Tíbet, mientras las autoridades advertían de que un lago formado en el lugar donde se produjeron los torrentes mortales está creciendo y corre el riesgo de desbordarse. Casi 400 muertos y casi 1.400 desaparecidos es el balance estimado de la catástrofe hasta el momento. La destrucción de decenas de puentes y de 40 kilómetros de carreteras en la región montañosa complica las labores de rescate de cuerpos. Se han encontrado cadáveres a cientos de kilómetros río abajo de la zona del desastre, en el distrito de Chitwan, Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. Decenas de heridos fueron trasladados a Katmandú para recibir atención médica especializada y más de 100 personas fueron rescatadas por personal del ejército nepalí en helicópteros. En Nepal , camiones volcaron y casas, carreteras y centrales eléctricas fueron arrasadas. Los expertos culpan a la crisis climática mundial del desastre.
Balance a estas horas | Casi 400 muertos y casi 1.400 desaparecidos
Equipos de rescate buscan este jueves a al menos 1.468 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 392 muertos y pueblos enteros arrasados. Más de 24 horas después de la catástrofe, el riesgo de nuevas inundaciones exise. Las autoridades de Nepal recuperaron los cuerpos de 389 personas y hay 910 desaparecidos, incluyendo 517 turistas extranjeros. Del lado chino, en la región del Tíbet, donde está vetado el acceso a la prensa extranjera, los medios estatales reportaron tres muertos por el desastre causado por "aludes de lodo" en el paso fronterizo de Gyirong e informaron que hay 558 personas desaparecidas, incluidos 260 extranjeros.
Geólogos apuntan a que el calor ha podido influir en la riada de Nepal
Expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Colegio Oficial de Geólogos han apuntado a la posibilidad de que las altas temperaturas hayan podido influir en las inundaciones que se produjeron este miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, en un suceso que ya deja cientos de muertos y casi 1.400 desaparecidos, incluidos cuatro españoles. El científico del IGME-CSIC Luis Carcavilla ha señalado que la zona en la que ha tenido lugar la riada está situada en el Himalaya, en la frontera entre Nepal y China. Si bien no es temporada alta en ese área del mundo, se trata de un lugar frecuentado por turistas al que acuden muchos peregrinos budistas para visitar el Monte Kailash.
Unos 17.000 niños afectados y 14 menores fallecidos por la riada en Nepal, según Unicef
Al menos 17.000 niños y niñas se han visto afectados por la gran riada entre Nepal y la región autónoma del Tíbet (China), según informó este jueves Unicef, que estima que al menos 14 menores han fallecido, aunque se espera que las cifras aumenten. En Nepal los equipos han recuperado 389 cadáveres -según el último balance de la Policía-, muchos de ellos arrastrados decenas de kilómetros río abajo, mientras que en la vertiente tibetana se han contabilizado tres fallecidos y 558 personas que no han podido ser contactadas. Esto hace un balance conjunto de 392 muertos y alrededor de 1.400 desaparecidos, sin que haya constancia de que exista coordinación entre China y Nepal para cotejar cifras.
ÚLTIMO BALANCE DE VÍCTIMAS | La Policía de Nepal eleva a 389 los fallecidos
Las autoridades de Nepal elevaron en su última actualización a 389 los fallecidos por la masiva riada que impactó el distrito de Rasuwa, al norte del país, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (suroeste de China). Se trata del último balance a las 21:00 horal local (15:15 GMT) difundido por la Policía nepalí, en el que añade 30 personas respecto a las 359 informadas en el anterior. Además, el boletín informa de que han sido rescatadas 466 personas, de las cuales 31 son extranjeras (11 indias, 4 surcoreanas, 2 estadounidenses, 2 rusas, 2 italianas, una búlgara, una suiza y ocho sin identificar), según la Junta de Turismo de Nepal. Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 667 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 540 extranjeros, incluidos tres españoles (el Gobierno de España ha reportado cuatro personas sin localizar). El resto de extranjeros son principalmente de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).
La UE moviliza un millón de euros de ayuda de emergencia por las inundaciones en Nepal
La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este jueves que la Unión Europea ha liberado un millón de euros para financiar ayuda de emergencia a Nepal por las inundaciones registradas en el norte del país, que han dejado hasta ahora cerca de 360 los muertos y cientos de desaparecidos, según las autoridades del país. "Carreteras arrastradas por el agua. Pueblos incomunicados. Familias buscando a sus seres queridos desaparecidos. Las inundaciones repentinas en Nepal han destrozado comunidades que ya se estaban reconstruyendo de desastres anteriores", ha lamentado la comisaria en un mensaje en redes sociales.
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta
- Inundaciones en Tíbet y Nepal, en directo: última hora de la riada que deja decenas de muertos y centenares de desaparecidos, la mayoría turistas
- Una potente riada y varios desprendimientos causan más de 150 muertos y cientos de desaparecidos en la fronteras entre Nepal y China
- Semana negra en las carreteras británicas e irlandesas: el reto viral del 'joyriding' provoca 12 muertos en accidentes de tráfico
- Un influyente ministro de Marruecos habla de liberar las 'ciudades ocupadas' en un acto ante Mohamed VI
- Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski
- La ultraderecha alemana aboga por terminar el Acuerdo de Schengen para evitar situaciones como la de Ceuta