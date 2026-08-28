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Guerra de Irán, en directo: EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán
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Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.
EEUU impone restricciones a un banco egipcio para presionar a Irán
El Departamento del Tesoro de EEUU impedirá el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes, entidad a la que acusa de mantener intercambios financieros con Irán, informó a la AFP un funcionario estadounidense este viernes. Se trata de la primera medida concreta que toma el gobierno de Donald Trump después de que a principios de la semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con aislar económicamente a Irán, seis meses después de iniciada la guerra.
Los carburantes llevan la inflación al 4,3% en agosto, su máximo desde 2023
La inflación se disparó al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde febrero de 2023, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un contexto de persistencia del conflicto en Oriente Medio y la retirada progresiva de las medidas fiscales de apoyo.
Comandante de EEUU afirma que las rutas marítimas del estrecho de Ormuz están abiertas
El máximo comandante de EEUU para Medio Oriente dijo que las fuerzas estadounidenses eliminaron minas iraníes del estrecho de Ormuz, después de que aliados de Washington expresaran dudas sobre afirmaciones similares del presidente Donald Trump. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EEUU, dijo en un video de tres minutos y medio publicado el jueves por la noche que "durante los últimos meses, nuestras fuerzas despejaron de minas meticulosa y discretamente" las rutas marítimas internacionales. Las operaciones estuvieron a cargo de buzos de la Armada y miembros de los SEAL, además de aeronaves.
Directores y actores piden el boicot de la Mostra a Israel ante su barbarie en Palestina
Un grupo de reconocidos directores de cine, actores e intelectuales pidió este viernes al Festival Internacional de Cine de Venecia que ponga fin a los acuerdos con las instituciones ligadas al Gobierno de Israel, en una acción de boicot ante la "barbarie" que comete en Palestina.
Agrupados en la iniciativa "Venice4Palestina", personalidades como la nobel de Literatura, Annie Ernaux, el músico Roger Waters o cineastas como el italiano Matteo Garrone o la española Isabel Coixet aseguran en un manifiesto que "la naturaleza excepcional del momento histórico que vivimos nos obliga a aislar a Israel diplomática, cultural y económicamente".
Voluntarios en Gaza intentan preservar el patrimonio de una mezquita atacada por Israel
Apenas cuatro días después de que Israel bombardeara la mezquita de Abu Salim de Deir al Balah (centro de Gaza), alegando que el grupo islamista Hamás almacenaba armas en su interior, un grupo de voluntarios recorren sus escombros con tal de preservar el patrimonio del edificio, construido en 1951.
"Parte del sitio fue destruida y la otra parte permanece, pero está gravemente dañada. Hoy, en esta campaña, estamos trabajando para rescatar los artefactos de este sitio", explica a EFE Itimad Abu Amara, parte de la Asociación Mayasem para la Cultura y las Artes (MACA, en inglés) de Gaza.
Abu Amara, que forma parte del equipo de "guardianes del patrimonio" de la organización, denunció que Israel ataca "deliberadamente" los sitios arqueológicos palestinos: "Trabajamos para revivir y salvar la identidad cultural palestina de entre los escombros y evitar su desaparición".
Mueren tres palestinos de una misma familia en un nuevo bombardeo de Israel contra la Franja de Gaza
Al menos tres palestinos, todos ellos de una misma familia, han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.
Fuentes citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado a un grupo de agricultores en la localidad de Al Qarara, matando a tres de ellos, un balance que ha sido confirmado por fuentes médicas del Hospital Naser, tal y como ha recogido el diario 'Filastin'.
El patio de la mezquita
En el patio de la mezquita, reducido a escombros y con un cráter junto a los arcos que marcan la entrada del templo, los voluntarios tratan de conservar los libros que había en su interior y desempolvan algunas de las columnas que se han visto destruidas.
La historiadora y arqueóloga Shaimaa Natour, también miembro de MACA, detalla que el proyecto de restauración pretende mostrar a la población que "la mezquita Abu Salim seguirá siendo accesible para todos a pesar de los daños sufridos". Los trabajos para velar por el patrimonio local, lamenta, son difíciles por la falta de recursos: "Estamos trabajando con un número limitado de herramientas. Hemos intentado conseguir más, pero no hay recursos disponibles, ni financieros ni de personas que apoyen estas campañas".
La de Abu Salim fue una de las dos mezquitas bombardeadas por las fuerzas armadas israelíes el lunes (además de la de Ascalón, en el campo de refugiados de Shati), junto a otras tres posiciones en el centro y norte de Gaza, alegando que funcionaban como almacenes de armamento de Hamás.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha documentado, hasta marzo de 2026, daños en 164 sitios de patrimonio cultural gazatíes: 14 lugares religiosos, 128 edificios de interés artístico o histórico, tres depósitos de bienes culturales, nueve monumentos, dos museos y ocho yacimientos arqueológicos. EFE
Irán niega un plan para asesinar a un hijo de Trump y acusa a Netanyahu de "difundir noticias falsas"
Las autoridades de Irán han negado que cuenten con un plan para asesinar a Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "difundir noticias falsas" en este sentido para presionar al inquilino de la Casa Blanca y forzarlo a adoptar nuevas acciones contra Teherán.
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión libanesa Al Manar que "la conspiración contra el hijo de Trump es trabajo de Netanyahu". "Netanyahu ha hecho entrar en pánico a Trump y ha afectado su toma de decisiones difundiendo noticias falsas sobre 'un plan iraní' para asesinarlo", ha argüido.
Las palabras desde Teherán llegan después de que el Servicio Secreto de Estados Unidos asegurara estar al tanto de un vídeo emitido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, en el que aparentemente se amenazaba de muerte a Barron Trump, el hijo menor del presidente estadounidense.
El ultra Ben Gvir replica a Netanyahu
El ministro de Seguridad ha respondido en una publicación en redes en la que ha asegurado no haber entendido el vídeo del mandatario, al que ha acusado de un "intento de debilitar a Poder Judío para formar un gobierno nacionalista con (el candidato centrista Gadi) Eisenkot", una idea que, a su juicio, "no es ni de derecha ni nacionalista".
Aseverando que "la tierra", "el pueblo" y "el Estado de Israel" están "en juego", Ben Gvir ha prometido que hará "todo lo posible para impedir que (Netanyahu) forme un gobierno con Eisenkot", pese a que este último ha especificado repetidamente que cualquiera que ocupara un cargo central el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados por Hamás y otras facciones desde la Franja de Gaza, debe dimitir.
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