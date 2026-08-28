Riada en Nepal y Tíbet, en directo: Última hora de las inundaciones, muertos, heridos y desaparecidos tras la avalancha

China pausa rescate en puesto fronterizo con Nepal por desborde de lago formado tras riada

Las autoridades chinas suspendieron temporalmente este viernes parte de las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong después de que comenzara a desbordarse un lago formado aguas arriba tras la riada que golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet.

La televisión estatal CCTV informó de que numerosos equipos de emergencia se concentraron en la entrada de la población de Laojiang, situada a unos siete kilómetros del paso fronterizo de Gyirong, a la espera de nuevas instrucciones ante el aumento del riesgo.

El lago, formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, se encuentra a más de diez kilómetros del paso y ya presenta desbordamientos, según el medio.