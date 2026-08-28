Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaMette MaritControladores aéreosAlbiolBarcelonaAliança CatalanaAlstomMartín PérezJubilación flexibleNepal
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo: EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a la ciudad de Khasab, en Omán.

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a la ciudad de Khasab, en Omán. / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
  2. Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una 'Marcha Verde' sobre Ceuta
  3. Una potente riada y varios desprendimientos causan más de 150 muertos y cientos de desaparecidos en la fronteras entre Nepal y China
  4. Un influyente ministro de Marruecos habla de liberar las 'ciudades ocupadas' en un acto ante Mohamed VI
  5. Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski
  6. Guerra de Irán, en directo: Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán
  7. El colapso de un glaciar, la principal hipótesis sobre la devastadora riada que ha arrasado Nepal
  8. China avisa de que adoptará 'todas las medidas necesarias' para proteger sus intereses ante las nuevas sanciones de EEUU contra Irán

DIRECTO | EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

Haakon VIII de Noruega, un rey 'preparado' y con muchos lamparones

Haakon VIII de Noruega, un rey 'preparado' y con muchos lamparones

Las autoridades elevan a 584 los fallecidos en las inundaciones en el norte de Nepal

Las autoridades elevan a 584 los fallecidos en las inundaciones en el norte de Nepal

DIRECTO | Sube a 584 el balance de muertos por la avalancha en Nepal y el Tíbet

DIRECTO | Sube a 584 el balance de muertos por la avalancha en Nepal y el Tíbet

DIRECTO UCRANIA | Los ataques rusos y el bloqueo de puertos amenazan a los gigantes metalúrgicos de Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Los ataques rusos y el bloqueo de puertos amenazan a los gigantes metalúrgicos de Ucrania

Dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente del avión de Air Canada en Nueva York

Dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente del avión de Air Canada en Nueva York

Harald V de Noruega y la familia real española: el 'novio' que quisieron para Sofía y el amigo de Juan Carlos en las regatas de Mallorca

Harald V de Noruega y la familia real española: el 'novio' que quisieron para Sofía y el amigo de Juan Carlos en las regatas de Mallorca

Dos controladores aéreos dejaron su puesto antes del mortal accidente del avión de Air Canada en Nueva York