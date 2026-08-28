Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

El Kremlin admite que el proceso de paz en Ucrania se encuentra "totalmente estancado"

El Kremlin admitió hoy que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, cuya última ronda con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero, se encuentra "totalmente estancado".

Moscú ha repetido en los últimos meses que está a la espera de nuevas propuestas por parte del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, después de que ambas partes reconocieran que lo consensuado hace un año en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage ha perdido vigencia.

Con todo, Dmitri Peskov, portavoz presidencial, insistió hoy en que "la parte ucraniana conoce perfectamente nuestras demandas", en alusión a la exigencia rusa de que Kiev retire sus tropas de todo el Donbás.