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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Los ataques rusos y el bloqueo de puertos amenazan a los gigantes metalúrgicos de Ucrania
Los ataques rusos contra infraestructuras industriales y el bloqueo de los puertos de Ucrania amenazan con paralizar por completo el sector metalúrgico del país, uno de los más importantes de su economía, en el que los productores han empezado a anunciar la interrupción de su actividad y las exportaciones están cayendo a mínimos récord. Dos ataques recientes contra la empresa Zaporizhstal, una de las dos acererías más grandes del país, han causado daños comparables a los que sus instalaciones sufrieron durante la II Guerra Mundial, según dijo la compañía tras el bombardeo más reciente, ocurrido este jueves. "Cinco misiles balísticos golpearon el equipamiento del alto horno, infraestructura energética y de transporte y zonas abiertas de las instalaciones", explicó la compañía propietaria.
Un buque con bandera dominicana se hunde en el mar Negro tras presunto ataque con drones
Un buque mercante con bandera dominicana se hundió este viernes en aguas de la zona económica exclusiva de Rumanía en el mar Negro, tras incendiarse la víspera a raiz de un presunto ataque con drones, informaron las autoridades del país balcánico. El mercante Progress IV, con bandera de la República Dominicana, habría sido objeto de varios impactos mientras navegaba hacia el puerto turco de Tekirdag. Los agentes de la Guardia Costera rumana intervinieron el jueves por la noche en una operación de búsqueda y rescate tras recibir el aviso de otro barco mercante que navegaba por la zona y que alertó sobre la presencia de personas en el agua. El accidente ocurrió a unas 15 millas náuticas de la desembocadura del brazo de Sfantu Gheorghe, en el este de Rumanía. El barco transportaba 199 contenedores de azúcar y 5.643 toneladas de arcilla, y contaba con una tripulación de 12 marineros: ocho de nacionalidad ucraniana y cuatro azerbaiyanos.
El Kremlin admite que el proceso de paz en Ucrania se encuentra "totalmente estancado"
El Kremlin admitió hoy que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, cuya última ronda con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero, se encuentra "totalmente estancado".
Moscú ha repetido en los últimos meses que está a la espera de nuevas propuestas por parte del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, después de que ambas partes reconocieran que lo consensuado hace un año en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage ha perdido vigencia.
Con todo, Dmitri Peskov, portavoz presidencial, insistió hoy en que "la parte ucraniana conoce perfectamente nuestras demandas", en alusión a la exigencia rusa de que Kiev retire sus tropas de todo el Donbás.
El Kremlin admite que el proceso de paz en Ucrania se encuentra "totalmente estancado"
El Kremlin admitió hoy que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, cuya última ronda con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero, se encuentra "totalmente estancado". "El asunto de las negociaciones de paz se encuentra ahora totalmente estancado. No hay nuevas ideas", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa.
Ucrania alcanza un avión de combate ruso Tu-95MS en el aeródromo de Engels, según Zelenski
La unidad Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) alcanzó en uno de sus ataques contra la retaguardia rusa un avión de combate ruso Tu-95MS, según dijo este viernes en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las tropas rusas contra Bucha, al noroeste de Kiev
Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas este viernes en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la localidad ucraniana de Bucha, en la provincia de Kiev.
Asimismo, el gobernador de la provincia de Kiev, Timur Tkachenko, ha explicado que una mujer ha resultado herida en el distrito de Fastiv, donde ha sufrido varios cortes. "Está recibiendo todo el tratamiento médico necesario en estos momentos", ha aclarado, antes de manifestar que "todos los servicios de emergencias se encuentran desplegados en la zona para ofrecer ayuda a la población local".
Autoridades ucranianas instan a habitantes a abandonar Jersón por ataques rusos
Las autoridades de Jersón, en el sur de Ucrania, pidieron a los habitantes evacuar ante el peligro de los bombardeos rusos, que se intensifican y podrían dejar a la ciudad sin electricidad ni calefacción durante un período prolongado. El gobernador dijo que había una "situación extremadamente difícil" en Jersón, que antes del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 tenía unos 280.000 habitantes.
El viernes por la mañana, un nuevo ataque con drones rusos mató en Jersón a un hombre de 61 años, mientras que una serie de bombardeos dejó dos fallecidos en la vecina región de Dnipropetrovsk, según las autoridades locales. Rusia y Ucrania llevan varios meses aumentando sus ataques de largo alcance, dirigidos cada vez con más frecuencia contra infraestructuras civiles como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.
Ucrania ataca refinería a 250 kilómetros de Moscú y base de la Flota del Mar Negro
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y la ciudad portuaria de Sebastópol, base de la Flota del Mar Negro en la anexionada península de Crimea, según informaron las autoridades locales.
Aunque el gobernador no informó sobre daños a la infraestructura local, el canal independiente ruso Astra indicó que los drones ucranianos atacaron la refinería local Slavneft-YANOS, y publicó fotos en las que se observan dos columnas de humo sobre la instalación. Se trata del octavo ataque ucraniano contra esta refinería entre marzo y agosto.
Rusia ataca almacenes de misiles e infraestructura portuaria en Kiev y Odesa
Rusia atacó durante la pasada noche almacenes de misiles e instalaciones portuarias en Kiev y Odesa, según informó este viernes en Ministerio de Defensa ruso.
Según Defensa, en la región de Kiev fue destruido "el complejo de almacenes Stellar Jet LLC, utilizado para almacenar misiles de crucero de largo alcance Flamingo y combustible de misiles". En el puerto de Odesa, a orillas del mar Negro, fueron alcanzados "seis almacenes que contenían equipo militar destinado a las Fuerzas Armadas de Ucrania".
El Kremlin tacha de "alarmistas" las informaciones sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN
El Kremlin calificó el jueves de "historias alarmistas" las informaciones de la prensa estadounidense de que una inusual visita del director de la CIA esta semana a Moscú tuvo por objeto disuadir a Rusia de atacar a la OTAN. "Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una "agresión" de los países europeos. El presidente estadounidense, Donald Trump, y un alto funcionario europeo, también restaron importancia al riesgo. Trump - que durante la semana minimizó la importancia de la visita a Moscú del director de la CIA - aseguró que Rusia "no va a atacar" territorio de la OTAN.
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