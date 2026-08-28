RIADA
Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal
Las autoridades españolas gestionan con las autoridades locales la localización de tres españoles desaparecidos en la catástrofe de Nepal
EFE
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rebajado este viernes de cuatro a tres el número de españoles que considera desaparecidos en la riada de lodo que se produjo el miércoles en el norte de Nepal, probablemente por el colapso de un glaciar, que ha causado al menos 472 fallecidos y aproximadamente 1.500 desaparecidos.
Fuentes de Exteriores han rebajado a tres la cifra de españoles desaparecidos al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.
El jueves, el ministro, José Manuel Albares, había indicado que eran cuatro los españoles que estaban siendo buscados en la zona y no habían sido aún localizados.
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