Guerra de Irán, en directo: EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán

El patio de la mezquita

En el patio de la mezquita, reducido a escombros y con un cráter junto a los arcos que marcan la entrada del templo, los voluntarios tratan de conservar los libros que había en su interior y desempolvan algunas de las columnas que se han visto destruidas.

La historiadora y arqueóloga Shaimaa Natour, también miembro de MACA, detalla que el proyecto de restauración pretende mostrar a la población que "la mezquita Abu Salim seguirá siendo accesible para todos a pesar de los daños sufridos". Los trabajos para velar por el patrimonio local, lamenta, son difíciles por la falta de recursos: "Estamos trabajando con un número limitado de herramientas. Hemos intentado conseguir más, pero no hay recursos disponibles, ni financieros ni de personas que apoyen estas campañas".

La de Abu Salim fue una de las dos mezquitas bombardeadas por las fuerzas armadas israelíes el lunes (además de la de Ascalón, en el campo de refugiados de Shati), junto a otras tres posiciones en el centro y norte de Gaza, alegando que funcionaban como almacenes de armamento de Hamás.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha documentado, hasta marzo de 2026, daños en 164 sitios de patrimonio cultural gazatíes: 14 lugares religiosos, 128 edificios de interés artístico o histórico, tres depósitos de bienes culturales, nueve monumentos, dos museos y ocho yacimientos arqueológicos. EFE